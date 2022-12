Miniature Audi S3 Sportback jaune de 2020 au 1:18 par GT Spirit – GT364

Voici un peu de couleur et de chaleur pour cette fin d’année placée sous la grisaille et le froid avec la miniature au 1:18 de l’Audi S3 Sportback 8Y de GT Spirit en jaune Python, disponible sous la référence GT364.

Un bonbon acidulé parfaitement reproduit

Direction les Alpes françaises afin de découvrir en détail cette reproduction en résine de la dernière génération de la compacte sportive de la marque aux quatre anneaux. La nouvelle Audi S3 de 4ème génération apparue en 2020 uniquement en version Sportback à 4 portes arrive en miniature à l’échelle 1:18 via le spécialiste français GT Spirit.

Cette sportive basée sur l’Audi A3 8Y est animée par un moteur 4 cylindres TFSI développant 310 ch envoyés aux roues via une transmission intégrale quattro.

Les quatre sorties d’échappement sont spécifiques aux modèles S du constructeur automobile d’Ingolstadt. La configuration choisie par GT Spirit pour sa miniature est la teinte jaune Python métallisée et un pack noir se retrouvant notamment au niveau des logos S3, des quatre anneaux et même sur les sorties d’échappement.

Cette configuration apporte un contraste saisissant et attrayant qui malheureusement ne se croise que rarement sur les routes européennes.

La teinte jaune est particulièrement bien appliquée avec un rendu incroyable en plein soleil, comme si elle intégrait des millions de paillettes. Des logos Audi noirs sont présents sur le bas des portes arrière, avec un effet 3D bien reproduit.

Les jantes en 19 pouces avec leur design spécifique à 5 branches en Y sont présentes comme sur le modèle de lancement qui a décidé GT Spirit à reproduire cette miniature.

Les lignes de la carrosserie sont fidèles au modèle original qui a servi à la reproduction via un scanner 3D très précis. Les détails sont nombreux, comme les feux arrière en relief, le béquet de toit, les essuie glace en pièces rapportées, les rétroviseurs noirs et même les poignées de portes au rendu très réaliste.

On est tenté de les tirer afin d’ouvrir les portes qui ne sont pas mobiles, l’inconvénient de l’utilisation de la résine comme matière de fabrication.

Cela n’enlève en rien la visibilité de l’habitacle parfaitement reproduit avec divers éléments réalistes : texture des sièges sport en cuir, écran d’info-divertissement, compteur Audi virtual cockpit, sélecteur de la boîte de vitesses, ceintures de sécurité avec leur boucle, volant avec commandes, aérateurs sur le tableau de bord, boutons, …

Un soin particulier a été apporté au réalisme de la face avant via une calandre ajourée offrant un effet waouh. On voit parfaitement au travers et le radar avant servant au régulateur adaptatif et au freinage d’urgence n’a pas été oublié.

Ce modèle à la teinte chaleureuse est un bon choix de la part de GT Spirit, permettant d’avoir l’Audi S3 de dernière génération en miniature.



Le petit détail

Les phares matriciels de l’Audi S3 Sportback de dernière génération sont un des éléments attirant le plus l’attention en découvrant cette miniature. Les détails sont bien réalisés avec une belle représentation des différents bandeaux de LED servant aux feux de jour mais aussi pour la nuit.

Disponibilité et prix

Commercialisée fin 2021 chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence GT364, la miniature GT Spirit au 1:18 de l’Audi S3 Sportback 8Y est proposée au prix recommandé de 109,95 euros et limitée à 999 exemplaires.

Photos : 4Legend.com