Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Larry ten Voorde s’impose à Hockenheim

Lors de l’avant-dernière course de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2022, Larry ten Voorde (Team GP Elite) a remporté une victoire éclair. Lors de la 15ème manche de la saison samedi, le Néerlandais a été suivi sur la ligne d’Hockenheimring Baden-Württemberg par Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing) et le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing).

« J’ai tout de suite trouvé mon rythme et c’était une course amusante. Au début, Bastian Buus était juste sur mon pare-chocs mais j’ai réussi à le secouer tôt et à m’éloigner. », a déclaré ten Voorde. Deux titres étaient en jeu dimanche : Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix) et Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon) se sont battus pour la couronne du championnat ProAm, avec Lorcan Hanafin (Royaume-Uni/Fach Auto Tech) enfermé dans un duel pour le titre de rookie avec Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite).

Dès le début, ten Voorde était déterminé à remporter sa quatrième victoire de la saison 2022. Au départ, le poleman a défendu sa position de tête face à Buus et s’est taillé une confortable avance au volant de sa Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch. Après 19 tours, le Néerlandais a franchi la ligne d’arrivée en premier devant Buus. Cette victoire était particulièrement significative pour le double champion (2020 et 2021) : c’était la 50ème fois que ten Voorde montait sur le podium de la coupe allemande monomarque – le pilote GP Elite en remportant 22 d’entre eux. Pour Buus, la deuxième place était son huitième résultat parmi les trois premiers cette saison. Le pilote Talent Pool a reçu son trophée des mains de Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« L’équipe a travaillé sur le véhicule jusque tard dans la nuit. C’est bien que nous nous soyons récompensés pour cela. Je m’attaque à nouveau à la course de dimanche depuis la deuxième place sur la grille et l’objectif, bien sûr, est de gagner. », a déclaré Buus.

La troisième place est revenue à Heinrich, qui a remporté une première couronne de championnat lors du week-end de course précédent. Lors de la course sur les 4,574 kilomètres du Hockenheimring Baden-Württemberg, le jeune Allemand a affronté Dylan Pereira (IronForce Racing by Phoenix). Dans le dernier tour, Heinrich a dépassé le Luxembourgeois pour s’emparer de la troisième marche du podium.

« Au départ, j’ai perdu une position à cause d’un accrochage. Je me suis ensuite frayé un chemin dans l’ordre. Le duel avec Dylan Pereira a été une excellente course automobile, qui s’est terminée par un bon résultat pour moi. », a déclaré Heinrich. Après Pereira sur la ligne, Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon) et les deux pilotes débutants Alexander Tauscher (Allemagne/Allied-Racing) et Hanafin. Van Eijndhoven a obtenu la huitième place.

Dans la catégorie ProAm, Rivas a décroché sa neuvième victoire de la saison en devançant le Luxembourgeois Christof Langer (Allemagne/Fach Auto Tech) et Ahmad Alshehab (Koweït/CarTech Motorsport by Nigrin).

Grâce à cette victoire, Rivas n’est plus qu’à six points du leader du ProAm Slooten. Hanafin se classe premier dans la catégorie des recrues avec un avantage de dix points sur van Eijndhoven. Il reste jusqu’à 25 points à gagner dans les deux classements de dimanche. À l’approche du 16e tour, l’ordre au classement général est Heinrich (284 points) suivi de ten Voorde (241 points) et Pereira (224 points).

Les fans ont également eu droit à des courses virtuelles pleines d’action dans la Porsche Carrera Cup Deutschland samedi : dans le Porsche Hospitality, les pilotes du Talent Pool se sont affrontés aux pilotes d’usine Porsche Esports Mack Bakkum (Pays-Bas), Mitchell deJong (USA), Tommy Østgaard (Norvège) et Joshua Rogers (Australie) de l’équipe Porsche Coanda Esports Racing. En équipes mixtes, deux courses se disputaient sur la version numérique du Hockenheimring Baden-Württemberg.

Résultat course 15

1. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

2. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

3. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

4. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

5. Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon)

6. Alexander Tauscher (Allemagne/Allied-Racing)

7. Lorcan Hanafin (Royaume-Uni/Fach Auto Tech)

8. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite)

9. Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing)

10. Glenn van Parijs (Belgique/ID Racing)

Photos : Porsche