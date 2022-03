Ouverture d’un showroom Bentley à Stockholm

Bentley Stockholm, le tout nouveau showroom Bentley, a officiellement ouvert ses nouveaux locaux dans la capitale suédoise. L’événement de lancement a présenté certains des modèles Bentley les plus exclusifs à ce jour.

Située juste à côté de l’E20 et de l’E4, le nouveau showroom offre un accès facile aux plus grandes installations de la salle d’exposition avec 900 m² d’espace, pouvant accueillir une zone de véhicules neufs et d’occasion avec la dernière identité d’entreprise Bentley. Une zone de mise en service est à disposition pour aider les visiteurs à construire leur propre véhicule Bentley unique. Pour ceux qui sont enclins à pousser encore plus loin leur Bentley personnalisée, cet espace est également l’endroit idéal pour explorer le monde de Mulliner, le département de personnalisation de Bentley Motors, où les idées les plus uniques et les plus créatives prennent vie.

A cette occasion, les invités ont accueilli parmi eux une star particulière, avec la première nationale de la Flying Spur Hybrid en Azure Purple et son intérieur Damson. Cette nouvelle gamme de modèles prouve que l’hybridation ne compromet pas les performances de luxe. LaBentley Flying Spur Hybrid utilise un troisième groupe motopropulseur très innovant pour offrir un mélange imperceptible entre le moteur à combustion interne et le moteur électrique pour offrir une sérénité raffinée quel que soit le mode ou le style de conduite. Les subtiles différences visuelles extérieures comprennent un badge de garde-boue avant « hybride », des sorties d’échappement ovales quadruples et un point de charge universel couvert sur le garde-boue arrière gauche.

Rejoint par le premier véritable SUV hybride rechargeable de luxe, le Bentayga Hybrid en Viridian avec la spécification noire de Mulliner, qui comprend une roue directionnelle à dix rayons de 22 pouces – peinte en noir, la spécification noire et des pédales de sport, entre autres options. Pour couronner le tout, la GT Mulliner personnalisée en bleu sequin avec un intérieur en lin et un superbe carénage en placage noir grand fabriqué à la main par Mulliner a fait son apparition.

Avec la stratégie Beyond100, Bentley se concentre sur la redéfinition de la référence en tant que leader de la mobilité de luxe durable. La Bentley Bacalar Car Zero en peinture verte Scarab avec un habitacle regarni affiche le savoir-faire durable. Les matériaux comprennent de la peinture contenant des cendres de balles de riz, qui offrent un moyen durable d’obtenir une finition métallique riche, de la laine britannique naturelle et du bois de rivière vieux de 5 000 ans provenant des anciennes Fenlands d’East Anglia.

Seulement 12 exemplaires ont été produits et chacun d’eux est un chef-d’œuvre unique. Bentley accélère sa stratégie Beyond100 et s’est engagé avec un investissement durable de 2,5 milliards de livres sterling pour transformer l’ensemble du portefeuille de production et Crewe en une « Dream Factory » de premier plan au monde. Des étapes innovantes pour faire fonctionner le premier modèle de véhicule électrique complet sur la chaîne de montage d’ici 2025, tout en devenant neutre en carbone et ayant une production à impact nul d’ici 2030.

Lors de l’inauguration, Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Motors Europe, a déclaré : « Je suis ravi d’inaugurer cette nouvelle maison pour Bentley en Suède, c’est un exemple de la croissance régulière, du succès et des plans ambitieux dans le cadre de notre stratégie Beyond100. Actif à l’avant-garde de la durabilité, le marché suédois est conforme à notre stratégie avant-gardiste. Nous avons aujourd’hui l’offre de gamme électrifiée la plus puissante avec le Bentayga Hybrid et le nouveau Flying Spur Hybrid à venir. »

« Bentley Stockholm bénéficiera certainement de la stratégie Beyond100. Nous sommes fiers de représenter Bentley sur un marché où la gamme électrifiée actuelle est une offre solide pour nos clients. C’est maintenant à notre tour et à notre mission de garantir aux clients la meilleure expérience possible. », a ajouté Valdis Spredzis, concessionnaire principal Bentley Stockholm, Riga et Tallinn.

Adresse

Bentley Stockholm

Sveavägen 167

11346 Stockholm

Téléphone : +46(0)8-562 485 14

Photos : Bentley