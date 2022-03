Porsche Drive Abo – Louer une Porsche via un abonnement en Suisse

Porsche élargit son offre de mobilité en Suisse via l’offre Porsche Drive Abo : le constructeur de voitures de sport de Stuttgart offre dès maintenant la possibilité de louer des véhicules d’occasion récents et de toutes les séries moyennant paiement d’un forfait mensuel.

Le nouveau service « Porsche Drive Abo » valable pour des durées d’un mois à un an comble un vide entre la location « Porsche Drive Rental » à la journée et à la semaine et le leasing classique. Le prestataire de ce service est Porsche Financial Services Schweiz AG, en coopération avec la plate-forme d’abonnement automobile Carify.

Ronnie Sukheswala, PDG de Porsche Financial Services Schweiz AG, a déclaré : « Le besoin de mobilité de notre clientèle varie en fonction du domicile, de la profession ou de la saison. Flexibilité et personnalisation prennent de plus en plus d’importance. Porsche Drive Abo permet de profiter d’une 911 cabriolet en été et d’un Cayenne en hiver, le changement s’effectuant très facilement avec l’abonnement. Et puis, ce type d’abonnement offre également la possibilité de découvrir au quotidien le Taycan, la voiture de sport entièrement électrique de Porsche. »

Résiliable dans un délai de 30 jours, l’abonnement Porsche Drive propose des contrats d’une durée minimale d’un, trois, six et douze mois. Le client peut choisir différents forfaits kilométriques comprenant entre 1 000 et 3 750 km par mois, qu’il peut modifier chaque mois. Cette grande flexibilité de durée et de kilométrage est complétée par un prix forfaitaire mensuel couvrant presque tous les coûts, sans droits d’inscription. Outre la location, les taxes et l’assurance tous risques avec une franchise de 1 000 francs suisses, ce prix comprend également des prestations de service comme la maintenance, l’usure, les réparations, les pneus été et hiver. Seuls les frais d’essence et de courant de charge ne sont pas inclus dans l’abonnement. Un Centre Porsche participant au programme remet le véhicule au client, en assure le suivi technique et sert de partenaire contractuel. La réservation et le paiement par carte de crédit s’effectuent quant à eux entièrement en ligne, sur le portail Porsche de Carify. Le client peut aussi se faire livrer le véhicule qu’il a réservé.

Sergio Studer, cofondateur de Carify, a déclaré : « Nous nous félicitons vraiment de ce partenariat avec Porsche. Le haut degré de flexibilité, associé au forfait « sérénité » mensuel et à une procédure de réservation numérique, rend Porsche Drive Abo by Carify particulièrement attractif. La croissance rapide que nous connaissons depuis deux ans montre que des offres comme la nôtre sont vraiment dans l’air du temps. »

La souscription d’un abonnement Porsche Drive est soumise à certaines conditions comme un âge minimum de 25 ans, une domiciliation en Suisse et une vérification de solvabilité positive, effectuée en ligne par Carify. Les clients professionnels peuvent eux aussi utiliser Porsche Drive Abo.

Photos : Porsche