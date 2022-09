WEC – Podium pour une Porsche 911 RSR aux 6 Heures de Fuji 2022

Les deux 911 RSR engagées par le Porsche GT Team en GTE-Pro ont terminé les 6 Heures de Fuji 2022 (Japon) aux troisième et quatrième places. Les pilotes d’usine Michael Christensen du Danemark et Kévin Estre de France ont réalisé un podium au volant de la voiture n°92. Au classement des constructeurs, Porsche n’a qu’un point de retard sur le leader et est toujours en lice pour le titre alors qu’ils se dirigent vers la dernière manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC de cette année à Bahreïn le 12 novembre. Aucune décision n’a encore été prise dans le championnat du monde des pilotes.

Dans la bataille serrée entre les constructeurs de la catégorie GTE-Pro, Porsche a décroché les première et troisième places lors d’une séance de qualification réussie et a abordé la course d’endurance au Japon avec de grands espoirs. Cependant, il est devenu évident dès le début de la course que la compétitivité le jour de la course ne répondait pas à ces attentes. Les facteurs les plus importants de la course : les pneus et le classement BoP des véhicules.

« Bien sûr, nous avons fait des erreurs, mais il ne faisait aucun doute que la performance d’aujourd’hui n’aurait jamais été suffisante pour battre Ferrari. C’est décevant, mais il faut passer à autre chose et analyser les raisons. Peut-être que la question de l’équilibre des performances doit être réexaminée. Notre objectif est inchangé : nous voulons gagner le championnat du monde à Bahreïn. », a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« Était-ce notre faute aujourd’hui ? Était-ce la balance des performances ? Nous devons regarder de près et ensuite en discuter. La compétition était similaire pour nos clients de la catégorie GTE-Am. Ce n’était pas une bonne journée pour nous. Nous avons beaucoup de travail devant nous mais, malgré les événements d’aujourd’hui, nous sommes optimistes que nous serons de retour en force à Bahreïn et que nous pourrons remporter le championnat du monde. », explique Alexander Stehlig, Directeur Factory Motorsport FIA WEC.

Avec des températures de l’air d’environ 29 degrés Celsius et un soleil radieux, la température de l’asphalte avait atteint plus de 50 degrés au moment où la course a commencé en fin de matinée. Cela a lancé un défi difficile aux équipes, qui avaient connu des conditions plus fraîches lors des séances d’entraînement précédentes. L’accent s’est tourné vers la durabilité des pneus de course Michelin qui est devenu un facteur critique dans la course. L’équipe Porsche GT a opté pour un composé soft-hot en début de course. Cette spécification n’offrait qu’environ 30 minutes d’adhérence décente avant qu’elle ne diminue de manière significative et que les temps au tour n’augmentent.

À mi-parcours du premier relais, les deux Porsche 911 RSR de l’équipe d’usine sont passées des positions un et trois aux P3 et P4. Le passage à un composé de pneu moyen a apporté plus de cohérence, mais toujours aucun avantage réel dans la lutte pour la victoire de catégorie. Les positions se sont rapidement établies, avec un ordre immuable dans la catégorie GTE-Pro sur de longues périodes. Les voitures de course 911 sont restées à leur place pour le reste de la course. Deux pénalités et une collision avec un véhicule amateur ont relégué la voiture n°91 loin derrière sa voiture sœur.

Dans la catégorie GTE-Am, Dempsey-Proton Competition a fêté un anniversaire spécial : la voiture n°77 a disputé sa 77ème course WEC. La 911 RSR conduite par le propriétaire de l’équipe allemande Christian Ried et les deux pilotes britanniques Harry Tincknell et Sebastian Priaulx a également échoué. Après environ quatre heures et demie de course, la voiture abandonne avec un défaut technique. La 911 la mieux placée dans la catégorie amateur était le véhicule n°46 engagée par l’équipe client Project 1 terminant à la sixième place. La voiture sœur a franchi le drapeau à la huitième place. La voiture n°88 de Dempsey-Proton Racing a franchi la ligne d’arrivée en neuvième position, suivie de l’équipe GR Racing à la douzième place.

Au classement général, Porsche cède la tête du championnat des constructeurs. L’écart avec le sommet du classement n’est que d’un point. Au championnat des pilotes, Estre et Christensen ont encore une chance de décrocher le titre à la deuxième place. La dernière course du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC 2022 se disputera à Bahreïn le 12 novembre. L’événement près de la capitale Manama dure plus de huit heures et est la dernière sortie d’usine pour la Porsche 911 RSR à succès.

Résultat de la course

Catégorie GTE-Pro

1. Pier Guidi/Calado (I/UK), Ferrari 488 GTE #51, 217 tours

2. Molina/Fuoco (E/I), Ferrari 488 GTE #52, 217 tours

3. Christensen/Estre (DK/F), Porsche 911 RSR #92, 217 tours

4. Bruni/Lietz (I/A), Porsche 911 RSR #91, 216 tours

5. Milner/Tandy (États-Unis/Royaume-Uni), Corvette C8.R #64, 215 tours

Catégorie GTE-Am

1. Keating/Chaves/Sörensen (USA/P/DK), Aston Martin #33, 213 tours

2. Frey/Gatting/Bovy (CH/DK/B), Ferrari 488 GTE #85, 212 tours

3. Hoshino/Fujii/Fagg (J/J/UK), Aston Martin #777, 212 tours

6. Cairoli/Pedersen/Leutwiler (I/DK/CH), Porsche 911 RSR #46, 211 tours

8. Kimura/Millroy/Barnicoat (J/UK/UK), Porsche 911 RSR #56, 211 tours

9. Poordad/Lindsey/Heylen (USA/USA/B), Porsche 911 RSR #88, 211 tours

12. Wainwright/Barker/Pera (UK/UK/I), Porsche 911 RSR #86, 193 tours

DNF. Ried/Priaulx/Tincknell (D/UK/UK), Porsche 911 RSR #77, 128 tours

Photos : Porsche