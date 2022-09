Coopération entre Mahindra et Volkswagen pour l’électrification du marché automobile indien

Le Groupe Volkswagen et Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) ont annoncé leur intention d’étendre leur coopération. Les deux sociétés ont signé une feuille de conditions sur la fourniture de composants électriques MEB pour la nouvelle plate-forme électrique INGLO de Mahindra, approfondissant l’accord de partenariat du début de l’année 2022. La coopération vise à avoir un volume de plus d’un million d’unités sur la durée de vie et comprend l’équipement de cinq SUV tout électriques avec des composants MEB. En outre, les deux sociétés exploreront de nouvelles opportunités de collaboration, ouvrant la perspective d’une alliance stratégique plus large pour accélérer l’électrification du marché automobile indien.

Mahindra a présenté mi août 2022 sa nouvelle famille de SUV électriques lors de l’événement de dévoilement de la vision Mahindra Born EV à Banbury, au Royaume-Uni. Les SUV électriques seront lancés sur la toute nouvelle architecture de plate-forme INGLO et devraient être équipés de composants MEB, notamment la transmission électrique, le système de batterie et la cellule unifiée de Volkswagen. La feuille de conditions couvre tous les principaux termes commerciaux et techniques ainsi qu’un chemin vers la localisation potentielle du système de batterie. L’accord d’approvisionnement final sera négocié de manière continue, constructive et conforme à la loi d’ici la fin de 2022.

En ce qui concerne la prochaine étape vers une éventuelle alliance stratégique pour l’Inde, les deux sociétés conviennent d’explorer d’autres domaines potentiels de collaboration dans le domaine de l’e-mobilité, y compris des projets de véhicules, la localisation de la fabrication de cellules de batterie et des solutions de charge et d’énergie pour l’écosystème électrique en Inde.

Thomas Schmall, membre du conseil d’administration du Groupe Volkswagen en charge de la technologie et PDG de Volkswagen Group Components, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir identifié un champ de collaboration plus large entre nos deux sociétés. Ensemble, Volkswagen et Mahindra peuvent contribuer de manière significative à l’électrification de l’Inde, un énorme marché automobile avec des engagements ambitieux en matière de protection du climat. La plate-forme électrique MEB et ses composants sont essentiels à une mobilité durable abordable dans le monde entier. Ce partenariat démontre non seulement que notre activité de plate-forme est hautement compétitive, mais aussi que le MEB est en bonne voie pour devenir l’une des principales plates-formes ouvertes pour l’e-mobilité. Nous concrétisons ainsi l’objectif de notre stratégie Volkswagen NEW AUTO visant à faire de l’activité de plate-forme un pilier solide de notre groupe et à dégager de futurs pools de bénéfices grâce à des économies d’échelle. »

Commentant l’annonce, Rajesh Jejurikar, directeur exécutif, secteurs automobile et agricole, chez Mahindra & Mahindra Ltd., a déclaré : « La signature de la feuille de conditions technico-commerciales est une avancée significative dans notre partenariat avec Volkswagen. Notre plate-forme INGLO spécialement conçue offre un potentiel inégalé de croissance et de personnalisation supplémentaire pour le développement de produits nouveaux et innovants, non seulement pour l’Inde, mais pour les marchés mondiaux. Notre vision est de mener la révolution de la mobilité électrique en Inde en proposant des SUV électriques authentiques dotés d’une technologie de pointe, comme le montre le Royaume-Uni aujourd’hui. Nous sommes très heureux d’explorer d’autres domaines de collaboration potentielle avec Volkswagen et sommes convaincus qu’ensemble, nous serons en mesure de façonner un avenir électrique passionnant. »

Avec environ trois millions de véhicules neufs par an, l’Inde est l’un des cinq plus grands marchés automobiles au monde et, avec la Chine, la seule région à enregistrer une hausse des nouvelles immatriculations au premier semestre 2022. L’électrification du segment des voitures particulières devrait prendre une ampleur considérable dans les années à venir.

Photos : Volkswagen