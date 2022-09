Porsche 911 GT3 RS « Tribute to Carrera RS » – Une édition limitée anniversaire

La Porsche 911 GT3 RS type 992 a fait sa première apparition aux États-Unis lors de The Quail 2022, deux jours seulement après sa première mondiale numérique. Porsche a conçu un show car rendant hommage à la 911 Carrera RS 2.7 de 1972 : la Porsche 911 GT3 RS « Tribute to Carrera RS ».



Comme l’a annoncé Kjell Gruner, PDG de Porsche Cars North America Inc. (PCNA), la voiture servira d’inspiration pour une version « Tribute to Carrera RS » en édition limitée réservée uniquement aux clients américains et préparée par Porsche Exclusive Manufaktur.

« L’Amérique est la deuxième patrie de la 911 et un hommage spécial exclusif aux États-Unis est le moyen idéal pour célébrer le 50ème anniversaire de la 911 Carrera RS 2.7. Beaucoup d’entre nous ont idolâtré la voiture originale de 1972. Nous voulons créer une expérience spéciale qui combine des options exclusives sur la nouvelle GT3 RS avec une liste unique d’articles d’accompagnement. Ensemble, ce sera un hommage passionnant et individuel à la lignée RS. Il s’agit d’un projet vivant à ses débuts, créé par des passionnés, pour des passionnés, dans le cadre d’un effort conjoint entre nos collègues de Zuffenhausen, Flacht et notre équipe en Amérique. Les idées et les concepts sont vraiment passionnants et nous nous amusons beaucoup à les développer – nous sommes tous impatients de partager plus de détails avec vous bientôt. », a déclaré Kjell Gruner.

De manière appropriée pour la Monterey Car Week 2022, le modèle exposé est largement personnalisé. Terminé en blanc avec des zones clés en vert Python, la voiture est une référence directe à la configuration emblématique de couleur blanche et verte offerte en 1972 sur le premier modèle 911 « RS » ainsi qu’à une nouvelle interprétation de celle-ci. Dans ce cas, la carrosserie est finie en blanc non métallisé, y compris les prises d’air latérales peintes pour correspondre aux graphiques de désignation du modèle sur les côtés et à l’arrière en vert Python, les jantes en aluminium forgé en vert Python avec des rayures blanches. Les feux arrière au design exclusif soulignent le thème vert sur blanc en éliminant la couleur rouge des feux arrière et du troisième feu stop. Enfin, les plaques latérales aux extrémités gauche et droite du grand aileron arrière sont peintes en blanc avec les logos RS en vert Python.

« Porsche Exclusive Manufaktur permet aux clients de personnaliser leur voiture à un point où le véhicule est autant le reflet d’eux que de Porsche. La personnalisation est une tradition Porsche qui remonte à notre premier modèle de série, la 356, lorsqu’un client a demandé qu’un essuie-glace soit ajouté à la lunette arrière de sa voiture. Aujourd’hui, il s’agit d’un programme de personnalisation incroyablement étendu, offrant des options allant de petites modifications à de véritables créations uniques. », a déclaré Karl-Heinz Volz, directeur de Porsche Exclusive Manufaktur.

Les phares comportent également un anneau à fines rayures en blanc, quelque chose qui n’est pas disponible via la liste normale des options disponibles en usine. La combinaison de couleurs se poursuit à l’intérieur de la voiture avec des coutures assorties et des panneaux de garniture blancs assortis à l’extérieur.

« En tant que passionné de voitures en grandissant, mes murs étaient tapissés de modèles que j’aimais particulièrement. L’une des plus influentes était la 911 Carrera RS 2.7. En tant que jeune enfant, cela m’a captivé l’imagination et même aujourd’hui, cela me fait sourire. C’est de là que vient l’inspiration stylistique de la 996 GT3 RS, qui a été l’un de mes premiers projets chez Porsche. À l’époque, cette voiture semblait totalement extrême, donc les couleurs faisant un signe de tête à l’ancêtre avaient du sens. Aujourd’hui, c’est un moment très émouvant pour moi de rendre hommage au premier modèle 911 RS avec notre 911 GT3 RS la plus extrême et la plus performante à ce jour. », a déclaré Andreas Preuninger, directeur des lignes de modèles GT.

