Partenariat entre Bugatti et la marque londonienne Asprey

L’art a toujours joué un rôle important dans l’histoire de Bugatti, qui s’étend sur plus de 112 ans. Ettore Bugatti, créateur de la marque de luxe française, est né dans une famille de célèbres designers et maîtres sculpteurs. Son père, Carlo Bugatti, était un artiste, designer et orfèvre mondialement connu. C’est auprès de lui qu’Ettore a appris l’amour de l’artisanat et de l’innovation, des valeurs qui sont toujours présentes dans l’ADN de Bugatti. Aujourd’hui, Bugatti s’associe avec la maison de luxe britannique Asprey pour créer les chefs-d’œuvre artistiques hautement exclusifs de l’avenir.

Fortes à elles deux de plus de 352 ans d’expérience, ces exceptionnelles marques de luxe française et britannique vont pouvoir allier leurs compétences et leurs méthodes innovantes développées au fil des siècles.

Fondée en Angleterre en 1781, Asprey est depuis longtemps considérée comme le summum du luxe. Proposant des produits uniques et des commandes sur mesure réalisées dans ses célèbres ateliers, Asprey sert les clients les plus exigeants et les plus prestigieux, parmi lesquels des membres de familles royales, des chefs d’État et des fins connaisseurs du monde entier. Tout comme Bugatti, Asprey ne laisse aucun détail au hasard et cherche toujours à atteindre la perfection. La marque britannique s’efforce de toujours redéfinir le luxe sur le plan de la qualité, du raffinement et de l’innovation.

Au cours du 19ème siècle, tandis que Carlo Bugatti forgeait sa propre voie dans le monde de l’art et du design avec ses créations, les artisans d’Asprey se faisaient connaître dans le monde entier en fournissant des objets de luxe aux familles royales. Lors de la toute première Exposition universelle, en 1851, Asprey s’est vu décerner la médaille d’or par la reine Victoria d’Angleterre pour sa magnifique collection de mallettes de toilette.

L’innovation technique et la poursuite de la perfection unissent ces deux marques au plus profond d’elles-mêmes. Tout au long de son histoire, Bugatti a toujours voulu repousser les limites : de la voiture de course Type 35 qui a battu tous les records dans les années 1920 et 1930, jusqu’à la Chiron Super Sport 300+ qui a su franchir la barrière des 300 mph que l’on pensait infranchissable. La maison Bugatti a toujours été fière de s’associer à des marques qui partagent ses valeurs, et Asprey ne fait pas exception.

La marque britannique qui fêtera cette année son 240ème anniversaire reste elle aussi au sommet de la réinvention et de la fabrication de produits de luxe, en lançant par exemple son propre studio numérique en 2021. En transformant des designs classiques en futurs héritages, Asprey peut se targuer d’avoir des pièces maîtresses dans des musées prestigieux et des salles des ventes du monde entier. Grâce au studio numérique à la pointe de la technologie, les ateliers traditionnels d’Asprey font tomber toutes les barrières pour permettre aux designers de créer des chefs-d’œuvre du XXIème siècle qui intègrent les dernières technologies de design, tout en développant et en préservant leurs capacités artisanales traditionnelles.

La première œuvre issue du partenariat entre Bugatti et Asprey sera une sculpture NFT unique d’un célèbre modèle Bugatti conçue, développée et fabriquée à l’aide des techniques de production les plus modernes dans le nouveau studio numérique d’Asprey. Plus de détails seront bientôt révélés. À l’avenir, les propriétaires de Bugatti et les clients d’Asprey pourront commander leurs propres sculptures uniques et acheter des pièces uniques et en édition limitée, chacune dotée de la technologie NFT. Les NFT (non-fungible tokens, ou jetons non fongibles en français) fournissent à chaque sculpture unique un certificat d’authenticité numérique qui débloque également du contenu et des fonctionnalités spéciales d’Asprey avec une feuille de route NFT Asprey unique.

Selon Wiebke Stahl, directrice générale de Bugatti International : « Bugatti a depuis toujours noué des partenariats avec des marques renommées pour créer des produits exceptionnels et uniques. Nous sommes convaincus qu’Asprey partage un grand nombre des philosophies fondamentales qui sont au cœur de l’ADN de Bugatti. Bugatti et Asprey représentent toutes deux une alliance rare de la tradition, de l’innovation et des technologies révolutionnaires. Ces qualités se retrouvent dans chacune des créations exclusives des deux marques depuis des centaines d’années. Nous ouvrons aujourd’hui un nouveau chapitre passionnant et nous sommes impatients de pouvoir bientôt vous communiquer plus de détails sur nos œuvres inaugurales. »

Ali Walker, directeur de la création pour le studio numérique d’Asprey, a ajouté : « Le partenariat entre Asprey et Bugatti est une collaboration artistique extraordinaire. La rencontre entre ces deux marques, chacune considérée comme trésor national, est très enthousiasmante. Nous sommes en train de créer quelque chose de très spécial, et nous vous invitons tous à vous inscrire sur notre microsite pour recevoir une invitation. Vous y trouverez toutes les informations, les lancements de produits et les développements innovants de ce partenariat passionnant. »

Photos : Bugatti