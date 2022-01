Pneu Michelin Primacy 4+ : plus performant et durable

Michelin renouvelle sa gamme de pneu été premium en lançant le Primacy 4+, conçu pour les berlines et les SUV et destiné aux conducteurs recherchant plus de durabilité et de performance tout au long de la vie du pneu et par tout temps.



Que cela soit pour des trajets quotidiens ou de longs parcours en famille, le nouveau pneu Michelin Primacy 4+ offre toujours comme son prédécesseur le Pimacy 4 plus de sécurité du 1er au dernier kilomètre, notamment lorsque le pneu est usé.

Une plus grande sécurité à long terme

Le pneu Michelin Primacy 4+ fait de la sécurité son cheval de bataille. Il a été conçu pour protéger les occupants des véhicules sur lesquels il est chaussé, quel que soit son degré d’usure.

Grâce à la technologie EverGrip qui combine astucieusement deux couches de gomme de dernière génération afin d’atténuer la perte de profondeur de sculpture auto-régénérante pour continuer à mieux évacuer l’eau à l’état usé, il offre une excellente performance de freinage sur sol mouillé jusqu’à la limite légale d’usure tout en offrant un meilleur contrôle de l’aquaplaning.

Une conduite en toute confiance pour longtemps

Le pneu été Michelin Primacy 4+ offre une très grande longévité, sans sacrifier la sécurité au fil du temps. La technologie MaxTouch Construction maximise la surface de contact avec la route pour répartir uniformément les efforts d’accélération, de freinage et de virage et ainsi améliorer la durée de vie du pneu.

Performants dans la durée, ce nouveau pneu été peut être utilisé plus longtemps et contribuer ainsi à réduire l’impact environnemental.

Disponibilité et dimensions

Le pneu été Michelin Primacy 4+ est commercialisé depuis le 1er janvier 2022. Il est initialement proposé dans 82 dimensions, allant du 16 au 19 pouces. D’ici fin 2022, 121 dimensions seront disponibles du 16 au 21 pouces.

Photos – Vidéo : Michelin