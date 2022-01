Un nouveau record de vente pour Bentley en 2021 : +31%

Bentley Motors a dévoilé les chiffres de ses ventes totales en 2021 : 14 659 unités livrées, soit une augmentation de 31% par rapport à l’année record précédente (11 206 modèles) en 2020. Cette réalisation importante est due au lancement de nouveaux modèles, à un nouveau portefeuille de produits et à la demande croissante pour les nouveaux modèles hybrides de Bentley, introduits dans le cadre de la voie stratégique Beyond100 de Bentley vers une électrification complète d’ici 2030.

Le succès de cette nouvelle option hybride a permis au Bentayga de rester le modèle numéro un de Bentley, se vendant plus que jamais au cours de sa cinquième année de commercialisation, s’imposant comme le SUV de luxe le plus populaire au monde. Par ailleurs, une année complète de ventes du Flying Spur dans le monde et l’introduction de la Continental GT Speed, parmi les 11 nouveaux dérivés lancés, ont contribué à ce succès.

L’Amérique du Nord reste le marché mondial le plus important, avec des ventes encore plus fortes qu’auparavant. La Chine a presque égalé cette performance pour la première fois en une décennie. Ensemble, ces deux marchés ont contribué à plus de la moitié (56%) des ventes mondiales totales de Bentley.

En plus de la part de 40% de Bentayga, le grand tourisme de luxe définitif de Bentley, la Continental GT a ajouté 33% des ventes totales, réparties entre 60% de coupé et 40% de cabriolet. Avec l’entrée imminente sur le marché très attendue de l’hybride, les 27% des ventes totales de la Bentley Flying Spur devraient encore augmenter en 2022.

Commentant les résultats des ventes mondiales, Adrian Hallmark, PDG de Bentley Motors, a déclaré : « 2021 a été une nouvelle année d’imprévisibilité, même si je suis ravi de pouvoir confirmer que nous avons surmonté des vents contraires importants et réalisé une percée dans nos performances commerciales. Il s’agit de notre deuxième année de ventes record au cours des années consécutives et est un signe positif de la force de notre marque, de notre excellence opérationnelle, de la forte demande mondiale et de l’affirmation de nos priorités stratégiques. La réaction à l’introduction sur le marché du Bentayga Hybrid et l’anticipation de la Flying Spur Hybrid montrent la voie que prend le secteur du luxe, et nous sommes fermement positionnés à l’avant-garde. Ces chiffres confirment que nous sommes non seulement en tête du secteur en termes de ventes et de parts de marché, mais également d’investissements dans les technologies électriques et de notre engagement à être la première entreprise de voitures de luxe entièrement électrifiées et à zéro carbone au monde. »

Performance régionale

La région Nord-amériacaine a livré 4 212 voitures, soit une augmentation de 39% par rapport au chiffre correspondant pour 2020, soit 3 035 unités. Plaçant la région comme le marché numéro un de Bentley, cette solide performance a été renforcée par l’introduction de la Continental GT Speed ​​et une année complète de vente de la Flying Spur.

La plus forte croissance de Bentley pour la deuxième année consécutive a été réservée à la Chine, affichant une augmentation des ventes de 40% avec 4 033 voitures, contre 2 880 unités en 2020, le marché traditionnel des quatre portes ayant maintenu de fortes ventes de la Flying Spur et du Bentayga.

L’Europe a clôturé l’année avec la livraison de 2 520 voitures, contre 2 193 en 2020, une augmentation de 15% due à des ventes réparties de manière égale entre les gammes de modèles.

Le marché domestique de Bentley au Royaume-Uni a poursuivi ses solides performances constantes, enregistrant des ventes de 1 328 voitures. Cela représente une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente.

Bentley a livré 915 voitures au Moyen-Orient en 2021, contre un total de 735 l’année précédente.

Enfin, la région Asie-Pacifique affiche une progression de 37% et une performance record, livrant 1 651 voitures, contre 1 203 modèles en 2020.

Photos : Bentley