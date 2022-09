Porsche Mobil 1 Supercup 2022 – Dylan Pereira devient champion à Monza

Après 15 tours et d’innombrables batailles à Monza pour les positions parmi le peloton de tête, le Danois Bastian Buus a pris le drapeau en tête devant Harry King du Royaume-Uni, son coéquipier BWT Lechner Racing. Le leader du championnat, Dylan Pereira, a franchi la ligne d’arrivée en 3ème position au volant de la troisième Porsche 911 GT3 Cup du champion par équipe. Cependant, King et Pereira ont perdu des positions en raison d’une pénalité de temps. La cinquième place était encore suffisante pour que Pereira remporte le titre de champion de la Porsche Mobil 1 Supercup 2022.

Dylan Pereira n’a eu qu’à franchir la ligne d’arrivée pour s’assurer le titre général de la Porsche Mobil 1 Supercup. Au lieu de cela, le Luxembourgeois a commencé la course depuis la troisième place sur la grille et s’est empêtré à plusieurs reprises dans des batailles ébouriffantes pour les positions. Dans le duel avec l’un de ses meilleurs rivaux pour le titre, Larry ten Voorde, Pereira a même commis plusieurs erreurs. Pour cela, il s’est vu infliger une pénalité de trois secondes par les commissaires sportifs. Pereira a franchi la ligne d’arrivée dans sa Porsche 911 GT3 Cup à la troisième place mais est relégué à la cinquième place, ce qui est suffisant de toute façon pour remporter son premier titre en Supercup. « Ok, la dernière manche de la saison ne s’est pas si bien déroulée. Mais le plus important, c’est de remporter le titre. J’y travaille depuis sept ans », s’est réjoui le pilote âgé de 25 ans.

Larry ten Voorde a félicité son successeur pour avoir remporté la couronne de la Supercup : « Félicitations à Dylan. Ce fut encore une saison de Supercup extrêmement excitante. J’ai fait de mon mieux mais cette fois ce n’était pas suffisant pour conserver le titre. », a commenté le Néerlandais de l’équipe GP Elite.

Le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich, qui s’est rendu à Monza avec une chance extérieure de remporter le titre, a franchi la ligne d’arrivée à la dixième place. « Malheureusement, j’ai été forcé de quitter la piste peu de temps après le départ, ce qui m’a fait chuter au 18ème rang. À partir de là, il était impossible d’obtenir un meilleur résultat que la dixième position. », a déclaré l’Allemand de 20 ans. Petite consolation : Heinrich conserve sa troisième place au classement général.

Pourtant, Bastian Buus du Danemark a bien failli lui arracher ce classement. Dans les premiers mètres, le nouveau champion rookie a dépassé le poleman français Marvin Klein (CLRT). Buus a défendu la tête avec véhémence contre Klein, même après une phase de voiture de sécurité. Dans la seconde moitié de la course, il a ensuite dû se débarrasser de son coéquipier du BWT Lechner Racing Harry King. Buus n’a laissé aucune chance à l’Anglais et a finalement remporté sa deuxième victoire de la saison. « J’avais plusieurs stratégies différentes dans ma manche avant le début de la course – dépasser Marvin au départ en était une. Après cela, je me suis concentré sur le fait de ne pas faire d’erreurs à l’avant. », a rapporté Buus. Le Danois de 19 ans a remporté les huit courses de la catégorie recrue de la saison Supercup 2022 – et a établi un nouveau record. Au classement général, il se classe quatrième, à un point seulement du pilote Porsche Junior Laurin Heinrich.

King a pris sa défaite contre son jeune coéquipier de manière sportive. « Bastian s’est habilement défendu. Une attaque aurait peut-être été trop risquée – et, bien sûr, c’est exactement ce que notre chef d’équipe, Robert Lechner, avant le départ, nous a expressément interdit de faire. » Alors que Harry King a pris le drapeau à la deuxième place, une mauvaise surprise est venue pour lui quelques temps après avoir franchi la ligne d’arrivée. Les commissaires sportifs lui ont infligé une pénalité de cinq secondes pour avoir détourné le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich. À cause de cela et de la pénalité de Pereira, Larry ten Voorde a hérité de la deuxième place. King a conservé la cinquième place au classement général.

La victoire dans la catégorie ProAm lors de la finale de la Supercup est revenue à l’Anglais Aaron Mason de l’équipe Pierre Martinet by Alméras. Son coéquipier Roar Lindland est arrivé quatrième dans la catégorie ProAm. Avec ce résultat, le Norvégien a décroché pour la quatrième fois le titre ProAm de la Porsche Mobil 1 Supercup.

« Ça ne devient pas plus excitant que ça. La finale à Monza a été une digne conclusion de la 30ème saison de Supercup et la meilleure promotion pour la course avec la Porsche 911 GT3 Cup. », a commenté Michael Dreiser. Le directeur des ventes de Porsche Motorsport a remis à Bastian Buus le trophée des vainqueurs. Oliver Schwab, chef de projet de la Porsche Mobil 1 Supercup, a ajouté : « Félicitations à BWT Lechner Racing. Gagner le titre de pilote avec Dylan Pereira, le titre de recrue avec Bastian Buus et aussi le titre d’équipe est un énorme exploit. Félicitations également à Roar Lindland pour avoir remporté son quatrième titre ProAm. Je voudrais également remercier toutes les autres équipes et chaque membre de l’équipe pour une 30ème saison de Supercup extrêmement captivante et hautement professionnelle. »

Dylan Pereira, le champion de la Supercup 2022

Dans une certaine mesure, Dylan Pereira est né avec une passion pour la course automobile : son père Guillaume, qui a immigré au Luxembourg depuis le Portugal, a couru sur des karts avec succès. Il est presque logique que Pereira Junior suive ses traces et monte à bord d’un kart à l’âge de dix ans. Après avoir remporté deux titres à l’Euro Winter Cup et disputé plusieurs saisons aux championnats d’Europe et du monde, son parcours dans le sport automobile l’a finalement conduit à la course GT.

En 2015, Dylan Pereira, qui considère les champions du monde de Formule 1 Ayrton Senna et Lewis Hamilton comme des modèles, a disputé sa première course de Supercup à Austin, aux États-Unis. À ce jour, il a décroché huit victoires en course – la première en 2019 à Hockenheim. Par ailleurs, le triple Luxembourgeois « Motorsports Person of the Year » s’est également attaqué à des courses d’endurance, dont les 24 Heures du Mans. Il voit son avenir ici : « Mes vues sont tournées vers un cockpit d’usine. », a déclaré Pereira avec confiance.

Son métier atypique lui laisse le temps de poursuivre dans cette voie : bien que Dylan Pereira ait étudié l’informatique, il est en fait employé par les Forces armées luxembourgeoises – en tant que soldat sportif dans l’équipe d’élite des disciplines sportives olympiques.

Résultat course 8, Monza (Italie)

1. Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), 30:37.642 minutes

2. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), +5,036 secondes

3. Harry King (Royaume-Uni/BWT Lechner Racing), +5,370 secondes

4. Marvin Klein (F/CLRT), +5,457 secondes

5. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing), +7,740 secondes

6. Dorian Boccolacci (F/Martinet by Alméras), +7.860 secondes

Résultat final Porsche Mobil 1 Supercup 2022 (après 8 courses)

1. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing), 147 points

2. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), 139 points

3. Laurin Heinrich (D/SSR Huber Racing), 123 points

4. Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), 122 points

5. Harry King (GB/BWT Lechner Racing), 109 points

Vainqueur général Classement des équipes : BWT Lechner Racing (A)

Vainqueur du classement Rookie : Bastian Buus (DK, BWT Lechner Racing)

Vainqueur général du classement ProAm : Roar Lindland (N, Pierre Martinet by Alméras)

Photos : Porsche