Porsche AG réorganise son conseil de surveillance

Le conseil de surveillance de Porsche AG a été réorganisé. Cela a été annoncé le 23 septembre 2022 par l’organe de surveillance du constructeur de voitures de sport. La raison de la conversion est l’introduction en bourse prévue de la société. En plus d’établir les nouveaux comités nécessaires, l’organisme a décidé de passer son comité exécutif de deux à six membres. À l’avenir, le conseil de surveillance comprendra également Micaela le Divelec Lemmi, Melissa Di Donato Roos et Hauke ​​Stars du côté des actionnaires. En revanche, Hiltrud Werner (déjà fin janvier 2022), Hans-Peter Porsche et Thomas Schmall ont quitté l’organe de surveillance.

Arno Antlitz et Hauke ​​Stars siégeront également au Comité Exécutif du Conseil de Surveillance. Outre le président du conseil de surveillance, le Dr Wolfgang Porsche, les autres membres du comité exécutif sont Jordana Vogiatzi, Harald Buck et Carsten Schumacher.

Le président du conseil de surveillance de Porsche AG, le Dr Wolfgang Porsche a déclaré : « La réorganisation du conseil de surveillance est liée à l’introduction en bourse prévue. Nous sommes heureux d’avoir pu gagner trois membres compétents. Micaela le Divilec Lemmi est une experte chevronnée de l’industrie du luxe. Melissa Di Donato Roos et Hauke ​​Stars sont des experts de l’industrie technologique. Je suis convaincu qu’ils accompagneront les travaux du conseil de surveillance de Porsche dans un rôle constructif et consultatif et donneront une impulsion entrepreneuriale dans les limites de leur fonction de contrôle et de conseil. » En outre, le Dr Wolfgang Porsche a remercié les membres sortants pour leur travail dévoué au sein du conseil de surveillance, dont certains ont duré de nombreuses années.

Hauke ​​Stars est membre du conseil d’administration du Groupe Volkswagen en charge de l’informatique. De 2012 à 2020, Hauke Stars a été membre du conseil d’administration de Deutsche Börse. Elle occupe également des postes au sein de divers conseils de surveillance et consultatifs.

Micaela le Divelec Lemmi était jusqu’à récemment PDG de la marque de luxe italienne Salvatore Ferragamo. Avant cela, elle a longtemps été membre du conseil d’administration de Gucci. L’Italienne est actuellement membre de divers conseils de surveillance, dont administratrice non exécutive au conseil d’administration du fabricant de machines à café De Longhi.

Melissa Di Donato Roos est PDG de la société allemande de logiciels Suse depuis 2019. Née aux États-Unis, elle a précédemment occupé divers postes de direction dans des sociétés technologiques internationales telles qu’IBM, Oracle et SAP.

