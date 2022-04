Porsche a livré 68 426 véhicules au premier trimestre 2022

Au premier trimestre 2022, Porsche a livré 68 426 unités à des clients du monde entier. Cela représente une baisse de 5% par rapport à l’année précédente.

« Compte tenu des circonstances exceptionnelles affectant l’industrie automobile au sens large, nos équipes de vente et nos concessionnaires ont bien performé au premier trimestre. La résurgence du coronavirus dans certaines régions comme la Chine, couplée à d’importants défis d’approvisionnement et de logistique, nous a mis à l’épreuve. Dans le même temps, nos produits continuent d’être très demandés par les clients du monde entier – également en Europe, aux Amériques et en Chine. », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil d’administration de Porsche AG en charge des ventes et du marketing.

Croissance en Europe

Les défis à multiples facettes auxquels le constructeur de voitures de sport est confronté dans les différentes régions du monde ont brossé un tableau varié en matière de livraisons. En Europe, Porsche a livré 22 791 véhicules au premier trimestre 2022, marquant une augmentation de 18% en glissement annuel – malgré des chiffres très solides sur la même période en 2021. Les chiffres ont également augmenté sur le marché intérieur allemand, avec 6 925 livraisons représentant une augmentation de 16%. En Chine, le plus grand marché unique pour Porsche, le constructeur de voitures de sport a effectué 17 685 livraisons. La nouvelle épidémie de coronavirus associée à la fermeture des centres Porsche dans certaines régions et aux défis logistiques a entraîné une baisse de 20% des livraisons. Au total, 28 991 véhicules ont été livrés aux clients Porsche en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, 13 042 véhicules ont été livrés aux clients Porsche malgré les problèmes d’approvisionnement et de transit affectant plusieurs marques automobiles. Cela se compare au meilleur premier trimestre de l’année précédente.

Les SUV restent extrêmement populaires

La plus forte demande concernait, une fois de plus, les modèles SUV de Porsche : le Porsche Cayenne a été livré à 19 029 clients. Les livraisons du Macan ont totalisé 18 329. Le Porsche Taycan tout électrique est allée à 9 470 clients. L’icône de la voiture de sport, la 911, a été livrée 9 327 fois dans le monde. Au total, 7 735 exemplaires de la Panamera sont allés aux clients. 4 536 livraisons supplémentaires de 718 Boxster et 718 Cayman ont été effectuées.

« Nous restons prudents à l’approche du deuxième trimestre, en particulier à la lumière du conflit armé en Ukraine, que nous considérons avec consternation et inquiétude pour les personnes impliquées. La santé et la sécurité des personnes sont primordiales. L’impact sur nos activités commerciales est continuellement examiné et évalué par notre groupe d’experts. Malgré tout cela, nous restons optimistes dans nos perspectives globales et ne ferons aucun compromis lorsqu’il s’agira de créer des expériences émotives et uniques pour nos clients. », a ajouté Detlev von Platen.

Photos : Porsche