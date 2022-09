Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Laurin Heinrich devient champion au Sachsenring

La Porsche Carrera Cup Deutschland a un nouveau champion : Laurin Heinrich (SSR Huber Racing) a remporté une première couronne dans la coupe monomarque allemande Porsche après avoir remporté la course de dimanche au Sachsenring. Avec 268 points à son actif, le Wurtzbourgeois de 20 ans détient une avance inattaquable en tête du classement. Le pilote Porsche Junior a ouvert la voie à la décision du titre avec sa victoire lors de la course 14 dimanche sur le circuit près de Chemnitz et a relégué Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix) et Lorcan Hanafin (Royaume-Uni/Fach Auto Tech) aux positions deux et trois. Son plus proche rival pour le titre, Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite) occupait la quatrième place.

« C’est un sentiment fantastique d’être maintenant le nouveau champion. Quand j’ai vu mon équipe acclamer le mur des stands à l’arrivée, ce fut un moment indescriptiblement merveilleux. Les fans dans les tribunes du Sachsenring m’ont également applaudi pendant mon tour de récupération. Fou! », a déclaré Laurin Heinrich.

En présence de 26 000 spectateurs, Heinrich a vécu un week-end de course parfait au Sachsenring dans le cadre de l’ADAC GT Masters : Le plus rapide des essais libres, deux pole positions aux qualifications, la victoire samedi et dimanche, le tour le plus rapide en course les deux jours et finalement le titre a donné à Heinrich et à son équipe SSR Huber Racing de nombreuses raisons de se réjouir. « Je suis très fier de Laurin et de mon équipe. Nous célébrons la victoire au classement général et le titre de champion par équipe, et cela signifie beaucoup pour moi personnellement. », a expliqué le propriétaire de l’équipe, Christoph Huber.

Après une course mouvementée samedi, l’épreuve de dimanche s’est relativement bien déroulée. Heinrich a immédiatement pris la tête au départ, tandis que Pereira a dépassé le rookie Hanafin et s’est installé à la deuxième place. Ils ont continué dans cet ordre au volant de leur Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch jusqu’au drapeau. En tant que membre du Porsche Talent Pool, Hanafin était ravi de son premier podium dans la Carrera Cup allemande. « C’est une sensation formidable de monter sur le podium avec un trophée. J’ai travaillé dur pour cela et je suis très heureux. », a déclaré la recrue.

La quatrième place revient à ten Voorde devant trois pilotes Porsche Talent Pool Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon), Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing) et Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing). Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing) complète le top huit.

Au classement ProAm, Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon) termine premier devant Ahmad Alshehab (Koweït/CarTech Motorsport by Nigrin) et Kim Hauschild (Allemagne/HRT Performance).

Alors qu’il reste deux courses au calendrier, le classement des meilleurs pilotes révèle une situation tendue dans la lutte pour le vice-championnat : Derrière Heinrich, qui détient une nette avance avec 268 points, ten Voorde se classe deuxième avec 216 points suivi de près par Pereira ( 211 points). Lors de la dernière épreuve double au Hockenheimring Baden-Württemberg (21-23 octobre), 50 points peuvent encore être réclamés et les titres rookie et Pro-Am sont toujours à gagner.

« Je suis ravi que nous ayons encore deux décisions à Hockenheim. Nous avons célébré Laurin Heinrich comme notre nouveau championnat tôt au Sachsenring. Il a gravi les échelons de la Porsche Sports Cup à la Carrera Cup et a maintenant remporté le titre. Cela mérite un grand respect. Je tiens également à féliciter SSR Huber Racing pour avoir remporté le championnat par équipe. », a déclaré Hurui Issak, chef de projet de la Porsche Carrera Cup Deutschland.

Résultat course 14

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

2. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

3. Lorcan Hanafin (Royaume-Uni/Fach Auto Tech)

4. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

5. Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon)

6. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

7. Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing)

8. Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing)

9. Alexander Tauscher (Allemagne/Allied-Racing)

10. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite)

Classement par points après 14 des 16 courses

Classement des pilotes

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 268 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 216 points

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix), 211 points

Classement recrue

1. Lorcan Hanafin (Royaume-Uni/Fach Auto Tech), 264 points

2. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite), 255 points

3. Alexander Fach (Suisse/Fach Auto Tech), 194 points

Classement ProAm

1. Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix), 270 points

2. Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon), 254 points

3. Georgi Donchev (Bulgarie/Huber Racing), 186 points

Classement par équipe

1. SSR Huber Racing, 437 points

2. Équipe GP Élite, 323 points

3. Course alliée, 251 points

Photos : Porsche