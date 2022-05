Partenariat entre Volkswagen Group et bp pour déployer des solutions de recharge rapide en Europe.

Volkswagen et bp ont lancé officiellement leur partenariat stratégique destiné à dynamiser le développement des véhicules électriques (EV) en Europe, en dévoilant un premier chargeur installé à Düsseldorf. Le partenariat formé entre deux des acteurs majeurs de l’électromobilité dans le monde a pour objectif de développer l’implantation de points de recharge destinés aux véhicules électriques sur les principaux marchés européens par le déploiement d’un réseau de recharge rapide à travers l’Europe à l’horizon 2024. En facilitant l’accès aux bornes de recharge accessibles au public, il s’agit d’améliorer l’expérience utilisateur pour les conducteurs de voitures électriques.

La première phase de déploiement permettra l’installation de 4 000 points de charge supplémentaires sur les stations-services Aral (groupe bp) en Allemagne et sur les stations-services bp en Grande-Bretagne sur les 24 prochains mois. D’ici à la fin 2024, jusqu’à 8 000 points de recharge devraient être disponibles en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays européens. bp développe rapidement son réseau de recharge pour véhicules électriques (EV), notamment sur son vaste réseau de stations-services. Les conducteurs de véhicules électriques pourront ainsi recharger leur voiture en toute sécurité, dans des stations bien éclairées, avec un accès à une offre de services complète (collations, boissons, toilettes).

Herbert Diess, Président du Directoire de Volkswagen AG, a déclaré : « Volkswagen est à l’avant-garde de la transition vers l’électromobilité à travers l’Europe. Aujourd’hui, nous disposons de l’offre de modèles électriques la plus vaste du marché. Nous avons vendu plus de véhicules électriques dans la région que tout autre constructeur automobile l’année dernière. Nous entendons investir de manière ciblée dans le développement logiciel, les batteries et les solutions de recharge pour mettre en œuvre notre stratégie qui a pour objectif de rendre la mobilité individuelle toujours plus sûre, plus agréable et entièrement neutre pour le climat. La décarbonation de l’économie européenne requiert une collaboration étroite par-delà les frontières, et entre les différents secteurs d’activité. Nous sommes heureux de travailler de concert avec bp pour accélérer le déploiement du réseau de recharge rapide en Europe. »

Bernard Looney, PDG de bp, a déclaré pour sa part : « La recharge des véhicules électriques est l’un des moteurs de la transformation de bp en entreprise énergétique intégrée. Ce partenariat avec Volkswagen constitue pour nous un signe positif dans cette direction. En unissant les forces de l’un des acteurs majeurs de la construction automobile et de l’un des acteurs majeurs du secteur de l’énergie, les opportunités offertes sont de dimension mondiale. Il s’agit d’une étape décisive dans la transition vers l’électrification du transport en Europe. »

Les sites d’implantations des unités de recharge seront intégrés au système de navigation et aux autres applications embarquées sur les modèles Volkswagen, Seat et Skoda, ainsi que sur l’application de recharge Volkswagen, Elli, pour permettre aux conducteurs de trouver facilement des points de recharge sur leur itinéraire. Tout conducteur d’un véhicule électrique pourra ainsi utiliser les nouveaux chargeurs sur le réseau bp pulse et Aral pulse, mais aussi souscrire au programme de fidélité du réseau bp/Aral pour bénéficier des avantages offerts.

Thomas Schmall, membre du Directoire de Volkswagen Group et PDG de Volkswagen Group Components, a déclaré : « Comme nous en avions pris l’engagement lors de notre Power Day, un événement organisé autour de l’électromobilité, nous œuvrons activement au développement des infrastructures de recharge en Europe. En partenariat avec bp, nous allons pouvoir déployer des milliers de stations de recharge en un temps record. Le développement rapide du réseau de recharge est un élément essentiel pour l’émergence de l’électromobilité. Dans ce contexte, nos bornes flexibles et novatrices de recharge constituent une solution optimale, car le coût et le temps d’installation sont optimisés. »

« Depuis de nombreuses années, bp est aux côtés de ses clients sur les routes d’Europe et du monde entier. Avec la transition vers l’électromobilité en Europe, nous entendons fournir des solutions rapides, fiables et pratiques aux conducteurs de voitures électriques. Nous sommes heureux d’annoncer le partenariat avec VW. Les chargeurs flexibles avec système de stockage sur batterie vont permettre d’accélérer le déploiement du réseau de recharge rapide de bp dans nos stations implantées en Europe. Nous prévoyons l’installation de jusqu’à 4 000 points de recharge supplémentaires en Allemagne et en Grande-Bretagne à court terme, ce qui donne un élan supplémentaire pour le développement des réseaux de recharge rapides dans ces pays. », a souligné Emma Delaney, directrice customers & products chez bp. «

Selon les termes de l’accord de partenariat conclu entre les deux entreprises, Volkswagen et bp s’attacheront à exploiter ensemble d’autres opportunités pour fournir à l’avenir des solutions de mobilité à faible émission de carbone.

Photo : Volkswagen