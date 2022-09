Porsche NOW Le Touquet – Un nouveau concept pop-up store

Porsche France a lancé au début de l’été 2022 un nouveau concept Porsche NOW sur la Place de l’Hermitage, au Touquet-Paris-Plage. Avec ce pop-up store, Porsche proposait durant tout l’été aux visiteurs à faire un arrêt sur le chemin de la plage pour plonger dans l’univers de la marque.

Porsche va chercher ses clients en proposant de nouveaux concepts de petits magasins éphémères. Ce nouveau concept arrivé fraichement en France était présent durant l’été 2022 au Touquet via un pop-up store de 75 m². L’ojectif est d’offrir une expérience différente aux visiteurs, tournée notamment vers l’électromobilité avec la présentation du Taycan, premier modèle 100% électrique de la marque de Stuttgart-Zuffenhausen.

Une borne de recharge était présente tout comme des vélos électriques haut de gamme Porsche eBikes disponibles à l’essai. Les amateurs d’horlogerie ont également été ciblés avec l’exposition de nouveaux Chronographes 100% personnalisables Porsche Design custom-built Timepieces, pouvant être configurée sur Internet et disponibles à la commande. Les produits Porsche Lifestyle étaient également disponibles à la vente directement sur place.

Pour de futurs éventuels clients, Porsche a mis à disposition un salon de personnalisation permettant de configurer sa future Porsche en étant accompagné individuellement par des spécialistes de la marque.

Des échantillons de peintures de carrosserie ainsi que de cuirs étaient à disposition afin de pouvoir mieux se rendre compte en réel. Un casque de réalité virtuelle a également été mis à la disposition des clients afin de découvrir en 3D leur configuration en temps réel en tournant autour du véhicule ou en s’asseyant au volant.

Le Porsche NOW est également un lieu de vie et de détente pour tous où les visiteurs peuvent profiter d’un café confortablement installé pendant que les enfants peuvent s’amuser avec des voitures adaptées Baby Racer Porsche et un « Corn Hall ».

Le concept Porsche NOW est fourni par Porsche et réalisé en coopération avec les filiales et les concessionnaires Porsche sur les marchés respectifs. L’objectif est de permettre aux Centres Porsche d’être présent là où ils n’ont pas de point de vente mais où se trouvent les groupes cible, et de nouer un premier contact. Plusieurs concepts similaires ont déjà vu le jour à travers le monde en Allemagne, Suisse, Grèce, Japon, Taiwan, Brésil et Canada notamment. C’est la première fois que le concept est développé en France, et était exploité par le Centre Porsche Lille.

Photos : Porsche