Sortie remarquée de la Bugatti La Voiture Noire en Croatie

Le désir de créer les meilleurs véhicules au monde est au cœur de la vision Bugatti. Des voitures d’une beauté intemporelle, extrêmement luxueuses et incomparablement rapides, mais toujours conçues pour être à la fois utilisées et appréciées. Lors du Supercar Owners Circle (SOC) qui a eu lieu en Croatie du 2 au 5 septembre 2022, les clients ont parcouru plus de 1 000 km. L’ensemble des hypersportives Bugatti modernes, y compris la seule La Voiture Noire existante, étaient réunies.

Ce chef-d’œuvre automobile, pièce unique, est l’illustration ultime de la maîtrise de Bugatti en matière d’ingénierie et de design au plus haut niveau. Créé en hommage à la célèbre Bugatti Type 57 SC Atlantic perdue, elle-même connue sous le nom de « La Voiture Noire », ce véhicule extraordinaire présente un design entièrement sur mesure. Chacune des cellules de la calandre imprimée en 3D a été peaufinée à la perfection. Les phares de chaque côté contiennent plus de 25 éléments lumineux fraisés individuellement tandis que l’arrière est dominé par un élégant feu continu, le premier à être constitué d’une seule et unique pièce sans joints. Les six tuyaux d’échappement distincts sont un clin d’œil au modèle dont s’inspire ce véhicule et la nouvelle conception de l’avant et de l’arrière donne l’impression que les différentes parties de la carrosserie sont soudées.

Bien qu’il s’agisse d’une pièce unique, La Voiture Noire a été soumise aux mêmes tests de durabilité et de sécurité que toutes les autres Bugatti. Cela a permis à son propriétaire actuel de pouvoir en profiter dans toutes les conditions et au maximum de ses performances – comme durant les quatre jours de l’excursion du SOC en Croatie, plus grande expérience de conduite d’hypersportives de toute l’histoire automobile.

Des modèles en série limitée – la première Centodieci et une Divo – une Chiron Super Sport 300+, une Chiron Super Sport, une Chiron L’Ébé, une Chiron Pur Sport, une Chiron Sport et quatre Chiron ont rejoint La Voiture Noire en Croatie. Une Veyron Grand Sport Vitesse World Record Edition, très rare, a quant à elle représenté l’ère Veyron. Chacun de ces chefs-d’œuvre a commencé l’événement SOC par une course de côte le long de routes sinueuses dans les montagnes près de Zagreb – habitat naturel des Divo et Chiron Pur Sport, modèles tous deux conçus spécialement pour offrir une force d’appui et une agilité accrues.

De la belle région montagneuse de Sljeme, le convoi SOC s’est dirigé vers le centre-ville de Zagreb sous escorte policière pour une exposition publique juste en face de la cathédrale de Zagreb. Une foule de plusieurs milliers de personnes a profité de l’occasion pour admirer les précieux détails dorés de la Chiron L’Ébé et le design inspiré du coachbuilding de la Centodieci – développée en hommage à la légendaire Bugatti EB110. Il est très rare de croiser sur la route ne serait-ce qu’une Bugatti, alors voir toutes ces voitures rassemblées au même endroit était vraiment une chance unique.

Le matin du samedi 3 septembre, le convoi SOC – regroupant les voitures les plus performantes au monde – s’est rendu au centre technique aéronautique Velika Gorica ZTC pour une autre exposition publique sur la piste fermée de l’aéroport. La foule a pu découvrir toute la fureur de l’emblématique moteur 8 litres quadriturbo de Bugatti qui anime les véhicules détenteurs de records du monde tels que la Chiron Super Sport 300+ et la Veyron Grand Sport Vitesse World Record Edition.

L’après-midi, les invités se sont mis en route pour la très belle ville de Sibenik, sur la côte Adriatique, un trajet de presque 400 km (soit 250 miles). Ils ont passé le reste du week-end à explorer les routes côtières saisissantes et l’île de Pag puis sont retournés sur le continent par ferry pour rejoindre la route Magistrala et Sibenik et ainsi conclure cette excursion.

Le PDG de Bugatti Rimac, Mate Rimac, a déclaré : « C’est un réel honneur pour moi d’accueillir le Supercar Owners Circle pour la deuxième année consécutive dans mon pays. En choisissant de partager leurs véhicules si rares et si spéciaux avec le public enthousiaste de Croatie, nos clients ont prouvé à quel point ils étaient sincèrement passionnés par la marque Bugatti. Le fait que chaque voiture quittant notre Atelier – même les exemplaires totalement uniques – puisse être conduite et appréciée, et soit capable d’offrir le confort sur des trajets de 1 000 km, de battre des records de vitesse sur piste fermée ou de s’attaquer à des routes de montagne sinueuses, est tout à fait dans l’esprit d’Ettore Bugatti. »

Photos : Bugatti