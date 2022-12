Partenariat entre Porsche Engineering et Vodafone Business pour la 5G dans les voitures

Porsche Engineering et Vodafone Business ont établi le premier réseau privé mobile hybride (MPN) 5G d’Europe au centre technique de Nardò (NTC). Le terrain d’essai du sud de l’Italie, qui appartient à Porsche et est exploité par Porsche Engineering, offre désormais à ses clients un réseau de communication en temps réel, qui promet des retards réduits, une bande passante plus large, une sécurité et une fiabilité améliorées et un temps de déploiement plus rapide. NTC souligne ainsi davantage son rôle de partenaire technologique de premier plan pour le développement et la validation intégrés de véhicules intelligents et connectés de l’industrie automobile mondiale.

« Sur notre terrain d’essai à Nardò, nous nous engageons à pousser constamment les technologies au niveau supérieur, afin que nos clients puissent répondre avec succès aux exigences croissantes de la mobilité future. Avec le nouveau réseau 5G, NTC offre désormais à ses clients une infrastructure encore meilleure pour développer et tester des véhicules intelligents, autonomes et connectés. », a déclaré Peter Schäfer, PDG de Porsche Engineering et président du comité des actionnaires du Centre technique de Nardò.

La nouvelle infrastructure de réseau mobile permet une couverture 4G et 5G dans tout le centre de test, qui occupe une superficie de plus de 700 hectares dans la région des Pouilles et dispose de plus de 20 pistes pour des tests de haute performance. Avec la solution Vodafone Business 5G, NTC vise à permettre à ses clients de développer et de valider efficacement une large gamme de futures applications critiques pour l’entreprise, de la nouvelle connectivité, des fonctions de véhicule à infrastructure, de véhicule à véhicule et de conduite hautement automatisée à véhicules autonomes.

En tant que MPN de nouvelle génération, le nouveau système dispose d’une infrastructure hybride, utilisant un réseau privé entièrement intégré au réseau mobile public de Vodafone. Grâce à cette conception innovante, la couverture privée et publique est assurée au même endroit. Ainsi, la population locale peut bénéficier de la disponibilité du réseau public rapide 5G et en même temps les clients de NTC peuvent utiliser un réseau privé qui garantit des normes élevées en matière de sécurité des données.

Outre le nouveau réseau mobile, NTC propose désormais à ses clients une connexion à hautes performances de 1 Gbit/s. Cela permet une connexion rapide et directe au cloud, permettant une coopération en réseau mondial et une ingénierie encore plus efficace basée sur les données.

« Les réseaux privés mobiles 5G peuvent servir de tremplin aux entreprises en leur permettant de faire évoluer leur façon de faire des affaires. À Nardò, la technologie MPN permet une installation qui ressemble à une véritable ville intelligente, avec une couverture transparente sur et hors campus pour la prochaine génération d’applications qui transformeront les transports et la mobilité. Nous sommes ravis d’aider l’équipe de Nardò à planifier l’avenir et à libérer le potentiel commercial avec certaines de nos dernières technologies. », a ajouté Vinod Kumar, PDG de Vodafone Business.

Le nouveau réseau marque un autre chapitre important dans le développement futur du centre de test. Depuis l’acquisition de NTC par Porsche en 2012, des investissements continus dans la modernisation et la mise à niveau technologique du terrain d’essai ont été réalisés. Outre les investissements dans les ateliers, les systèmes de sécurité et autres voies, la célèbre piste circulaire de 12,6 kilomètres, d’un diamètre de quatre kilomètres, a été entièrement rénovée en 2019, y compris la pose de câbles à fibres optiques pour une transmission rapide des données et une signalisation routière appropriée pour valider la conduite autonome. Le nouveau réseau 5G de NTC fait partie d’initiatives de collaboration plus larges entre le groupe Porsche et Vodafone qui, en août 2021, ont conduit au déploiement d’un réseau 5G autonome au centre de développement Porsche à Weissach, en Allemagne.

Photos : Porsche