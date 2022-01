Bentley lancera 5 véhicules 100% électrique à partir de 2025

Bentley Motors a annoncé une accélération de sa stratégie avant-gardiste Beyond100, le plan le plus audacieux du genre dans le secteur. La clé de cet ambitieux programme sera le plan Five-in-Five, qui engage Bentley à lancer un nouveau modèle électrique chaque année, à partir de 2025, redéfinissant les références de Bentley en tant que fabricant de référence en matière de mobilité de luxe durable.

Bentley a également révélé un investissement durable de 2,5 milliards de livres sterling pour réaliser cette stratégie et a confirmé qu’à partir de 2025, le premier véhicule électrique Bentley sera conçu, développé et produit à son siège social de Crewe, en Angleterre. L’annonce est un coup de pouce majeur pour l’équipe de Crewe, la région et bien sûr le Royaume-Uni en tant que base durable pour la fabrication à haute valeur ajoutée. L’investissement permettra également une réinvention fondamentale de l’infrastructure de fabrication de Crewe et contribuera à assurer l’avenir de Bentley à Crewe pour la prochaine génération de produits et d’employés. Crewe deviendra une « Dream Factory » – une usine de fabrication numérique, à impact environnemental nul, flexible et de grande valeur.

La société a déjà fait d’énormes progrès dans la réinvention du site historique de Crewe, en créant une installation neutre en carbone certifiée à la pointe de l’industrie, et le nouvel investissement et l’accélération de la stratégie Beyond100 serviront désormais de base pour réduire l’empreinte carbone de Bentley sur tous les produits et non- opérations de l’usine, conformément à l’engagement de Bentley d’être neutre en carbone d’ici 2030.

Parmi les dernières initiatives figurera une extension de la production d’énergie sur site à Crewe, visant à augmenter le nombre de panneaux solaires de 30 000 à 40 000 au cours des deux prochaines années. De plus, Bentley étudie l’utilisation de biocarburants durables dans les voitures de flotte, y compris l’emblématique Heritage Collection de Bentley. Les partenaires de Bentley sont également encouragés à soutenir l’objectif de Bentley d’être neutre en carbone de bout en bout d’ici 2030, les fournisseurs devant respecter les normes minimales de durabilité. Cela s’étendra au réseau mondial de détaillants de Bentley, chacun visant la neutralité carbone d’ici 2025, peut-être même plus tôt.

La nouvelle Dream Factory comprend une approche go-to-zero sur les impacts environnementaux de la fabrication. Ayant déjà atteint une production neutre en carbone en 2019, Bentley vise à réduire la consommation d’eau, les déchets mis en décharge et les autres impacts environnementaux pour chaque véhicule construit à Crewe à un minimum absolu jusqu’en 2030.

Sur la gamme de modèles de Bentley, la marque de luxe ouvre déjà la voie dans le secteur des voitures hybrides de luxe et consolidera encore cette position avec la sortie de la Flying Spur Hybrid en 2022, ainsi que cinq dérivés supplémentaires, ajoutés à l’actuel Bentayga Hybrid pour répondre aux divers besoins des clients exigeants de Bentley. Il est prévu que plus de 20% des ventes cette année proviendront des voitures hybrides de Bentley.

Adrian Hallmark, président-directeur général de Bentley Motors, a déclaré : « L’accélération simultanée de notre stratégie Beyond100 et la sécurisation de la production de BEV à Crewe, parallèlement à un investissement de 2,5 milliards de livres sterling, en font un jalon majeur dans les 102 ans d’histoire de Bentley. C’est une lumière brillante pour la famille Bentley, nos fournisseurs et partenaires, ainsi que pour l’industrie automobile et la fabrication britannique dans son ensemble. Cette dernière annonce concernant le plan Beyond100 de Bentley confirme le début d’une phase de transformation majeure dans la longue et illustre histoire de l’entreprise. Le monde change et nous devons jouer notre rôle pour neutraliser notre impact environnemental. Cela signifie atteindre notre objectif d’être neutre en carbone de bout en bout d’ici 2030 et réaffirmer notre rôle de leader de la mobilité de luxe durable. »

Photos : Bentley