Preview du nouveau Volkswagen Amarok : adapté à toutes les conditions

Qu’il s’agisse de charges importantes, de pistes de campagne difficiles ou de terrains hors route, l’Amarok de Volkswagen Véhicules Utilitaires est dans son élément. Les points forts du nouvel Amarok sont aussi nombreux que ses utilisations possibles en tant que pick-up sont diverses. Il sera dévoilé cet été, puis sera disponible à la commande sur les premiers marchés à la fin de l’année 2022.

L’Amarok arrive dans un tout nouveau design. À l’extérieur, par exemple, il sera dix centimètres plus long et plus de quatre centimètres plus large que la version actuelle. Le véhicule polyvalent sur route et hors route est cependant clairement mis à niveau à l’intérieur également, comme l’indique le dernier croquis dévoilé par VW.

« Le nouvel Amarok de Volkswagen Véhicules Utilitaires impressionne par son design robuste et honnête. Vous pouvez également le voir à l’intérieur du pick-up. L’architecture épurée et masculine, les éléments conçus à la manière d’une machine, les surfaces claires et tendues et un cockpit particulièrement de haute qualité élèvent l’ADN de Volkswagen à un nouveau niveau et soulignent le droit de l’Amarok à revendiquer le statut de véhicule haut de gamme. », explique Albert-Johann Kirzinger, responsable du design chez Volkswagen Véhicules Utilitaires.

À l’avenir, l’Amarok aura des caractéristiques techniques encore plus complètes qui ne seront pas seulement utiles comme outils de travail. Dans sa dernière génération, le véhicule disposera désormais de beaucoup plus de systèmes d’assistance à la conduite et des moyens d’impressionner les clients en matière de connectivité. L’Amarok présentera ainsi à partir de 2022 des innovations inédites sur ce segment.

« En termes de système d’entraînement, nous continuons à utiliser des moteurs diesel TDI très efficients pour le nouvel Amarok. Et il y aura également un puissant V6 TDI disponible à l’avenir, ainsi que d’autres unités de puissance spécifiques à chaque marché. En d’autres termes, selon le marché, l’Amarok évoluera de manière efficace et puissante en tant que véhicule diesel ou essence. », a déclaré Lars Menge, responsable du marketing produit chez Volkswagen Véhicules utilitaires.

Le VW Amarok est produit en série depuis 2010. Depuis lors, plus de 815 000 véhicules ont été vendus. Développée par des équipes en Australie et en Europe, la dernière version du pick-up premium sera produite à l’avenir dans la ville sud-africaine de Silverton.

