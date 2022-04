Exposition de l’Audi grandsphere concept à l’Audi Forum Neckarsulm

Dans l’Audi Forum Neckarsulm, les visiteurs peuvent découvrir à intervalles réguliers les véhicules phares de la marque. Du 12 au 21 avril 2021, l’Audi grandsphere concept dévoilée à l’IAA Mobility 2019 est exposé à Neckarsulm, montrant comment Audi envisage l’avenir proche de la conduite automatisée et de l’e-mobilité.

Au salon international de l’automobile IAA Mobility 2021, Audi a présenté le deuxième des trois concepts automobiles «Sphere» en tant que jet privé pour la route. Pour ceux et celles qui n’ont pas fait le déplacement à Munich, Audi l’exposition afin de découvrir ses caractéristiques techniques et de design qui doivent être intégrées dans les prochains modèles Audi de série.

La conduite automatisée de ce véhicule est de niveau 4 : le volant, les pédales et les affichages du cockpit disparaissent dans des renfoncements, de sorte que le cockpit conducteur classique et les sièges passagers de la limousine de 5,35 mètres de long se combinent pour former un salon confortable. Avec un empattement de 3,19 mètres, qui dépasse même la version longue de l’Audi A8, l’intérieur offre suffisamment d’espace pour se détendre, travailler et s’amuser.

En tant que véhicule entièrement électrique, le concept grandsphere impressionne également par une capacité énergétique d’environ 120 kWh, ce qui correspond à une autonomie d’environ 750 kilomètres. La technologie 800 volts intégrée promet encore plus de confort de voyage grâce à une capacité de charge de 270 kW aux bornes de recharge rapide.

Le concept car grandsphere n’est que l’un des nombreux véhicules phares qu’Audi présente à intervalles réguliers à l’Audi Forum Neckarsulm. D’autres expositions passionnantes suivront bientôt avec le concept Audi A6 Avant e-tron et le concept Audi A6 e-tron.

Photos : Audi