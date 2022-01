Porsche Centre Xiamen Huizhan : un nouveau Destination Porsche en Chine

Le Porsche Centre Xiamen Huizhan devient le premier showroom « Destination Porsche » de la région du Fujian en Chine. Le nouveau centre Porsche était autrefois le premier concessionnaire de Fujian, et il a maintenant été complètement modernisé en termes de positionnement fonctionnel et de tous les services, afin d’assurer une nouvelle expérience de vente au détail complète pour les clients. L’établissement continue non seulement à offrir aux propriétaires et aux passionnés de Porsche de Xiamen et des environs une plus grande commodité lors de l’achat de la voiture de sport de leurs rêves, mais reflète également la sophistication croissante du réseau de concessionnaires Porsche et la détermination de Porsche à mener à bien le projet « Destination Porsche » dans encore plus de régions. Le jour de la réouverture, M. David Xiao, directeur de l’exploitation de Porsche Chine ; M. Wang Tao, directeur général de Porsche Financial Services ; M. Julian Zhu, directeur de la région sud de Porsche Chine ; M. William Huang, représentant de C&D Auto Group ; M. Tony Chen, directeur général du Centre Porsche Xiamen Huizhan ; étaient sur place avec de nombreux autres invités pour assister à ce moment mémorable et avoir un premier aperçu des dernières technologies de pointe proposées.

Le Porsche Centre Xiamen Huizhan, avec l’investissement de C&D Auto Group, est situé au centre de Tries, No.188 Qianpu Road, district de Siming, Xiamen et couvre une superficie de 700 mètres carrés. Ce Centre Porsche combine la vente au détail et les services automobiles, l’exposition de la marque et les fonctions de divertissement, avec un showroom moderne et spacieux avec la capacité d’exposer sept voitures Porsche simultanément, et une zone de rafraîchissement confortable et luxueuse où chaque passionné de Porsche peut profiter d’une atmosphère de service relaxante et accueillante.,De plus, le Porsche Centre Xiamen Huizhan est composé de six conseillers commerciaux professionnels qui sont sur place pour fournir des services professionnels et de qualité à chaque client ; et à travers une nouvelle « expérience communautaire », le showroom de la ville vise à devenir un espace de connexion pour les propriétaires, les fans et les passionnés de Porsche.

Xiamen est une ville centrale sur la côte Sud-Est et une concentration de la culture minnan et de la langue hokkien. Depuis la politique de réforme et d’ouverture, l’économie s’est fortement développée, et les avantages géographiques uniques et l’augmentation constante de la force globale ont conduit à une demande croissante de voitures de sport dans la région, ce qui a jeté des bases solides pour le Porsche Center Xiamen Huizhan à rouvrir ici. Les investisseurs, C&D Auto Group, sont un excellent fournisseur de services intégrés dans l’industrie, avec des points de distribution et de service situés dans la zone économique de la côte Ouest du détroit de Taiwan avec le Fujian comme noyau et dans six autres régions dont le Yunnan et le Guangxi.

Au cours de la cérémonie, M. David Xiao, directeur de l’exploitation de Porsche China, a exprimé sa profonde gratitude aux investisseurs, C&D Auto Group : « Nous remercions C&D Auto Group pour leur soutien continu et pour nous avoir fourni une assistance complète dans le déploiement de notre réseau de concessionnaires et la gestion opérationnelle de notre entreprise. » Le représentant des investisseurs, M. Wiiliam Huang, a également ajouté : « Porsche Centre Xiamen Huizhan continuera à fournir des produits et des services de haute qualité aux clients de Xiamen et des environs via le nouveau point de départ ‘Destination Porsche’ ; l’équipe C&D est également prête à revenir à la saison Porsche Carrera Cup Asia 2022 en tant qu’équipe de concessionnaires, pour faire avancer le développement de la culture des voitures de sport avec Porsche et partager la passion pour celle-ci. »

Au cours des trois premiers trimestres de 2021, alors que l’économie chinoise continue de se renforcer et de promouvoir l’amélioration de la consommation, Porsche a livré 69 789 véhicules aux consommateurs chinois, réalisant une augmentation remarquable de 11% par rapport à l’année précédente, dont plus de 5 300 unités du Taycan. Pendant ce temps, Porsche a toujours été orienté client et adhère à une stratégie de produit à trois volets de moteurs à combustion, hybrides et modèles purement électriques, offrant de plus en plus de produits, de services et d’expériences de culture de voitures de sport de qualité aux consommateurs chinois.

Photos : Porsche