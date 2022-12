Porsche dévoile son programme sportif pour 2023

Porsche aborde la saison de sport automobile 2023 avec des objectifs ambitieux, des engagements de travail importants et de nouvelles options pour les courses client. Dans le Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) et le Championnat nord-américain IMSA WeatherTech Sportscar, l’équipe Porsche Penske Motorsport poursuit sa chasse aux victoires générales avec deux prototypes hybrides 963 alignés dans chaque série. Dans le championnat du monde ABB FIA Formula E, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E a pour objectif de remporter le titre avec la nouvelle 99X Electric Gen3. De nombreuses équipes clientes Porsche piloteront la Porsche 911 GT3 R de génération 992 lors de coursess GT dans le monde entier. Porsche a annoncé son programme de sport automobile 2023 samedi soir lors de la « Nuit des Champions » à Weissach.

Porsche fixe le cap pour la prochaine saison de course automobile avec trois voitures de course nouvellement développées et une vision d’un futur véhicule de coupe monomarque à propulsion électrique. Le prototype hybride Porsche 963, le voiture de Formule E Porsche 99X Electric Gen 3 et la voiture expérimentale GT4 e-Performance reposent sur des concepts de propulsion électrique ou entièrement électrique. L’agenda 2023 est complété par une expansion à long terme des activités de course des clients, entre autres, avec la nouvelle Porsche 911 GT3 R, ainsi qu’un engagement important de l’usine dans le secteur de l’esport.

« Le sport automobile a toujours été extrêmement important pour Porsche et fait partie intégrante de l’ADN de la marque. Nous l’utilisons comme plate-forme de développement pour les technologies futures et pour mettre en valeur le potentiel de nos voitures de sport. Nous voulons continuer dans cette voie. », a déclaré Michael Steiner, membre du directoire de Porsche en charge de la recherche et du développement.

« La durabilité et l’électrification sont extrêmement importantes pour un constructeur de voitures de sport comme Porsche. Nos activités de sport automobile en sont le reflet. La nouvelle GT4 e-Performance en est un exemple. Le prototype très innovant représente notre vision d’un véhicule de course client 100% électrique. Nous sommes en compétition en Formule E avec la Porsche 99X Electric Gen3, et la nouvelle 963 est dotée de la technologie hybride. Au cours de la saison 2023, les véhicules 911 GT3 Cup de la Porsche Mobil1 Supercup devraient passer aux eFuels depuis l’installation pilote de notre partenaire HIF Global au Chili. Cela montre que nous faisons de grands progrès vers la durabilité dans la course automobile, comme. Il y a plus à venir. », a ajouté Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

La nouvelle équipe d’usine se bat pour des victoires au général au Mans, à Daytona et à Sebring

Sous le nom de Porsche Penske Motorsport, le constructeur de voitures de sport de Stuttgart s’associe à la célèbre équipe de course américaine Team Penske pour engager deux Porsche 963 et se battre pour des victoires au général dans les deux plus grandes séries d’endurance. Le prototype de course hybride de 680 ch (500 kW) a été largement testé et développé au cours des onze derniers mois. Les pilotes d’usine impliqués ont parcouru au total 29 713,8 kilomètres. La 963 fêtera ses débuts aux 24 Heures de Daytona fin janvier 2023. La classique d’endurance marque le début de la saison du championnat IMSA. Au cours de l’année, la nouvelle équipe d’usine disputera également les temps forts à Sebring et l’épreuve Petit Le Mans à Road Atlanta en Amérique du Nord.

En plus de remporter le titre mondial du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC), Porsche Penske Motorsport vise un autre grand objectif : en juin, l’équipe vise à décrocher la 20ème victoire au général pour Porsche aux 24 Heures du Mans avec la 963. Outre la classique française, qui fêtera ses 100 ans en 2023, le FIA WEC sera disputé au Portugal, en Belgique, en Italie, au Japon, à Bahreïn et aux États-Unis. Dix pilotes d’usine de l’équipe Porsche Motorsport se partageront les tâches de pilotage dans les quatre cockpits de la 963 du championnat du monde d’endurance et du championnat nord-américain IMSA. L’équipe Porsche Penske Motorsport opère à partir de deux sites : la filiale de Mannheim (Allemagne) est responsable du FIA WEC, avec les véhicules IMSA préparés à Mooresville, Caroline du Nord (États-Unis). Lors de sa première saison, la nouvelle Porsche 963 sera également disponible pour que les clients puissent concourir dans les deux séries d’endurance. Les équipes confirmées sont JDC Miller MotorSports (IMSA) ainsi que Jota Sport et Proton Competition (toutes deux en WEC).

Urs Kuratle, Directeur Factory Motorsport LMDh : « Nous avons été immédiatement impressionnés par les nouvelles réglementations qui ont été introduites dans le Championnat du Monde d’Endurance et la série nord-américaine IMSA. Nous avons été parmi les premiers constructeurs à nous y engager en décembre 2020. La création de Porsche Penske Motorsport, qui opère à l’échelle mondiale, a été une autre étape importante. Porsche et Penske ont une histoire commune très réussie. Nous voulons maintenant bâtir là-dessus ensemble. »

Porsche vise à se battre pour le titre de champion du monde de Formule E

Porsche entre dans une nouvelle ère de Formule E avec la Porsche 99X Electric Gen3. Développée à Weissach, la voiture de course électrique célèbre ses débuts en course le 14 janvier lors de l’E-Prix de Mexico, la manche d’ouverture de la saison 9 du championnat du monde de Formule E ABB FIA. La 99X Electric Gen3, avec laquelle Porsche vise à gagner des courses et à revendiquer des places sur le podium, sert également de plate-forme de développement pour les modèles de production entièrement électriques du constructeur de voitures de sport.

Les véhicules de troisième génération (Gen3) mis en service dans la saison 9 sont les voitures de course électriques les plus rapides, les plus légères, les plus puissantes et les plus efficaces jamais construites. La puissance maximale de la Porsche 99X Electric Gen3 est de 350 kW (476 ch), soit 100 kW de plus que la génération précédente (Gen2). Au moins 40% de l’énergie utilisée est récupérée via le freinage régénératif. Doté de deux groupes motopropulseurs à l’avant et à l’arrière, le moteur électrique atteint une efficacité énergétique d’environ 95%, contre environ 40% pour les meilleurs moteurs à combustion interne.

« Les nouvelles voitures Gen3 représentent une étape technologique dans la course 100% électrique. Elles pourraient rendre les courses encore plus spectaculaires pour les spectateurs et donner encore plus d’élan à la popularité de la Formule E dans le monde. », a déclaré Florian Modlinger, directeur de l’usine Motorsport Formula E.

Pour sa quatrième saison en Formule E, le TAG Heuer Porsche Formula E Team engage deux Porsche 99X Electric Gen3. Avalanche Andretti exploite également deux voitures 99X Electric Gen3 en tant que première équipe cliente Porsche en Formule E. La Formule E est la première série de courses entièrement électriques au monde à proposer des sports mécaniques passionnants aux habitants des grandes villes depuis 2014.

Avec le Taycan Turbo S entièrement électrique, Porsche fournit à nouveau la voiture de sécurité officielle de la saison 9. La peinture intègre les couleurs des onze équipes ainsi que celles de la FIA et de la Formule E – symbolisant l’engagement commun pour l’avenir de tous de la course automobile électrique ainsi que des valeurs sociales telles que la diversité et la communauté.

Pilotes d’usine 2023

Avec le lancement de l’ère 963 dans les courses d’endurance, Porsche a redistribué ses équipages de pilotes d’usine. Les changements les plus notables incluent le retour de Nick Tandy après une pause de deux ans. Pour 2023, le pilote de 38 ans originaire de Bedford, en Angleterre, partage la Porsche n°6 avec le Français Mathieu Jaminet dans la série IMSA. Aux 24 Heures de Daytona, le duo reçoit le soutien de Dane Cameron (USA). Le deuxième prototype LMDh (n°7) du championnat nord-américain est barré par Matt Campbell (Australie) et Felipe Nasr (Brésil) avec Michael Christensen (Danemark) comme troisième pilote à Daytona.

Trois pilotes officiels se partageront les cockpits des deux Porsche 963 en Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC. La voiture n°5 a été réservée à Dane Cameron, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki (France), la voiture sœur n°6 étant réservée à Kévin Estre (France), André Lotterer (Allemagne) et Laurens Vanthoor (Belgique). Gianmaria Bruni (Italie), Romain Dumas (France), Richard Lietz et Thomas Preining (tous deux autrichiens) font également partie du contingent de pilotes d’usine 2023. Les horaires détaillés des pilotes sont en cours de finalisation.

Course client : la nouvelle Porsche 911 GT3 R fêtera ses débuts en course à Daytona

Un véhicule nouvellement développé sera disponible pour les nombreuses équipes clientes de Porsche pour les courses GT3 à partir de 2023 : la 911 GT3 R basée sur la 911 de génération 992. Pfaff Motorsports et d’autres aligneront la voiture de course jusqu’à 416 kW (565 ch) à ses débuts lors des 24 Heures de Daytona les 28 et 29 janvier. Les champions IMSA en titre de la catégorie GTD-Pro visent à défendre leur titre avec les pilotes contractuels de Porsche Klaus Bachler (Autriche) et Patrick Pilet (France). Ils sont renforcés à Daytona par le pilote d’usine Laurens Vanthoor. Son collègue pilote d’usine, Kévin Estre, prend le volant de la nouvelle 911 GT3 R de Wright Motorsport. Porsche s’attend actuellement à ce que six des nouvelles voitures de course Porsche GT3 s’alignent sur la grille de la seule catégorie GTD lors de la manche d’ouverture de la saison de la série IMSA.

En Allemagne, la nouvelle voiture de course GT3 disputera le DTM ainsi que le DTM Endurance nouvellement structuré, anciennement connu sous le nom d’ADAC GT Masters. Comme la saison dernière, Thomas Preining et Dennis Olsen (Danemark) devraient revenir en DTM pour piloter la nouvelle 911 GT3 R. D’autres pourraient être ajoutés. Étant donné que les équipes et les pilotes n’ont pas encore confirmé leur participation, les détails exacts pour 2023 ne peuvent pas encore être précisés.

Porsche prévoit également d’envoyer des pilotes pour disputer la course de 24 heures du Nürburgring. Actuellement, les pilotes potentiels sont Michael Christensen, Kévin Estre, Frédéric Makowiecki, Nick Tandy et Thomas Preining ainsi que l’ancien pilote Porsche Junior Ayhancan Güven (Turquie).

Dans l’Intercontinental GT Challenge 2023, le GT World Challenge et l’Asian Le Mans Series, les équipes clientes peuvent compter sur le même soutien de Porsche que l’année dernière. Cela s’applique également à la catégorie GTE-Am du FIA WEC et à l’European Le Mans Series, dans laquelle la 911 RSR est toujours éligible pour concourir. Dans les diverses séries et catégories de course GT4, la Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport, qui a été introduite l’année dernière, s’est imposée comme l’une des meilleures concurrentes au monde. En Allemagne, ce véhicule est aligné dans l’ADAC GT4 Allemagne, entre autres.

Porsche Mobil 1 Supercup : soutien à la Formule 1 au moins jusqu’en 2030

Porsche et le Formula One World Championship ont prolongé leur collaboration pour un record de huit ans jusqu’à la fin de 2030. Cela signifie que la Porsche Supercup fera partie du programme de soutien de certains Grands Prix depuis près de quatre décennies. En 2023, la coupe internationale monomarque se déroulera à nouveau en soutien à huit événements européens de Formule 1. La 31ème saison de Supercup débutera en mai 2023 en tant que course de soutien à la FORMULE 1 GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA, avec la finale à Monza lors de la FORMULE 1 GRAN PREMIO D’ITALIA en septembre.

La dernière Porsche 911 GT3 Cup basée sur la 911 de génération 992 continuera à être alignée. Les voitures de course Supercup fonctionnent avec des carburants biosourcés depuis 2021. Au cours de la saison à venir, les voitures devraient passer aux eFuels depuis l’installation pilote du partenaire de Porsche HIF Global au Chili. Les véhicules de 510 ch (375 kW) participent à plus de 30 Porsche Carrera Cup et Porsche Sprint Challenge nationaux et régionaux, ainsi qu’à de nombreuses autres compétitions telles que les Nürburgring Endurance Series. La demande pour la 911 GT3 Cup reste élevée. Fin novembre, la 5 000ème voiture Cup basée sur le modèle de série 911 est sortie de la chaîne de production de Zuffenhausen, faisant de cette famille de modèles l’une des voitures de course les plus produites au monde.

Promotion pour Heinrich, Buus le nouveau pilote Porsche Junior

Bastian Buus du Danemark est le pilote Porsche Junior 2023. En novembre, le Danois de 19 ans a impressionné le jury lors d’un processus de sélection impliquant douze candidats. Il reçoit désormais un soutien complet de Porsche Motorsport. Son prédécesseur en 2022, Laurin Heinrich, a été promu : Après avoir remporté la Porsche Carrera Cup Deutschland, l’Allemand a maintenant rejoint le pool de pilotes contractuels de Porsche.

Porsche GT4 e-Performance

Avec la GT4 e-Performance 100% électrique, Porsche démontre comment les courses automobiles durables pour les clients peuvent fonctionner et inspirer à l’avenir. Le prototype comprend des composants technologiques issus de l’étude de concept Mission R. Dans des conditions de course simulées, 450 kW (612 ch) sont disponibles pendant 30 minutes, soit la durée d’une course Carrera Cup. Un maximum de 800 kW (1 088 ch) est possible. En termes de temps au tour et de vitesse de pointe, la Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance est à égalité avec les performances de l’actuelle 911 GT3 Cup de génération 992.

Après sa première au Goodwood Festival of Speed 2022, la GT4 e-Performance voyagera vers d’autres destinations internationales. La prochaine étape de la tournée est la GP Ice Race du 27 au 29 janvier 2023 à Zell am See, en Autriche. Jusqu’en 2024, d’autres destinations en Europe, en Amérique du Nord et en Asie pourraient suivre. Conformément à la stratégie de développement durable de l’ensemble du projet « race2zero », Porsche s’efforce d’optimiser le transport logistique entièrement par bateau, train et camion.

Porsche Coanda Esports Racing Team: nouvelle équipe d’usine de sim racing

Porsche Motorsport a également intégré sa propre équipe d’usine et ses pilotes dans le monde numérique de l’esport. L’équipe comprend actuellement les experts en course de simulation Josh Rogers (Australie), Mack Bakkum (Pays-Bas), Mitchell deJong (États-Unis) et Tommy Østgaard (Norvège). Tous les quatre sont des professionnels établis et concourent pour l’équipe Porsche Coanda Esports Racing de Gronau dans le Münsterland. L’équipe a de grands projets pour 2023. Les 14 et 15 janvier, la course de 24 heures sera disputée comme la dernière manche des Le Mans Virtual Series (LMVS). La prochaine saison LMVS débute en septembre et comprend cinq épreuves d’endurance.

Porsche Cup : le pilote privé Ralf Bohn remporte le trophée tant convoité

La Porsche Cup 2022 revient à Ralf Bohn. Ce trophée séculaire est basé sur l’idée de Ferry Porsche et est présenté chaque année à des pilotes amateurs à succès depuis 1970. Au cours de la dernière saison, Bohn a remporté de nombreux succès dans différentes séries, principalement avec Robert et Alfred Renauer dans l’équipe Herberth Motorsport. Le trio a terminé l’Asian Le Mans Series avec la deuxième place dans la catégorie GT et a également terminé troisième dans la catégorie or de la GT World Challenge Europe Endurance Cup. L’Allemand reçoit le trophée convoité et un prix en argent totalisant 150 000 euros pour commander un nouveau véhicule Porsche de son choix.

Photos : Porsche