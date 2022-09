Réorganisation au sein de la direction du Groupe Volkswagen

Le processus de rationalisation du Directoire de Volkswagen AG se poursuit et certaines compétences sont réaffectées au sein de l’instance de direction de l’entreprise. Le Conseil de surveillance a arrêté une résolution dans ce sens. Oliver Blume, le nouveau Président du Directoire, se concentrera sur la stratégie, la qualité, le design et sur CARIAD, la filiale du Groupe spécialisée dans le développement logiciel. Outre les marques de la division à fort volume, les marques de la division Premium et les marques de la division Sport & Luxury de l’entreprise, les fonctions centrales entrant dans le périmètre de compétence du Directoire, à savoir la Direction financière, les Ressources humaines, la branche Truck & Bus, la Direction juridique (Intégrité & Affaires juridiques), la Direction des systèmes d’information (IT), la Direction recherche & réveloppement (Technology) et la supervision de la Région Chine, seront également représentées au sein du Directoire du Groupe.

« Ces dernières années, le Conseil de surveillance et le Directoire ont fixé le cap stratégique de l’entreprise en misant sur l’électromobilité et les logiciels. Il est temps désormais de travailler à la mise en œuvre des mesures arrêtées en procédant à une rationalisation des instances de direction du Groupe. En effet, il convient de réduire la complexité organisationnelle du Directoire du Groupe et de cibler davantage l’action des instances dirigeantes. Soutenu par la formidable équipe dirigeante réunie au sein du Directoire et par les membres du Comité de Direction élargi, Oliver Blume s’attachera à inscrire la réussite du Groupe Volkswagen dans la durée et à relever les défis de la transformation de l’entreprise. », a expliqué le Président du Conseil de surveillance, Hans Dieter Pötsch.

Oliver Blume, Président du Directoire de Volkswagen AG, a déclaré : « L’interaction entre le Groupe, les divisions de marques et les marques elles-mêmes constitue la clé du succès pour le groupe Volkswagen. Les marques auront davantage de responsabilités décisionnelles dans la gestion de leurs activités. Le Groupe définira les objectifs, établira les marges de manœuvre pour la mise en œuvre opérationnelle et fournira les synergies requises pour les plateformes et les technologies. Dans le cadre des relations intragroupes, les divisions de marques devront prendre les initiatives requises pour réduire la complexité des fonctions managériales. »

Le Directoire du Groupe ciblera son action sur ses principales responsabilités : orientations stratégiques, décisions majeures touchant à l’organisation, la structure et l’activité de l’entreprise, utilisation des ressources financières et financement de l’activité. À l’échelle du Groupe, les fonctions transversales, comme les Achats, la R&D, la Production et les Ventes seront fédérées au sein d’un Comité de Direction élargi. Ce Comité devra coordonner l’action des marques et des divisions, veiller à l’excellence opérationnelle dans l’entreprise et exploiter les synergies entre les marques du Groupe. En sus de sa fonction de Directeur des achats au sein du Directoire de la marque Volkswagen, Murat Aksel continuera d’assumer la responsabilité des achats à l’échelle du Groupe. Outre sa fonction de Directeur des Ventes et du Marketing au sein du Directoire d’Audi AG, Hildegard Wortmann continuera d’assumer la responsabilité des ventes à l’échelle du Groupe. Michael Steiner, membre du Directoire de Porsche en charge de la Recherche & Développement, dirigera désormais également la division chargée du développement à l’échelle du Groupe, et Christian Vollmer, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge de la production, dirigera désormais également la division chargée de la production à l’échelle du Groupe.

« Murat Aksel et Hildegard Wortmann peuvent se prévaloir du formidable travail accompli dans l’exécution leurs missions au sein de l’entreprise. Ils apporteront leur précieux concours au sein du Comité de Direction élargi. Je suis également ravi de pouvoir compter sur Michael Steiner et Christian Vollmer au sein de ce Comité. Forts d’une longue expérience dans le Groupe, ils possèdent les qualités professionnelles et personnelles requises pour occuper des fonctions managériales de haut niveau », a souligné Oliver Blume.

Dans le cadre de sa responsabilité en matière de ventes à l’échelle du Groupe, Hildegard Wortmann s’attachera, en concertation avec ses homologues membres des Directoires des différentes marques de l’entreprise, à préparer l’activité des ventes aux défis futurs du marché automobile et à poursuivre la mise en œuvre du programme NewSales2030 à l’échelle du Groupe. En outre, elle continuera d’assumer la responsabilité de l’initiative stratégique Mobility Services, déployée au sein du Groupe.

« Hildegard Wortmann a mis en œuvre avec succès les grandes orientations de la stratégie commerciale du Groupe qui nous ont permis de placer le client plus que jamais au cœur du processus des ventes. Les programmes déjà initiés par ses soins seront poursuivis. Sa présence au sein du Comité de Direction élargi permettra d’assurer la continuité de ces projets importants », a ajouté Oliver Blume.

En qualité de Directeur des achats du Groupe, Murat Aksel continuera, avec son équipe, à gérer les entités chargées des processus d’achat au sein des marques et des régions. Il veillera également à préparer ces entités sur le plan stratégique afin de leur permettre de relever les défis de demain.

« La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de transformation des processus d’achat au sein de l’entreprise est un élément essentiel pour permettre à Volkswagen AG de relever les défis d’aujourd’hui et de demain sur l’ensemble de la chaîne logistique », a précisé Oliver Blume.

Photos : Volkswagen / Porsche