Audi Urban Purifier – Un filtre à poussière fine pour les véhicules électriques

Dans le cadre d’un projet pilote, Audi travaille avec le fournisseur MANN+HUMMEL pour développer un filtre à particules pour voitures électriques qui collecte les particules de la zone environnante. Tant en roulant qu’en rechargeant, il s’agit déjà de contribuer à améliorer la qualité de l’air dans les villes lors d’une première phase pilote.

Quel que soit le système d’entraînement d’un véhicule, 85% des poussières fines dans le trafic routier sont causées par l’abrasion des freins, des pneus ou de la route. Les plus petites particules de poussière, à peine perceptibles à l’œil nu, ne mesurent que quelques micromètres pour un diamètre de seulement 10 micromètres et peuvent donc être facilement inhalées. L’année dernière, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé des limites de particules nettement inférieures à celles du passé, mais selon les experts, il serait impossible de respecter ces nouvelles valeurs dans de nombreuses zones urbaines en Allemagne.

Filtrage passif pendant la conduite, filtrage actif pendant la charge

Audi place la durabilité au cœur de ses activités et assume sa responsabilité vis-à-vis de l’environnement et de la société. L’entreprise s’efforce de rendre la production neutre en carbone et de réduire les émissions dans la mesure du possible. En collaboration avec le fournisseur MANN+HUMMEL, Audi a maintenant développé un filtre pour la partie avant qui peut collecter les particules de son environnement ; il fonctionne de la même manière que les systèmes fixes déjà utilisés dans certaines villes. La version mobile garantit non seulement que les émissions de particules de la voiture sont absorbées, comme celles d’une Audi e-tron, mais que celles d’autres véhicules peuvent également être absorbées – là où elles sont générées.

Le projet pilote a été lancé en 2020 et s’étalera sur une période de quatre ans, explique Fabian Groh, chef de projet en développement de systèmes de fixation chez AUDI AG : « Ce filtre à particules est un exemple de notre poursuite de l’innovation au profit de tous et d’une collaboration réussie avec des fournisseurs spécialisés. Nous faisons déjà beaucoup aujourd’hui de notre propre initiative. Nous prévoyons que cela deviendra également une obligation légale à l’avenir. »

Le filtre est intégré dans le flux d’air existant du véhicule devant le radiateur, de sorte que seules quelques modifications de la voiture sont nécessaires, ce qui réduit les coûts. L’élément filtrant est commandé via l’entrée d’air de refroidissement commutable et sa fonction mécanique est comparable à celle d’un aspirateur. Par un principe similaire, les fines particules de poussière restent coincées dans le filtre et l’air peut encore circuler à travers celui-ci.

Jusqu’à présent, le filtre a été utilisé dans les véhicules d’essai Audi e-tron. Pendant la conduite, il filtre passivement au moyen du mouvement du véhicule ; l’air circule à travers le système de filtre, qui capture même les plus petites particules. Une autre possibilité est le filtrage pendant la charge stationnaire. Un ventilateur déjà intégré à chaque véhicule électrique transporte l’air ambiant à travers le radiateur – le système profite de ce processus et peut ainsi filtrer activement l’air qui le traverse, à l’aide du filtre à poussières fines, garantissant ainsi l’absorption des plus petites particules, même en stationnaire. Ceci est idéal pour une utilisation dans les environnements urbains, où la pollution par les particules est beaucoup plus élevée que dans les zones rurales.

Efficacité prouvée par des tests d’endurance

Les évaluations réalisées sur les véhicules d’essai ont non seulement servi à analyser l’efficacité des filtres, mais également à déterminer si la technologie affecte l’utilisation globale des véhicules. Après plus de 50 000 kilomètres de tests d’endurance sur l’Audi e-tron, la réponse était claire : les filtres n’ont aucun effet négatif sur le fonctionnement du véhicule électrique, y compris lors des chaudes journées d’été ou lors des recharges rapides.

Le système est si efficace que, selon le scénario d’utilisation, les particules de l’Audi e-tron sont complètement filtrées dans une ville très polluée comme Stuttgart. Dans des villes encore plus polluées comme Pékin, les émissions de poussières fines peuvent être activement et passivement absorbées par jusqu’à trois véhicules dans un scénario client typique. Pour rendre le système encore plus efficace, Audi travaille avec MANN+HUMMEL pour se connecter aux capteurs existants tels que les stations météo, et ils prévoient de développer une logique d’affichage dans le véhicule, permettant aux passagers de déterminer quand le système est actif et combien a déjà été filtré.

Système de filtration avec une proportion élevée de matières recyclées

Le filtre est facile à entretenir et ne doit être remplacé que lorsque l’intervalle d’entretien régulier a été atteint. Une analyse du cycle de vie de l’ensemble du système de filtration a montré qu’il représentera 14,9 kilogrammes d’équivalents CO2. De plus, le filtre lui-même est composé à 15% de matériaux recyclés et l’ensemble du système est recyclé à 60%.

Photos : Audi