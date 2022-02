Porsche Macan T – Agile et exclusif

Le Macan T complète désormais la série à succès de Porsche. C’est la première fois qu’une voiture de sport à quatre portes reçoit ce sigle réservé jusqu’alors à la 911 et aux modèles 718.

Depuis les années 1960, la lettre T désigne chez Porsche une forme de sportivité bien précise. Elle signifie « Touring » et caractérise des modèles offrant une expérience de conduite particulièrement pure grâce à des réglages ciblés, des équipements exclusifs et des moteurs compacts. Fidèle à l’esprit de la Porsche 911 T de 1968, le nouveau Macan T bénéficie d’une configuration hautement dynamique et d’un moteur turbo léger de deux litres, le tout combiné à une allure sportive et à un équipement sportif de série. Le Macan T trouve ainsi naturellement sa place entre le Macan et le Macan S.

Un deux litres turbo de 265 ch : la légèreté au service de l’agilité

En combinant une grande agilité, un poids léger et une forme compacte, le moteur turbo de deux litres et quatre cylindres en ligne du Macan T trouve un équilibre idéal entre performance et poids. L’entraînement du véhicule exerce sur l’essieu avant un poids de 58,8 kg inférieur à celui du V6 biturbo de 2,9 l des Macan S et GTS. Il en résulte des performances élevées au démarrage et des qualités optimales dans les virages.

Les 265 ch (195 kW) de puissance et le couple de 400 Nm sont en parfaite harmonie avec la conception épurée du Macan T et garantissent un grand plaisir de conduite. Comme généralement sur un Macan, le moteur est couplé à une boîte double embrayage (PDK) à sept rapports qui permet des passages de vitesses très rapides, et à la transmission intégrale PTM (Porsche Traction Management). Dans toutes les situations de conduite, la poussée est agile grâce à une large plage de couple. Avec le pack Sport Chrono de série, qui inclut le sélecteur de mode et le bouton Sport Response au volant, le Macan T accélère de 0 à 100 km/h en 6,2 s et atteint une vitesse maximale de 232 km/h.

Un châssis spécialement réglé et surbaissé d’au moins 15 mm

En exclusivité sur le Macan T, Porsche associe le châssis en acier avec PASM (Porsche Active Suspension Management) de série à un surbaissement de 15 mm de la carrosserie. Avec des stabilisateurs plus rigides sur l’essieu avant et un réglage optimisé, cette configuration s’harmonise parfaitement avec le véhicule et l’entraînement. Elle assure une trajectoire particulièrement directe dans les virages ainsi qu’une maniabilité agile.

Le PTM (Porsche Traction Management), lui aussi adapté à l’exigence de conduite dynamique du Macan T, est conçu pour être hautement résistant à l’arrière. Nouveauté sur les modèles Macan à quatre cylindres, une suspension pneumatique adaptative à PASM et surbaissement supplémentaire de 10 mm est disponible en option. Le PTV Plus (Porsche Torque Vectoring Plus), lui aussi disponible en option, a également été adapté aux caractéristiques dynamiques du T et aiguise encore plus la dynamique de conduite.

Détails exclusifs à l’extérieur et à l’intérieur

Visuellement, le Macan T se distingue des autres modèles Macan par des éléments peints en Agate Grey Metallic à l’avant, sur les flancs et à l’arrière du véhicule. La couleur contrastante exclusive se retrouve sur l’ouverture peinte à l’avant, les rétroviseurs extérieurs, les déflecteurs latéraux, le becquet de toit et les lettrages à l’arrière. Les sorties d’échappement sport et les garnitures de vitres latérales, toutes peintes en noir brillant, sont également de série. Les déflecteurs latéraux portent l’inscription « Macan T » en noir. Le véhicule est équipé en usine de jantes Macan S de 20 pouces, exclusivement en titane foncé. Pour la peinture extérieure, il est possible de choisir parmi 13 couleurs unies, métallisées et spéciales.

L’intérieur du Macan T offre lui aussi une ambiance qui lui est propre. De série, le revêtement exclusif des sièges sport chauffants à huit réglages électriques s’inspire du pack cuir noir. La bande médiane des sièges avant et des sièges arrière extérieurs porte le motif Sport Tex Stripe. Les appuis-tête avant sont ornés d’un écusson Porsche gaufré. Des surpiqûres argentées sur les sièges, les appuis-tête et le volant prolongent dans l’habitacle les couleurs contrastées de l’extérieur.

L’équipement de série comprend par ailleurs le volant sport GT multifonction, avec chauffage du volant, ainsi que le chronomètre Sport Chrono logé en haut du tableau de bord. En sortie d’usine, les baguettes de seuil sont en aluminium noir et portent un lettrage Macan T. Parmi les options proposées figure le volant sport GT multifonction en Race Tex, avec cache en carbone et ioniseur.

Le Macan T bénéficie en outre de toutes les innovations de la génération de modèles remaniée à l’été 2021, par exemple la nouvelle console centrale à optique verre haute qualité et surface sensible au toucher et le Porsche Communication Management (PCM), entièrement connecté de série, à écran tactile de 10,9 pouces et navigation en ligne.

Disponible à partir de 69 462 euros

Porsche propose le Macan T au prix de départ de 69 462 euros TTC et équipement spécifique à l’Allemagne. Le nouveau modèle est disponible à la commande dès maintenant. Les livraisons en Allemagne commenceront en avril 2022.

Photos : Porsche