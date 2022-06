Audi a présenté sa coopération avec Poliform à la Milan Design Week 2022

Si l’Italie est connue comme la terre du style, alors Milan est sans aucun doute la capitale mondiale du design. La Milan Design Week est la preuve irréfutable que la métropole du nord de l’Italie a raison de détenir ce titre. Cette année, du 6 au 13 juin 2022, la communauté internationale du design a présenté des produits et des idées pour façonner le design d’aujourd’hui et de demain. Audi y était pour la neuvième fois, montrant cette année sa vision de la mobilité du futur.

Audi a exposé son essence de marque de progrès vivant sur la Piazza Cordusio, au cœur du centre-ville de Milan. Là, la Maison du Progrès dans le bâtiment historique de Medelan sera la scène sur laquelle Audi a présenté rien de moins que sa vision de la mobilité du futur et de la société elle-même. La Maison du progrès (House of Progress) était également le lieu de tables rondes et d’allocutions pendant la semaine du salon qui ont exploré les moyens d’atteindre la durabilité.

Plus que de jolies formes : le design et les grands enjeux du jour

Après tout, la durabilité est l’une des tâches les plus urgentes auxquelles le monde est confronté, une responsabilité qu’Audi accepte. Ainsi, des tables rondes à la House of Progress (Maison du Progrès) discuteront, entre autres, de la façon dont les gens peuvent vivre de manière durable, de ce que le design a à voir avec cela et du rôle qu’Audi peut jouer. Des idées inspirantes, par exemple relatives à la matérialité, ont été présentées par Tiziana Mauri, Head of Color & Trim chez AUDI AG. C’est ce que déclare Marc Lichte, designer en chef d’Audi : « Je ne peux pas imaginer un endroit plus approprié que la Milan Design Week pour montrer la diversité des impacts du design sur chaque domaine de notre vie. Ce n’est qu’ici que le design moderne rencontre l’artisanat traditionnel – et l’élégance italienne, les influences internationales. »

Deux concept-cars exposés pour la première fois en Italie

Un design réduit qui parle un langage de conception esthétique et une atmosphère axée sur les personnes sont incarnés par les deux véhicules conceptuels qu’Audi a présenté pour la première fois en Italie : l’Audi grandsphere concept et l’Audi A6 Avant e-tron concept.

La spacieuse berline Audi grandsphere concept de 5,35 mètres de long allie élégance, divertissement et conduite automatisée, tandis que l’Audi A6 Avant e-tron concept offre un avant-goût de la future A6 de luxe à propulsion électrique d’Audi.

Audi coopère avec le fabricant de meubles Poliform

Pratiquement aucune autre entreprise sur la scène du design ne partage autant cette philosophie que le fabricant de meubles Poliform. Fondée en Italie, la société fixe des normes élevées sans compromis en matière d’esthétique et de qualité. En conséquence, elle est devenue l’une des entreprises les plus influentes de l’industrie dans le monde – il est donc logique qu’Audi et Poliform coopèrent à la Milan Design Week : sous le nom « Audi x Poliform – Vision d’une sphère privée mobile », le fabricant de meubles a proposé une présentation virtuelle de son design intérieur pour le concept Audi urbanspere. Doté de l’intérieur le plus spacieux de tous les modèles Audi à ce jour, le concept-car a été conçu avec la participation de clients potentiels en Chine et leurs souhaits pour les centres urbains métropolitains du monde entier.

Service de navette à Bâle et Weil am Rhein

Immédiatement après la Milan Design Week, Audi a fourni le service de navette pour deux événements supplémentaires qui ont eu lieu en Suisse parallèlement à la Milan Design Week, à savoir l’exposition internationale Design Miami à Bâle du 14 au 19 juin et Vitra Summer Night à Weil am Rhein le 15 juin. Grâce au service de navette Audi, les clients VIP de Design Miami Basel ont pu se déplacer facilement entre les deux lieux de l’événement. Le célèbre Vitra Design Museum est également devenu un partenaire de coopération d’Audi dans le domaine stratégique du design de la marque.

Photos : Audi