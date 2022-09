Porsche Mobil 1 Supercup 2022 – Victoire de Marvin Klein à Zandvoort

Marvin Klein a remporté la septième manche mouvementée de la Porsche Mobil 1 Supercup 2022 à Zandvoort. Pour le Français et son équipe CLRT, il s’agit de la première victoire en coupe internationale monomarque avec la Porsche 911 GT3 Cup. Dylan Pereira est arrivé deuxième sur le circuit de Formule 1 sur la côte de la mer du Nord. Avec cela, le Luxembourgeois a étendu son avance au championnat à 18 points et a offert à son équipe BWT Lechner Racing une victoire précoce au classement par équipe. La finale de la Supercup se disputera à Monza, en Italie, le week-end prochain.

Marvin Klein avait besoin de nerfs d’acier lors de la septième manche de la Porsche Mobil 1 Supercup 2022. Pilotant pour l’équipe CLRT, le Français a dû défendre sa position de leader contre des poursuivants talonneurs à trois reprises : au départ normal et à deux redémarrages après des phases de voiture de sécurité.

« C’était délicat car la piste était très glissante, surtout avec des pneus froids. Je me suis concentré sur ma trajectoire et j’ai évité au maximum de regarder dans le rétroviseur. », a déclaré Marvin Klein. La tactique a fonctionné. Après douze tours, Klein franchit la ligne d’arrivée avec à peine quatre dixièmes de seconde d’avance sur Morris Schuring. Avec ce résultat, le champion en titre de la Coupe de France Porsche Carrera a fêté sa première victoire en coupe internationale monomarque avec la Porsche 911 GT3 de 510 ch.

Cependant, la joie de Schuring pour sa deuxième place a été de courte durée. Au départ, il avait omis d’aligner sa 911 sur la grille à la position prescrite. Les commissaires sportifs lui ont infligé une pénalité de cinq secondes. En conséquence, le Néerlandais de 17 ans de l’équipe Huber Racing a été relégué loin dans la liste officielle des résultats de la course.

Le leader des points, Dylan Pereira, a également vécu une montagne russe d’émotions lors de l’avant-dernière course. Le qualifié le plus rapide a été relégué en P4 en raison d’un accrochage. Après le premier tour, il avait chuté à la huitième place et s’était empêtré dans plusieurs batailles pour les positions. Cependant, il a réussi à terminer troisième et a ensuite hérité de la deuxième place en raison de la pénalité de Morris Schuring – le Luxembourgeois du BWT Lechner Racing ne pouvait pas se plaindre d’un manque de variété. « Mon objectif principal tout au long de la course était sur Larry ten Voorde. Je voulais finir juste derrière lui. Le fait que j’ai réussi à dépasser Larry enlève une lourde charge sur mes épaules pour la finale à Monza. », a déclaré Pereira, décrivant son duel en cours avec le champion en titre de la Supercup.

ten Voorde, qui compte désormais 18 points de retard sur Pereira, était toujours satisfait de sa troisième place lors de sa course à domicile. « Mon départ a été parfait et j’ai même doublé Dylan. Mais je dois admettre que mon rythme n’était pas suffisant pour garder Dylan derrière moi sur la distance de course. Pourtant, l’essentiel est que j’ai pu garder la décision sur le titre ouverte jusqu’au dernier tour le week-end prochain. », a déclaré le héros local de l’équipe GP Elite.

ten Voorde a pris la deuxième place du classement général en remplacement du pilote Porsche Junior Laurin Heinrich, qui a terminé cinquième à Zandvoort. « Je ne pouvais pas faire grand-chose à partir de la 10ème place sur la grille. Les phases full yellow raccourcissaient trop la course pour que je progresse dans le peloton. », a déclaré le pilote allemand SSR Huber Racing.

Le Danois Bastian Buus a terminé entre ten Voorde et Heinrich. Le jeune de l’équipe BWT Lechner Racing a remporté le classement des recrues pour la septième fois cette saison et a ainsi obtenu un titre précoce. « J’espérais finir sur le podium, mais malheureusement, ça n’a pas marché aujourd’hui. Pourtant, cela n’a plus d’importance maintenant. », a déclaré le pilote de 19 ans, qui a déjà célébré une victoire au général cette saison.

Avant même que la 30ème saison de Supercup ne se termine le week-end prochain, BWT Lechner Racing a déjà remporté le titre par équipe, ce qui en fait le douzième titre pour les spécialistes chevronnés d’Autriche. « On en rêvait en début de saison. Maintenant, je suis incroyablement fier de toute mon équipe pour avoir transformé ce rêve en réalité. », a déclaré le chef d’équipe ravi, Robert Lechner.

La décision du titre dans la catégorie ProAm a cependant été repoussée à la finale. Le Norvégien Roar Lindland (Pierre Martinet by Alméras), leader des points ProAm, n’a terminé que troisième de sa catégorie. La victoire est revenue à son coéquipier britannique Aaron Mason. Fait intéressant, Mason n’a même pas atteint le drapeau en raison d’un accident. Cet incident, cependant, a provoqué l’arrêt de la course. Dans de telles situations, le résultat est déterminé par l’ordre du tour normal précédent – et à ce stade, Mason menait toujours la catégorie ProAm.

Avant même l’accident de Mason, la course a dû être neutralisée à deux reprises par la voiture de sécurité. Le premier incident a été causé par l’Anglais Harry King (BWT Lechner Racing) et le héros local Jaap van Lagen (Martinet by Alméras) dans le deuxième tour.

Après avoir repris la course respectivement en deuxième et troisième place sur la grille, les deux se sont affrontés dans une bataille pour la deuxième place, ce qui les a tous deux mis hors course.

« Zandvoort a une fois de plus été à la hauteur de sa réputation de toujours offrir des courses extrêmement excitantes et pleines d’action. Nous avons organisé un grand spectacle pour les nombreux fans. Félicitations à BWT Lechner Racing et Bastian Buus pour avoir remporté un titre précoce. Maintenant, j’attends avec impatience la finale à Monza et la bataille passionnante pour la couronne du championnat des pilotes entre Dylan Pereira, Larry ten Voorde et Laurin Heinrich. », a commenté Oliver Schwab, chef de projet de la Porsche Mobil 1 Supercup. «

Défilé de pilotes de Formule 1 avec des voitures de police Porsche historiques

Juste à côté des 911 GT3 Cup de course, toute une flotte de Porsche historiques – anciennes voitures de police des autoroutes néerlandaises – a ravi les fans dans le paddock de la Supercup. Les modèles cabriolet et Targa uniques assemblés par Porsche Nederland avaient un rôle très spécial à Zandvoort lors du défilé officiel des pilotes de Formule 1.

Résultat course 7, Zandvoort (NL)

1. Marvin Klein (France/CLRT), 23:57.458 minutes

2. Dylan Pereira (Luxembourg/BWT Lechner Racing), +0,740 seconde

3. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), +1.155 secondes

4. Bastian Buus (Danemark/BWT Lechner Racing), +2,652 secondes

5. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), +3,013 secondes

Classement par points (après 7 courses sur 8)

1. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing), 137 points

2. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), 119 points

3. Laurin Heinrich (D/SSR Huber Racing), 117 points

4. Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), 97 points

5. Harry King (GB/BWT Lechner Racing), 92 points

Classement général par équipe

vainqueur : BWT Lechner Racing (Autriche)

Classement général des rookies

Bastian Buus (DK, BWT Lechner Racing)

Photos : Porsche