Livraison du dernier exemplaire de la Bugatti Chiron Super Sport 300+

Le dernier exemplaire de la Chiron Super Sport 300+, créée en l’honneur du modèle qui a établi le record du monde de vitesse à 490 km/h, a été livré – mettant un terme à la production de cette édition limitée à 30 véhicules. Cette Chiron Super Sport 300+, qui a ouvert de nouveaux horizons en matière de performance sur ligne droite, est un véritable chef-d’œuvre d’ingénierie. Elle est également dotée, comme tous les modèles 300+, d’une carrosserie en fibre de carbone apparente et de deux bandes de course orange.

Lorsque la Chiron Super Sport 300+, alors pilotée par Andy Wallace – pilote Officiel de Bugatti – a franchi la barre des 300 mph en 2019, elle a attiré tous les regards ; jamais auparavant une voiture de série n’avait atteint de telles vitesses. Elle est immédiatement entrée dans l’histoire et s’impose aujourd’hui encore comme une référence dans la quête sans limites de performances et de rapidité extrêmes. Peu après ce succès, lors d’un évènement célébrant son 110ème anniversaire, la marque a annoncé la production d’une petite série de 30 exemplaires de la Chiron Super Sport 300+. Le dernier exemplaire est désormais parti rejoindre son nouveau propriétaire.

Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles, a déclaré : « Tout au long de l’histoire de Bugatti, il y eu des véhicules qui ont redéfini leur époque. La Type 35 a transformé la course automobile, la Type 41 Royale a requalifié l’opulence, la Type 57 SC Atlantic a établi de nouvelles normes en matière de design et aujourd’hui, la Chiron Super Sport 300+ atteint des vitesses que l’on pensait inatteignables pour une voiture de série. Ses prouesses lui ont assuré un statut de légende dans l’histoire de Bugatti et nous sommes ravis d’avoir livré ces 30 exemplaires de la Chiron Super Sport 300+ à quelques-uns de nos clients les plus passionnés. »

Pour atteindre cette vitesse de pointe encore jamais atteinte de 304,773 mph (490,484 km/h) la Chiron Super Sport 300+ a dû dépasser les normes extrêmes déjà préalablement établies par la Bugatti Chiron en termes de puissance et d’aérodynamisme. Une version repensée du légendaire moteur W16 de 8 litres surpasse la puissance de la Chiron de 100 ch, pour atteindre un total de 1 600 ch. Les ingénieurs de classe mondiale ont développé un nouveau système de gestion thermique pour le moteur et la boîte de vitesses de cette hypersportive tout en perfectionnant le logiciel régissant à la fois le moteur, la boîte de vitesses, le groupe motopropulseur et les turbocompresseurs.

Mais la puissance n’est rien sans la stabilité, surtout à des vitesses encore jamais atteintes par une voiture de série homologuée pour la route. Tout en restant fidèle à la beauté intemporelle du design de la Chiron, la Chiron Super Sport 300+ présente une silhouette « longtail » qui allonge la voiture d’environ 25 cm, ce qui permet notamment au flux laminaire de passer plus longtemps au-dessus de la carrosserie, réduisant ainsi le décrochage aérodynamique de plus de 40%. Les rideaux d’air ornant les coins avant de l’hypersportive dispersent l’excès de pression d’air vers les côtés de la voiture. Simultanément, les sorties d’air situées dans les passages de roue et derrière les roues avant éloignent l’excès de pression de chaque passage de roue, réduisant la traînée tout en produisant une légère déportance.

L’utilisation généreuse de fibre de carbone apparente sur la Chiron Super Sport 300+ s’étend jusqu’au capot du moteur et même à l’essuie-glace. Avec un poids réduit de manière drastique, cette hypersportive peut alors repousser encore plus les limites de la performance. Des touches subtiles, comme le logo « Macaron » de Bugatti en argent véritable et en émail noir, renforcent également le sentiment d’exclusivité et de rareté. Extrêmement légères et résistantes, les jantes en alliage de magnésium portent quant à elles une couleur réalisée sur mesure appelée « Nocturne ».

Les 30 exemplaires de la Bugatti Chiron Super Sport 300+ sont maintenant livrés. Chacun de ces véhicules, parmi les plus rapides et les plus avancés en termes de technologie de pointe, représente une pièce unique de l’histoire automobile.

Photos : Bugatti