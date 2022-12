Preview de l’Audi activesphere concept – Un 4ème membre de la famille sphere

Avant sa première mondiale le 26 janvier 2023 lors de l’évènement Celebration of Progress, la marque aux quatre anneaux annonce l’arrivée de l’Audi activesphere concept – un quatrième concept car de la famille sphere qui se veut baroudeur et ouvert aux nouvelles aventures.

Via sa famille sphere (skysphere, grandsphere, urbansphere et activesphere ), Audi présente sa vition pour la mobilité premium du futur axée sur l’entraînement électrique et la conduite autonome tout en ayant un design avant-gardiste.

L’Audi activesphere concept se démarque des ses 3 grandes sœurs par une utilisation plus axée pour vivre de grandes aventures en dehors des villes et en tout-terrain et de s’adonner à des sports extérieurs comme le ski, le golf et les sports nautiques. Ce concept car possède un grand toit vitré panoramique pouvant transporte des skis et d’autres équipements sportifs.

Ce nouveau concept car offre une variabilité maximale pour un style de vie actif – à la fois sur et hors route : un véhicule offrant une grande liberté de mouvement via des performances tout-terrain exceptionnelles et dotée de technologie de communication créant une expérience unique.

Rendez-vous le 26 janvier 2023 afin de le découvrir en détail.

Photo : Audi