Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Double victoire de ten voorde à Hockenheim

Larry ten Voorde (Team GP Elite) a conclu la saison 2022 de la Porsche Carrera Cup Deutschland par une double victoire. Après avoir gagné samedi, le Néerlandais a réitéré l’exploit lors de la 16ème manche sur le Hockenheimring Baden-Württemberg.

« Quelle belle façon de terminer la saison ! La Porsche Carrera Cup est très proche, donc pour être honnête, je ne m’attendais pas à deux victoires aussi nettes. Malheureusement, ce n’était pas suffisant pour remporter le titre cette année, mais je suis toujours fier de notre performance. », a déclaré ten Voorde. La deuxième place revient à Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing) devant Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix). Lors de la dernière manche, les titres dans les catégories ProAm et Rookie ont également été décidés : Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon) remporte le titre de champion ProAm 2022, Lorcan Hanafin (Royaume-Uni/Fach Auto Tech) étant couronné nouveau champion rookie. Au total, 32 pilotes se sont attaqués à la dernière manche de la saison dans le cadre du programme de soutien ADAC GT Master.

En présence de 26 000 visiteurs, ten Voorde a célébré un week-end exceptionnel : sur le circuit allemand imprégné de tradition, le pilote de 26 ans a signé deux fois la pole position et ses quatrième et cinquième victoires de la saison. Les spectateurs dans les tribunes ont eu droit à une course mouvementée dimanche avec de nombreux duels roue contre roue. Au départ, ten Voorde a gardé son sang-froid au volant de sa Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch, s’est rapidement détaché du peloton et a franchi la ligne d’arrivée en tête après 19 tours. Buus a également mené une course solide, conservant la deuxième place sur toute la distance de course. Le pilote de 19 ans de l’équipe Talent Pool de la coupe monomarque a terminé sur le podium lors de huit des 16 courses de cette saison.

Pereira a battu le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing) à la troisième place. En tant que champion, Heinrich a pris le drapeau à la quatrième place sur le circuit de 4,574 kilomètres près de Mannheim en Allemagne. « Mon rythme était rapide au début, mais je n’ai pas pu progresser dans l’ordre à ce moment-là. Dans l’ensemble, ce fut une saison super réussie. Dans 14 des 16 courses, je me suis classé parmi les cinq premiers et j’ai réussi à décrocher le titre très tôt. », a déclaré le pilote de 21 ans. Le pilote invité Glenn van Parijs (ID Racing) a obtenu la cinquième place. Derrière le Belge se trouvaient Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing), Lukas Ertl (Allemagne/CarTech Motorsport by Nigrin) et le rookie Alexander Fach (Suisse/Fach Auto Tech).

Grâce à sa dixième victoire de catégorie, Rivas s’est mérité le titre de la catégorie ProAm. Le Luxembourgeois s’est lancé dans la course finale avec six points de retard sur Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix) et avec sa victoire, il a remporté son quatrième titre consécutif en ProAm. « Ce n’est que lorsque j’ai franchi la ligne d’arrivée et que j’ai vu mon équipe applaudir contre le mur des stands que j’ai réalisé que j’étais champion. La saison a connu des hauts et des bas, mais la fin a été fantastique. », a déclaré Rivas. Hanafin est la nouvelle championne recrue. Terminer quatrième de sa catégorie a suffi au pilote britannique pour remporter le combat pour le titre contre Huub van Eijndhoven (GP Elite) des Pays-Bas. « Le facteur décisif a été que j’ai gagné des points de manière constante au cours de la saison. Gagner le titre de recrue devant tous les fans et amis qui ont voyagé depuis l’Angleterre est incroyable. », a déclaré Hanafin.

« Les deux courses à Hockenheim ont conclu avec succès une saison passionnante. Deux décisions de titre ont été prises sur le fil lors de la course finale et cela a ajouté une autre couche de suspense. Félicitations à nos nouveaux champions Laurin Heinrich, Carlos Rivas, Lorcan Hanafin et SSR Huber Racing. Je tiens également à remercier toutes les équipes. Leur incroyable engagement a largement contribué au succès de la série cette saison. », a déclaré Hurui Issak, chef de projet de la Porsche Carrera Cup Deutschland.

Au classement final de la 33ème saison de la Porsche Carrera Cup Deutschland, le champion Heinrich a conclu l’année avec 297 points. L’Allemand a non seulement enregistré six victoires et six autres podiums, mais a également réalisé sept fois le tour le plus rapide en course. ten Voorde (266 points) est deuxième au classement général devant Pereira (240 points). Dans la catégorie ProAm, Rivas a décroché le titre avec 306 points. Hanafin a remporté la couronne de la classe recrue avec 294 points. Le titre de champion par équipe de la saison 2022 est revenu à SSR Huber Racing (477 points). Les gagnants recevront leurs trophées lors de la cérémonie officielle de remise des prix à Hambourg le 26 novembre.

Résultat course 16, Porsche Carrera Cup Deutschland

1. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

2. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

4. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

5. Glenn van Parijs (Belgique/ID Racing)

6. Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing)

7. Lukas Ertl (Allemagne/CarTech Motorsport par Nigrin)

8. Alexander Fach (Suisse/Fach Auto Tech)

9. Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing)

10. Alexander Tauscher (Allemagne/Allied-Racing)

Classement par points après 16 des 16 courses

Classement des pilotes

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 297 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 266 points

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix), 240 points

Classement recrue

1. Lorcan Hanafin (Royaume-Uni/Fach Auto Tech), 294 points

2. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite), 287 points

3. Alexander Tauscher (Allemagne/Allied-Racing), 248 points

Classement ProAm

1. Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon), 306 points

2. Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix), 296 points

3. Georgi Donchev (Bulgarie/Huber Racing), 209 points

Classement par équipe

1. SSR Huber Racing, 477 points

2. Équipe GP Élite, 381 points

3. Course alliée, 317 points

Photos : Porsche