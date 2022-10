Porsche 911 GT3 “Velocita” par DMC

Le préparateur allemand DMC s’intéresse à un nouveau modèle Porsche afin de lui apporter plus de sportivité via un nouveau kit aérodynamique en carbone : la nouvelle Porsche 911 GT3 Type 992.

Apparence agressive

Les lignes inspirées de la Porsche 911 GT3 RS des pièces en carbone DMC déterminent le style fort du nouveau pack aérodynamique pour les modèles 992 GT3. Cela comprend les ailes avant aérodynamiques légères en carbone avec persiennes de passage de roue et les jupes latérales en carbone particulièrement larges. La grille intérieure du pare-chocs avant, le diffuseur arrière et la conception du capot avant n’ont pas été modifiés, mais ils sont remplacés par des pièces en fibre de carbone ultra légères – une option qui n’est même pas encore disponible chez Porsche en pièces d’origine.

Le véritable accroche-regard est cependant l’aileron arrière massif de 175 cm, un spoiler conforme à la FIA et certifié TUV. DMC voulait donner à leurs clients la possibilité de profiter de l’apparence de la Porsche 911 GT3 RS sans avoir à faire face aux problèmes de carrosserie associés à la voiture. La 9111 GT3 offre beaucoup plus de confort, et avec l’Aero-Kit de DMC, elle se transforme en une voiture qui se rapproche très fortement de l’apparence de la 911 GT3 RS, et va même au-delà.

Les pièces en carbone DMC remplacent les composants de série respectifs, ce qui rend la voiture plus légère. Les ailes d’origine sont remplacées par la version DMC en carbone. Il en va de même pour l’aileron, qui s’ajoute aux supports d’origine de la GT3. De plus, le profil de l’aileron arrière en carbone avec inscription DMC intégrée dans la structure en fibre de carbone a une nouvelle forme frappante et les plaques d’extrémité d’aile sont considérablement élargies dans le sens de la marche ainsi que vers le bas. Cela crée un look de course incomparable. Dans le même temps, l’équilibre aérodynamique du véhicule de série est conservé.

L’étendue des pièces du kit carbone DMC peut être librement configurée et permet aux propriétaires de Porsche 911 GT3 de s’adapter au véhicule, au choix en fibre de carbone visible mate ou brillante.

Une sonorité travaillée

Le nouveau système d’échappement sport DMC en titane pour les modèles Porsche 911 GT3 fait son apparition. Il permet à la Porsche 911 GT3 de déployer toute sa sonorité et complète l’expérience de conduite individuelle et axée sur les performances.

D’une simple pression sur un bouton, le système d’échappement sport commandé par soupape ouvre un festival sonore, faisant de DMC le bon choix pour une présence audible extraordinaire. Le système d’échappement sport en titane fluoformé fabriqué par ZESAD GmbH en Allemagne a été spécialement développé pour les Porsche 911 GT3 et 911 GT3 avec pack Touring. Son aspect Titanium souligne visuellement le caractère sportif des modèles GT3.

Nouvelle jante forgée légère : DMC Velocita

Les ingénieurs ont conçu une nouvelle roue forgée directionnelle qui est disponible avec de nombreuses finitions de surface – sur mesure pour chaque véhicule. Les dimensions des jantes de la Porsche 911 GT3 sont en 9,5J x 20 pouces à l’avant et de 12J x 21 pouces à l’arrière.

Numérisation 3D précise

La Porsche 911 GT3 originale a été soigneusement scannée en 3D par DMC, avec une précision de tolérance de 0,2 mm. Cette procédure de haute technologie de capture d’objets via ordinateur garantit que toutes les pièces ont un ajustement identique ou meilleur que les équivalents OEM de Stuttgart. Étant donné que les données se trouvent sur les serveurs de DMC, elles aident non seulement au développement du produit, mais peuvent également être utilisées pour les applications de réalité augmentée (RA). En fait, DMC s’est associé à la société Blockchain Arcartera pour permettre aux clients de prévisualiser leurs spoilers d’aileron sur leur propre voiture. DMC est le premier préparateur au monde à utiliser des solutions Web3 telles que AR et NFT. Plus tôt cette année, ils ont été les premiers à accepter la crypto-monnaie comme méthode de paiement valide pour leurs kits de carrosserie aérodynamiques.

Photos : DMC