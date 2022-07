Partenariat entre Audi et Redwood Materials pour le recyclage des batteries de véhicules électriques

Volkswagen Group of America, Inc. (VWGoA) et Redwood Materials, Inc. ont annoncé le 12 juillet 2022 leur collaboration pour créer une chaîne d’approvisionnement pour recycler les batteries des véhicules électriques Audi et Volkswagen aux États-Unis, dans le but de fournir une mobilité électrique accessible et plus durable aux conducteurs américains. En faisant progresser la stratégie de Volkswagen Group of America visant à localiser toutes les principales compétences pour sa transformation électrique, ainsi que l’objectif de Redwood de créer la seule chaîne d’approvisionnement en boucle fermée du pays pour les batteries lithium-ion, la collaboration représente une étape cruciale dans la croissance du marché des véhicules électriques domestiques en Amérique du Nord.

« La transformation électrique signifie prendre des engagements dans de nombreux domaines de notre activité. En plus de notre gamme robuste de modèles Audi e-tron entièrement électriques disponibles dès maintenant, il est essentiel d’avoir des partenaires partageant les mêmes idées comme Redwood Materials en place pour réduire davantage l’impact environnemental tout au long du cycle de vie des véhicules électriques. », a déclaré Daniel Weissland, président d’Audi of America.

La nouvelle collaboration de recyclage des batteries EV sera facilitée par le réseau national d’environ 1 000 concessionnaires de VWGoA, à commencer par les marques Audi et Volkswagen. La clé de la collaboration est une approche holistique du cycle de vie de la batterie. En permettant une utilisation plus durable des composants de la batterie à partir du moment où les véhicules quittent la chaîne de montage jusqu’à la fin de leur cycle de vie, la collaboration peut soutenir la capacité et l’expertise locales de la batterie alors que Volkswagen poursuit sa transition vers un portefeuille électrifié.

Audi possède l’une des gammes de modèles entièrement électriques les plus vastes et les plus robustes, y compris le SUV e-tron, l’e-tron Sportback et l’e-tron GT/RS e-tron GT, avec d’autres à venir, créant un avenir tout électrique haut de gamme une réalité aujourd’hui. Alors que les marques du Groupe Volkswagen prévoient de présenter plus de 25 nouveaux véhicules électriques à batterie aux consommateurs américains d’ici 2030, VWGoA vise à commencer à établir dès maintenant des capacités de recyclage des batteries pour les véhicules actuels et futurs en Amérique du Nord. De plus, la nouvelle collaboration sur le recyclage des batteries des véhicules électriques intégrera des prototypes de batteries provenant des installations de recherche de Volkswagen telles que le Battery Engineering Lab (BEL) à Chattanooga. Redwood Materials travaillera directement avec les concessionnaires et les installations de Volkswagen pour identifier les batteries et les matériaux en fin de vie, puis les emballera et les transportera en toute sécurité vers leurs installations du Nevada.

« La voie vers un avenir plus durable nécessite des solutions innovantes. Le partenariat avec Redwood Materials offre une vision révolutionnaire pour aider à garantir que les véhicules électriques fonctionnent non seulement sans émissions d’échappement, mais avec un objectif renouvelable. », a déclaré Spencer Reeder, directeur des affaires gouvernementales et du développement durable chez Audi of America.

Chaque année, Redwood recycle déjà plus de 6 GWh de batteries lithium-ion, soit l’équivalent de 60 000 batteries de véhicules électriques au Nevada. Les batteries qui arrivent à Redwood sont composées d’appareils grand public en fin de vie, de déchets de production de batteries et de batteries de véhicules électriques, et représentent la grande majorité des batteries lithium-ion recyclées en Amérique du Nord aujourd’hui. Redwood extrait ensuite des matières premières telles que le cobalt, le cuivre, le nickel et le lithium, les affine et les refabrique en composants de batterie critiques, feuille de cuivre d’anode et cathode, et renvoie ces produits aux fabricants nationaux de cellules de batterie.

« La transition vers le transport électrique et l’énergie propre approche et les batteries qui alimentent ces technologies présentent une opportunité incroyable. Alors que de plus en plus de batteries arrivent en fin de vie chaque année, une ressource croissante et recyclable à l’infini devient disponible. Redwood et Volkswagen Group of America partagent la vision de créer une chaîne d’approvisionnement nationale circulaire pour les batteries qui contribuera à améliorer l’empreinte environnementale des batteries lithium-ion, à réduire les coûts et, à son tour, à accroître l’accès et l’adoption des véhicules électriques. », a déclaré JB Straubel, fondateur et PDG de Redwood Materials.

La collaboration entre Volkswagen Group of America et Redwood Materials reflète une vision commune d’une économie circulaire des véhicules électriques qui, si elle est adoptée dans l’ensemble de l’industrie, pourrait contribuer à réduire les coûts des batteries et la nécessité d’extraire et d’expédier des matières premières.

D’ici 2025, Audi of America vise à ce que 30% de son portefeuille de produits sur le marché américain soit composé de véhicules électrifiés, y compris des véhicules électriques entièrement électriques et hybrides rechargeables. De plus, Audi s’efforce d’atteindre la neutralité en CO2 tout au long du cycle de vie de ses véhicules d’ici 2050. Pour atteindre ces objectifs, l’entreprise est à l’avant-garde des programmes, des partenariats et des processus qui permettent d’atteindre ses principaux objectifs de durabilité et informent simultanément les efforts de développement durable d’Audi à l’échelle mondiale. Audi of America continuera de se concentrer sur trois domaines d’action clés : le changement climatique, la réduction des déchets/conservation des ressources et les programmes environnementaux.​

Volkswagen Group of America vise à ce que 55% de ses ventes aux États-Unis soient entièrement électriques d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise transforme la région nord-américaine en une centrale électrique industrielle, avec des capacités d’ingénierie et de R&D EV localisées, d’assemblage et de production de composants EV pour ses marques et prévoit une production dédiée de cellules de batterie.

Photos : Audi