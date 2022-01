Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design – Un modèle exclusif

Porsche AG souhaite un joyeux anniversaire à Porsche Design. À cette occasion, la marque dévoile deux modèles exclusifs : la Porsche 911 Édition 50 ans Porsche Design et une Porsche 911 S 2.4 Targa de 1972. Produite l’année de la création de Porsche Design, la 911 S 2.4 Targa a été entièrement restaurée par Porsche Classic pour célébrer ce cinquantenaire. À l’intérieur comme à l’extérieur, les deux modèles arborent une couleur noire en hommage au mythique « Chronograph I » conçu par Ferdinand Alexander Porsche en 1972. Porsche Design présente également le « Chronograph 1 – 1972 Limited Edition ».





« Il suffit de réfléchir à la fonction d’un objet pour que sa forme s’impose d’elle-même. » La maxime de Ferdinand Alexander Porsche n’a jamais cessé de guider les ingénieurs et d’inspirer les designers de Porsche Design. En 1972, Ferdinand Alexander Porsche fonde Porsche Design avec son frère Hans-Peter. Le concepteur de la Porsche 911 caressait alors le rêve de créer une entreprise fidèle aux principes et à « l’esprit de Porsche » au-delà des frontières de l’automobile. Porsche Design est aujourd’hui une marque lifestyle haut de gamme, réputée dans le monde entier pour la fonctionnalité, la durabilité et l’esthétique épurée de ses créations.

Une édition anniversaire exclusive, entre tradition et modernité

Limitée à 750 exemplaires, la Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design fait écho à des créations emblématiques de F. A. Porsche sur le plan esthétique. À l’instar de la couleur noire de la carrosserie, les bandes centrales des sièges en Sport-Tex à carreaux et la trotteuse rouge de la montre Porsche Design du pack Sport Chrono fourni de série rappellent les codes stylistiques du studio de conception.

L’édition exclusive, basée sur la Porsche 911 Targa 4 GTS, est disponible dès aujourd’hui à la commande à partir de 193 081 euros (prix TTC avec les équipements spécifiques au marché français). Le modèle anniversaire sera disponible dans le réseau européen de la marque à partir du mois d’avril 2022. Les clients ont également la possibilité d’acquérir une version spéciale de la nouvelle édition du Chronograph I (10 750,00 euros TTC). Le nombre d’exemplaires limités et la masse oscillante en forme de jante mettent en exergue le lien de parenté entre la montre et la 911 Édition 50 ans Porsche Design.

Modèle unique : une 911 S 2.4 Targa signée de la main de F. A. Porsche

Au cours de ces deux dernières années, Porsche Classic a travaillé sur un projet exclusif pour célébrer les 50 ans du studio de conception. Le département a ainsi restauré une 911 S 2.4 Targa de 1972, année de création de Porsche Design. « Nous voulions réaliser le pendant historique de la Porsche 911 Édition 50 years Porsche Design. Grâce au nouveau programme de personnalisation sur mesure, baptisé Sonderwunsch, le binôme formé par ces deux voitures est unique en son genre. Les designers et les experts en restauration se sont attachés à transférer les spécifications du modèle neuf au modèle classique. », explique Ulrike Lutz, directeur de Porsche Classic.

Le modèle de base, une Porsche 911 T 2.4 Targa de 1972, était en mauvais état, et certaines pièces manquaient. Toutefois, l’état de la voiture au départ importait peu au regard de la nature des travaux de restauration envisagés. En effet, les experts de Porsche Classic ont entièrement adapté le moteur et le châssis pour le conformer aux caractéristiques techniques de la version S. Avec une cylindrée de 2 341 cm3, le fleuron de la gamme à cette époque développait une puissance de 190 ch à un régime de 6n500 tr/min et disposait d’un système d’injection d’essence mécanique.

À l’intérieur comme à l’extérieur, le modèle unique arbore une couleur noire en hommage à Ferdinand Alexander Porsche et à son célèbre « Chronograph I » de 1972. Les flancs sont ornés de bandes latérales classiques en Platine (finition satinée) et d’un monogramme Porsche Design. L’arceau Targa est également habillé pour l’occasion d’un vernis Platine (finition satinée) en lieu et place de l’acier brossé. Le monogramme Targa est peint en noir mat. Comme sur l’édition spéciale, la grille du capot moteur à l’arrière arbore un monogramme « 50 ans Porsche Design » accompagné de la signature de Ferdinand Alexander Porsche.

Photos : Porsche