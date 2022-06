VW ID.4 Pro 4MOTION – Une seconde version de l’ID.4 à 4 roues motrices

Volkswagen ajoute une autre version à traction intégrale à la gamme de produits tout électrique ID.4 : la VW ID.4 Pro 4MOTION. Basé sur l’ID.4 Pro Performance, le modèle a une puissance système de 195 kW (265 ch) et offre plus de traction dans des conditions humides et lors de la conduite sur la neige ou sur un sol meuble. Seul le modèle phare sportif ID.4 GTX 4MOTION était auparavant disponible en version à traction intégrale.

Grâce à un deuxième moteur électrique sur l’essieu avant, la nouvelle variante plus puissante des modèles Pro transfère sa puissance à la route au moyen d’un système de traction intégrale. « Avec l’ID.4 Pro 4MOTION, nous répondons aux souhaits des clients et à la demande d’un modèle supplémentaire avec système de traction intégrale. Il se positionne exactement entre les modèles ID.4 efficaces et confortables à propulsion arrière et le modèle phare sportif ID.4 GTX 4MOTION. », explique Silke Bagschik, responsable des ventes et du marketing pour la famille ID.

La technologie de transmission intégrale de l’ID.4 Pro 4MOTION améliore la traction et permet ainsi d’obtenir une meilleure dynamique de conduite. Le nouveau modèle avec système de traction intégrale à deux moteurs est également un véhicule de remorquage puissant et est donc un partenaire fiable pour le remorquage de petites remorques de transport ou de bateaux. Grâce au système de traction intégrale, le poids maximal de la remorque de l’ID.4 Pro 4MOTION est augmenté de 200 kilogrammes à 1 400 kilogrammes pour une pente de 8% (freinée) par rapport à la version classique Pro Performance.

Le système de traction intégrale à deux moteurs de la VW ID.4 Pro 4MOTION. Les deux moteurs électriques du nouveau modèle 4MOTION ont une puissance commune de 195 kW (265 ch) et permettent au véhicule de passer de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. La puissance d’entraînement est fournie par le moteur synchrone à excitation permanente sur l’essieu arrière. Celui-ci délivre une puissance de 150 kW. Il a une disposition axialement parallèle avec un inverseur d’impulsions et une boîte de vitesses à une vitesse. Les avantages du moteur synchrone comprennent sa densité de puissance élevée, son rendement élevé et sa puissance de sortie constante sur une large plage de régimes. L’essieu avant est entraîné par un moteur asynchrone doté également d’un inverseur d’impulsions. Ce moteur délivre une puissance de 80 kW. Les moteurs asynchrones se caractérisent par leur capacité de surcharge de courte durée et leurs faibles pertes de traînée. Ils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation en tant qu’unité de surpression pouvant être activée temporairement.

L’ID.4 Pro 4MOTION est équipé d’une batterie de 77 kWh et a une autonomie allant jusqu’à 517 kilomètres (WLTP). La vitesse de pointe est limitée à 180 km/h comme pour la VW ID.4 GTX 4MOTION. Comme pour les autres modèles ID.4, la capacité de charge maximale est de 135 kW. Lors d’un arrêt de charge, la batterie haute tension peut être chargée de 5% à un niveau de charge (SOC) de 80% en 36 minutes et offre ensuite une autonomie de 337 kilomètres supplémentaires (WLTP).

L’ID.4 de 4,58 mètres de long utilise l’architecture de la matrice de propulsion électrique modulaire (MEB) de Volkswagen. L’espace disponible à l’intérieur du véhicule est au niveau des SUV conventionnels de la catégorie immédiatement supérieure grâce à l’architecture efficace. Selon la position des dossiers des sièges arrière, le coffre à bagages offre une capacité de 543 à 1 575 litres. De nombreux systèmes d’aide à la conduite de dernière génération peuvent également être commandés en option.

Après son lancement sur le marché au printemps 2021, l’ID.4 est rapidement devenu un succès. Volkswagen a livré plus de 30 000 véhicules de ce type au cours du seul premier trimestre 2022, ce qui signifie qu’un véhicule tout électrique sur deux de Volkswagen est un ID.4. Au total, 163 000 véhicules ont été livrés dans le monde en 2021, faisant de l’ID.4 le véhicule électrique le plus vendu de la marque Volkswagen et du Groupe Volkswagen.

Avec les modèles 100% électriques produits à Zwickau et à Emden (Allemagne), Volkswagen ne livre à ses clients que des véhicules qui ont été fabriqués de manière neutre en carbone sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de production. La production de CO2 est évitée ou réduite autant que possible dans le processus de fabrication – et les émissions inévitables sont compensées par des mesures de protection du climat. Et si les modèles ID. sont rechargés à l’aide d’électricité produite de manière durable – comme Volkswagen Naturstrom – ils restent également climatiquement neutres sur la route.

Les préventes de la nouvelle version à traction intégrale supplémentaire ont débuté ; les prix en Allemagne sont à partir de 49 020 euros.

Photos : Volkswagen