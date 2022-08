Bentley Mulliner Batur – Un coupé exclusif de 740 ch et limité à 18 exemplaires

Bentley Motors a dévoilé lors de la Monterey Car Week 2022 la Bentley Mulliner Batur – un nouveau coupé grand tourisme à deux portes – limité à 18 modèles – qui incarne le début d’une révolution du design chez Bentley.

Créé par le directeur du design Andreas Mindt et son équipe, le Batur est la vitrine d’un nouvel ADN de design qui guidera à terme la conception de la future gamme de véhicules électriques à batterie (BEV) de Bentley.

La collection de seulement 18 exemplaires de série du Batur est le dernier projet de Mulliner, la division interne sur mesure et de carrosserie de Bentley, et succède au Bacalar – une série de 12 Barchetta spécifiées, conçues et fabriquées à la main individuellement qui ont relancé la construction de carrosseries chez Bentley. Comme son prédécesseur – le Bacalar – le Batur tire son nom d’un magnifique plan d’eau naturel. Le lac Batur est un lac de cratère de 88 m de profondeur et de 16 km² à Kintamani sur l’île de Bali, en Indonésie, et fournit une eau riche en nutriments aux sources chaudes locales et à l’agriculture.

Le Batur est également la Bentley la plus puissante à ce jour, avec une version à 740 ch de l’emblématique moteur W12 biturbo de 6,0 litres assemblé à la main qui a métaphoriquement et littéralement propulsé le succès de Bentley au cours des deux dernières décennies. Alors que le moteur entre dans ses années crépusculaires dans le cadre du parcours de transformation Beyond100 de Bentley pour être entièrement électrifié, le Batur constitue la première partie d’une célébration de la puissance, du couple et du raffinement extraordinaires du W12. Les performances du moteur seront adaptées au châssis Bentley le plus avancé de tous les temps, avec une suspension pneumatique Speed-tuned, un contrôle anti-roulis actif électrique, eLSD, quatre roues directrices et une vectorisation du couple.

Les 18 exemplaires du Batur ont déjà été réservés. Chacun sera conçu en collaboration avec chaque client, guidé par l’équipe de design interne de Mulliner. Les clients pourront spécifier la couleur et la finition de pratiquement toutes les surfaces du Batur, pour créer une voiture aussi individuelle qu’eux. Chacun sera ensuite fabriqué à la main pendant plusieurs mois dans l’atelier Mulliner de l’usine neutre en carbone de Bentley à Crewe, en Angleterre, avec les premières livraisons prévues à la mi-2023.

Le Batur a été dévoilé lors de la soirée signature de Bentley à la Monterey Car Week 2022, devant près de 500 invités VIP. Le président-directeur général de Bentley, Adrian Hallmark, a déclaré : « Le Batur est une voiture importante pour Bentley. Bien plus que l’héritier du très réussi Bacalar, le Batur présente la direction du design que nous prenons à l’avenir alors que nous développons notre gamme de BEV. Andi Mindt et son équipe ont réinventé les éléments de conception classiques de Bentley dans un design plus fort et plus audacieux qui reste à la fois élégant et gracieux. Sous le bel extérieur se cache le moteur le plus puissant que nous ayons jamais développé. Notre moteur W12 est de loin le moteur automobile douze cylindres le plus performant de l’histoire, et alors qu’il approche de sa retraite pour faire place aux futurs hybrides et BEV, nous voulons souligner ses réalisations. Les 18 clients chanceux qui ont déjà réservé leur Batur profiteront d’une expérience de co-création inégalée avec notre équipe Mulliner Design dans la spécification de leurs voitures. Le Batur est la prochaine étape de l’expansion de Mulliner, démontrant la demande de véhicules véritablement sur mesure qui allient luxe et performances d’une manière que seul Bentley peut offrir. »

Une révolution de design

La conception du Batur est l’œuvre du directeur du design de Bentley, Andreas Mindt, et de son équipe comprenant le responsable du design extérieur, Tobias Suehlmann et le responsable du design intérieur, Andrew Hart-Barron. L’ADN du design Bentley qui a conduit à la création des familles Continental GT, Flying Spur et Bentayga a été révolutionné pour le Batur, introduisant de nouveaux thèmes, approches et détails. Le nouveau langage de forme définit un nouveau chapitre pour le design de Bentley, dans le cadre du parcours transformationnel Beyond100 de Bentley pour devenir le leader mondial de la mobilité de luxe durable.

Le Batur donne un aperçu des principes de conception qui sous-tendent le développement du premier BEV de l’entreprise – prévu pour 2025 – et des familles de voitures qui suivront.

Andreas Mindt explique la design : « Pour toute équipe de conception, la possibilité de redéfinir nos propres règles est le défi le plus excitant. Nous avons réinventé le langage de conception Bentley, en gardant une certaine continuité entre le passé et le présent tout en modifiant radicalement les éléments clés. Le design d’une Bentley moderne doit toujours être puissant, inspirant et harmonieux. La forme doit être forte et musclée tout en restant gracieuse – il doit y avoir à la fois une fluidité élégante et de la musculature. Le terme que nous utilisons est la «position de la bête au repos» – imaginez un lion ou un tigre, couché bas en position d’attaque dans l’herbe haute. Cette forme puissante – d’une puissance ultime au repos, qui semble rapide même à l’arrêt – est celle qui motive notre nouvelle interprétation de la ligne électrique et de la hanche classiques de Bentley. Une marque de puissance et de prestige a toujours été un long bonnet. Nos nouveaux éléments de conception incluent une ligne qui s’étend du capot sur toute la longueur de la voiture, reliant le capot à la carrosserie, rendant la voiture longue et mince et donnant une proportion allongée à l’avant. Nous appelons cette caractéristique le « capot sans fin », et c’est le seul point fort de la forme épurée. Pendant ce temps, la masse visuelle de la voiture est déplacée vers l’arrière, donnant l’impression que la voiture est assise sur l’essieu arrière, ce qui ajoute de la profondeur aux hanches. Tout à l’avant de la voiture, nous avons modernisé la célèbre calandre Bentley et l’avons rendue plus basse et plus droite, pour donner un visage plus fort et une position plus dominante. Cette élégance droite apporte la confiance en soi avec une position de luxe. La calandre est flanquée d’une nouvelle forme et d’un nouveau design de phare, une évolution du design utilisé sur Bacalar et le maintien du seul grand phare de chaque côté. Ceux-ci sont associés à de tout nouveaux feux arrière à l’arrière, qui se trouvent de chaque côté d’un aileron déployable. Dans l’ensemble, la forme est plus propre et simplifiée, et nous nous appuyons davantage sur des surfaces courbes coupées en deux aux bons endroits pour refléter la lumière et l’obscurité et apporter plus de muscle à la conception. »

Le prochain projet exceptionnel de Mulliner

Le Batur est l’héritier et le successeur du Bacalar, le design Barchetta 12-off qui a ramené la carrosserie à Mulliner. Mulliner est devenu expert dans la réalisation de projets complexes, notamment la série Bacalar et la série Blower Continuation – la première continuation au monde d’une voiture d’avant-guerre. Le savoir-faire de la carrosserie qui renaît à travers les deux projets se combinera à un savoir-faire artisanal générationnel pour livrer les 18 Baturs qui seront construits, chacun entièrement et méticuleusement à la main.

Paul Williams, directeur de Mulliner, a ajouté : « Avec Bacalar, nous avons prouvé l’appétit de nos clients pour des Bentley vraiment sur mesure et individuelles. Nous nous appuyons sur cette histoire avec le Batur, et le fait que les 18 voitures soient déjà réservées témoigne du fait que notre équipe de design crée des voitures que nos clients veulent acheter. Batur n’est pas seulement une belle Bentley fabriquée à la main – c’est le prochain membre d’une ligne distinguée de voitures carrossées par Mulliner, qui comprend la W.O. La voiture préférée de Bentley dans la 8 litres et la désormais vraiment emblématique Type R Continental. »

L’équipe de design interne de Mulliner co-créera chaque Batur avec son client, travaillant ensemble pendant plusieurs heures grâce à un visualiseur Mulliner spécialement créé qui permet de personnaliser n’importe quelle partie de la voiture en termes de couleur et de finition de surface. Des échantillons infinis de matériaux uniques apportent de la texture au processus, et les conceptions résultantes seront vraiment individuelles et créées par le client – limitées uniquement par leur imagination. De la peinture extérieure principale à la finition de surface des bouches d’aération, et littéralement tout le reste, chaque client spécifiera même les moindres détails.

Grâce à des matériaux fabriqués à la main et des couleurs exceptionnelles, chaque Batur sera ensuite donné vie par l’équipe d’artisans automobiles de Mulliner dans un processus prenant plusieurs mois pour chaque voiture.

Détails extérieurs

Au-delà de la forme extérieure de la voiture se trouve un éventail presque infini de choix pour le futur propriétaire de chaque voiture. Le choix de peinture est infini – en commençant par la palette complète de couleurs Mulliner et en allant au-delà dans une peinture entièrement sur mesure et même des graphiques peints à la main.

Les ajouts aérodynamiques du séparateur avant, des jupes latérales et du diffuseur arrière peuvent être fabriqués à la fois en fibre de carbone ou en nouveau composite de fibres naturelles durable.

Le brillant extérieur peut être n’importe quel mélange de clair et d’obscurité, de satin ou de brillant ou même de titane. Comme pour la première voiture, une autre option est la couleur de contraste graduée sur la calandre avant, pour un effet ombré vibrant.

Le Batur repose sur des roues uniques de 22 pouces, l’option «standard» étant peinte en cristal noir, puis usinée et polie en surface. Une option plus sombre combine des faces brillantes foncées avec des rayons satinés, tandis que les clients peuvent également choisir de peindre les roues en fonction de la carrosserie avec ou sans finition contrastée, ou de choisir une couleur de contraste totalement différente.

La voiture révélée à Monterey a été spécifiée pour mettre en valeur le langage de forme du Batur. La peinture extérieure est une couleur sur mesure – Bonneville Pearlescent Silver – qui offre un contraste fluide sur les surfaces tout en courbes. La carrosserie est soulignée par des séparateurs avant en fibre de carbone, des jupes latérales et un diffuseur arrière peints en cristal noir. L’avant de la voiture présente une calandre d’art exceptionnel – avec la matrice principale finie en Gloss Dark Titanium, accentuée par des chevrons contrastés dans un motif ombré horizontal qui coule de l’Hyperactive Orange au centre et s’assombrit progressivement sur les côtés en Black Crystal. La ligne « capot sans fin » est finie en peinture Satin Titanium, tout comme les roues de 22 pouces – avec des rayons en Satin Dark Titanium assortis à la calandre.

Un habitacle de beauté durable sur mesure

L’espace intérieur à deux places du Batur est conçu pour une personnalisation ultime et un grand tourisme longue distance. Inspiré par le succès du design intérieur du Bacalar, le Batur s’appuie sur les éléments centraux de la conception de la cabine du Bacalar et ajoute de nouvelles fonctionnalités de luxe durable.

Chaque élément de la cabine est adapté aux spécifications du client. Les clients peuvent choisir parmi une variété de matériaux d’intérieur durables, notamment :

– Cuir à faible teneur en carbone provenant d’Écosse, qui parcourt une distance beaucoup plus courte que le cuir provenant de l’extérieur du Royaume-Uni.

– Cuir de tannage durable d’Italie, en cinq couleurs différentes.

– Dinamica, un matériau durable de type suède alternatif au cuir.

La gamme de placages disponibles pour les fascias comprend un nouveau matériau pour le composite Bentley – Natural Fiber, qui est une alternative durable à la fibre de carbone. Disponible en tissage sergé 2×2 et fini en laque satinée, le composite Natural Fiber apporte une nouvelle texture durable à l’habitacle. Quel que soit le placage choisi, le panneau de bord du passager est fini avec une gravure unique de la signature audio du moteur W12 – et une gravure sur mesure est également disponible.

Les derniers éléments durables sont les tapis, assortis au cuir et fabriqués à partir de fils recyclés, une première pour Bentley.

Les clients choisiront entre des traitements clairs ou foncés pour l’intérieur lumineux et des options en titane sont également disponibles. Certaines commandes – comme les jeux d’orgue pour la ventilation – sont même disponibles en or 18 carats imprimé en 3D.

L’intérieur du lancement Batur a été taillé à la main dans une superbe combinaison de noir, rouge et orange – en particulier, Beluga, Hotspur et Hyperactive. La peau principale de Beluga est contrastée avec le nouveau cuir Mulliner Hyperactive Orange à faible teneur en CO2 encore plus durable. Une texture complémentaire est fournie par l’utilisation de Dinamica – une alternative au cuir semblable au daim – à la fois dans Beluga et Hotspur. Les « Batur Chevrons » uniques sur les ailes extérieures des sièges sont finement brodés à la main dans du fil Snap Orange, tandis que le reste de la sellerie porte un fil blanc contrastant partout. Les éléments souples sont complétés par un nouveau passepoil artisanal à plumes en béluga, avec un passepoil orange hyperactif au centre des sièges et une finition orange hyperactif au rayon inférieur du volant.

Les placages du tableau de bord, des carénages et des portes sont peints en noir brillant, avec un «fondu de guitare» à Fine Brodgar qui coule des carénages aux portes, avant de redevenir noir. Le carénage est complété par une œuvre d’art unique – une onde sonore gravée au laser, qui représente le son unique généré par le moteur W12. Les éléments métalliques de l’intérieur sont un mélange d’aluminium anodisé noir et de titane satiné, complété par un sélecteur Bentley Dynamic Drive en or 18 carats et une bande centrale de volant à 12 heures.

Le puissant moteur W12

Le Batur est équipé du moteur le plus puissant jamais monté sur une Bentley. Le W12 de 6,0 litres qui a lancé la renaissance de Bentley avec la Continental GT en 2002 a connu plusieurs itérations de conception depuis et est maintenant le moteur douze cylindres le plus avancé au monde. Il a toujours été fabriqué à la main dans l’usine neutre en carbone de Bentley à Crewe, en Angleterre.

Pour le Batur, un nouveau système d’admission, des turbocompresseurs améliorés, de nouveaux refroidisseurs intermédiaires et un recalibrage approfondi de plus de 740 ch et 1 000 Nm de couple, pour offrir des performances exceptionnelles à ce nouveau grand tourer de pointe. Ce développement du moteur célèbre ses réalisations sur 20 ans, au cours desquels il a été développé pour produire près de 40% de puissance en plus tandis que l’économie de carburant s’est améliorée de 25%. Pour le Batur, le W12 est associé à la transmission à double embrayage à huit rapports de Bentley et à un échappement sport pour fournir une bande sonore en accord avec le niveau de performance. L’ensemble du système d’échappement est en titane, tandis que les finitions sont imprimées en 3D en titane dans une première pour Bentley.

Alors que Bentley se dirige vers l’ère de l’électrification, la W12 entre dans ses années crépusculaires. Avant sa retraite, ce chef-d’œuvre d’ingénierie mérite des éloges, et le Batur est le lieu idéal pour le développement ultime des performances du W12.

Un système de châssis adapté

En plus d’être le coupé Bentley le plus puissant et le plus exclusif à ce jour, le Batur sera également le plus dynamique.

Les ressorts pneumatiques adaptatifs à trois chambres ont chacun trois chambres commutables, modifiant le volume du ressort pneumatique et donc sa rigidité effective. Le conducteur peut choisir l’équilibre entre le confort de conduite et le contrôle de la carrosserie à l’aide du contrôle de la dynamique de conduite à quatre modes de la console centrale, en choisissant entre Sport, Bentley, Comfort et Custom.

Le Drive Dynamics Control modifie également le comportement du système de contrôle anti-roulis actif électrique 48V, qui peut fournir jusqu’à 1 300 Nm de couple anti-roulis en 0,3 seconde ou découpler complètement les roues à chaque extrémité de chaque essieu. Le système de contrôle anti-roulis peut également être utilisé pour régler la rigidité du roulis de l’avant vers l’arrière, ce qui donne au Batur un virage plus net et une plus grande capacité à équilibrer la voiture sur l’accélérateur en mode Sport.

La traction globale et l’adhérence dans les virages sont maximisées grâce à l’utilisation d’un différentiel électronique à glissement limité (eLSD) qui distribue activement le couple d’entraînement sur le châssis. Ceci est complété par la vectorisation du couple par frein, grâce à laquelle la voiture peut légèrement freiner la roue arrière intérieure lors du virage pour une meilleure réponse de l’essieu avant, et également freiner légèrement les deux roues intérieures à la sortie du virage pour déplacer la puissance vers l’extérieur, roues chargées pour une meilleure motricité.

Le freinage est assuré par le système de freinage CSiC (Carbon-Silicon-Carbide) de Bentley, avec des disques de 440 mm à l’avant et de 410 mm à l’arrière, associés à des étriers à 10 pistons à l’avant et à quatre pistons à l’arrière. Le Batur roule sur des jantes de 22 pouces sur mesure avec des pneus Pirelli.

Photos : Bentley