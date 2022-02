Porsche 992 GT3 RS 97 Concept Study par DMC

La nouvelle Porsche 911 type 992 est passée entre les mains du préparateur allemand DMC qui propose une amélioration esthétique, la rendant encore plus sportive à la façon d’une Porsche 997 GT3 RS.

DMC a commencé à s’intéresser à la nouvelle Porsche 992. Sachant cela, un riche client chinois a demandé au préparateur allemand ayant une grande expertise sur les modèles Lamborghini de lui concevoir une version spéciale inspirée de la Porsche 997 GT3 RS. Étant donné que la voiture n’a pas été officiellement lancée par Porsche en 2021, lorsque le projet a commencé, DMC a décidé d’adopter une approche de conception visuelle plutôt qu’un ensemble complet.

L’idée est née d’incorporer l’ADN rétro du constructeur automobile de Stuttgart-Zuffenhausen, qui a conduit le préparateur à appliquer le design épique de la Porsche 911.

Lorsque la 997 GT3RS a été dévoilée en 2006, son arrière musclé cachait une voie plus large qui non seulement améliorait la stabilité directionnelle, mais augmentait également l’adhérence potentielle dans les virages. La traînée a également été augmentée et la vitesse de pointe réduite en raison de l’aileron arrière plus grand. C’était une voiture qui était radicale à l’époque et qui l’est encore aujourd’hui. Elle est devenue une vraie icône qui est très recherchée des collectionneurs.

Pour recréer ce design rétro pour la Porsche 911 type 992, les designers de DMC ont d’abord décidé de désosser la queue de canard qui soutient l’aileron de la 997 GT3 RS et de l’adapter à la base arrière de la 992. Contrairement à la récente 992 GT3, qui maintient l’aileron au-dessus de ses ouïes centrales, les générations précédentes de voitures GT3 RS avaient toujours le becquet aérodynamique installé sur le capot moteur.

Pour l’étape suivante, DMC a effectué un scan 3D d’un aileron de Porsche 911 GT3 RS type 997 d’origine et a porté sa conception pour qu’elle corresponde à la queue de canard en reverse engineering. Tout comme l’original, l’aileron est complètement réglable, permettant une variété de réglages pour un usage routier et sur piste.

En regardant le résultat final, on pourrait se demander si cela est vraiment nécessaire ? Le but de ce projet n’a jamais été de créer la prochaine GT3 RS, la voiture de base n’était pas assez puissante. Mais c’est un bel exemple qui montre la passion de DMC pour les voitures, et l’un de leurs principes de base lors de la conception de leurs solutions aérodynamiques.

La voiture a été présentée à Shanghai au client très satisfait qui peut être sûr d’avoir un modèle unique.

Photos : DMC