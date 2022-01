La première grande course d’endurance 2022 a lieu ce week-end aux États-Unis avec les 24 Heures de Daytona où Porsche est représentée avec différentes 911 RSR mais également Lamborghini avec des Huracán GT3. Mais comment suivre la course en direct gratuitement, la diffusion ne se faisant plus via le site officiel de l’IMSA ?



Voici le live en direct via Twitch.

Photos : Porsche – Vidéo : IMSA