Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2022 – Victoire de Zac Campbell à Spa

La septième manche de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC) s’est terminée par une victoire de l’Américain Zac Campbell sur le Circuit de Spa-Francorchamps. Au volant de la version virtuelle de la Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch pour l’équipe VRS, Campbell a réussi à battre l’Australien Cooper Webster (Oracle Red Bull Racing Esports) et le Britannique Kevin Ellis jr. (Apex Racing Team) dans une confrontation captivante. Le champion PESC 2020, Sebastian Job, a excellé dans la course de sprint sur la plateforme de simulation iRacing. Diogo C. Pinto conserve sa tête de série devant Ellis et Job. Dans les deux courses All-Stars, le créateur de contenu Casey Kirwan s’est avéré imbattable.

Sebastian Job a fait sa marque lors de la séance de qualification sur le circuit de Formule 1 de 7,004 kilomètres et a décroché sa troisième pole position de la saison. Dans la course de sprint sur six tours, le simracer britannique a d’abord pris la tête mais a dû le céder à Alejandro Sánchez (SDK Gaming) après que l’Espagnol l’ait dépassé au freinage à l’approche des Combes. Deux tours plus tard, Job récupère la première place au même endroit. Alors que Sánchez était occupé à repousser la Cup-911 conduite par le pilote VRS Charlie Collins de Grande-Bretagne, Job a saisi l’occasion de se dégager et de remporter la victoire. Collins a pris la deuxième place, avec Sánchez en troisième devant Ellis et Diogo C. Pinto.

Les huit premiers de la course de sprint se sont alignés sur la grille pour la course PESC dans l’ordre inverse : cela signifie que le Britannique Jamie Fluke (Apex Racing Team) est parti de la pole position avec Cooper Webster, la recrue la plus titrée de la saison jusqu’à présent, faire la queue à côté de lui. Zac Campbell et Pinto ont partagé la deuxième ligne de la grille.

Fluke s’est immédiatement catapulté en tête avec Campbell, Pinto et Ellis dans les trois positions suivantes. Job, Sanchez et Collins, cependant, ont pris un mauvais départ lorsque le trio s’est empêtré dans une collision et a perdu du terrain.

Alors que la bataille entre le peloton de tête des cinq était féroce, l’ordre est resté le même – jusqu’au neuvième tour. Dans un duel roue contre roue avec Campbell, Fluke a quitté la piste à Malmedy. Un peu plus tard, Pinto s’est vu infliger une pénalité de « ralentissement » pour non-respect des limites de piste. Dans le douzième et dernier tour, Campbell, Webster et Ellis se sont envolés en formation vers le fameux plongeon de l’Eau Rouge. En fin de compte, Campbell a gardé le dessus et a célébré sa deuxième victoire dans la course de fond. Webster est arrivé deuxième, avec Ellis en troisième et Fluke en quatrième. Pinto a franchi la ligne d’arrivée à la sixième place derrière l’Australien Jordan Caruso (Logitech G Altus Esports). Sebastian Job était dixième.

Casey Kirwan décroche la victoire aux deux courses All-Star

Les All-Stars ont relevé les défis de Spa pour la première fois cette saison avec la Porsche 911 GT3 R de 500 ch. Lors des qualifications, le pilote invité Marco Bischoff a devancé l’Américain Casey Kirwan, mais a perdu la tête au sprint jusqu’au premier virage. Un duel intense s’est déroulé entre le duo qui a duré presque toute la distance de huit tours. Dans la dernière étape, Tyson « Quirkitized » Meier a rejoint l’action et a même progressé jusqu’à la deuxième place. Kirwan a réussi à garder son nez devant et Bischoff a finalement franchi la ligne d’arrivée en deuxième place à seulement 0,064 seconde derrière.

Pour la deuxième course, les concurrents se sont alignés dans l’ordre inverse des résultats de la course précédente. Alors que Meier et Bischoff ont été victimes d’une réaction en chaîne dans le peloton arrière dès le début, Kirwan a lancé une charge impressionnante à travers l’ordre. Dans le premier des douze tours, il s’est frayé un chemin de la 17ème à la 10ème position. À la mi-temps, il était de retour à la deuxième place derrière la légende brésilienne IndyCar Tony Kanaan mais a d’abord dû défendre cette position face à une fougueuse Emily « Emree » Jones. Dans l’avant-dernier tour, Kirwan se catapulte hors de l’aspiration de Kanaan à l’approche du virage « Les Combes » et prend la tête. Kanaan, le véritable vainqueur de l’Indy-500 de 2013, a également dû laisser passer « Emree » et a finalement terminé à la troisième place.

Avant-première : la manche 8 du PESC rend visite à l’«Enfer vert»

Le 7 mai 2022, la Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC) profitera de l’un des véritables temps forts de la saison : les 35 pilotes de simulation s’affronteront sur le célèbre Nürburgring-Nordschleife avec la Porsche 911 GT3 Cup numérique. Si le circuit de 25,38 kilomètres à travers l’Eifel est considéré comme l’un des plus beaux parcours du monde, il est également l’un des plus difficiles – et cela s’applique également à la version virtuelle exécutée sur la plateforme de simulation iRacing. Le programme comprend un sprint de trois tours et une course caractéristique sur quatre tours. L’année dernière, Sebastian Job était la star de la course la plus courte en tant que vainqueur, Diogo C. Pinto terminant deuxième de la course principale.

Résultats

Spa-Francorchamps, course de sprint

1. Sebastian Job (GB/Oracle Red Bull Racing Esports)

2. Charlie Collins (GB/VRS)

3. Alejandro Sánchez (E/SDK Gaming)

4. Kevin Ellis jr. (GB/Apex Racing Team)

5. Diogo C. Pinto (P/Porsche24 Team Redline)

Spa-Francorchamps, course phare

1. Zac Campbell (États-Unis/VRS)

2. Cooper Webster (Australie/Oracle Red Bull Racing Esports)

3. Kevin Ellis jr. (GB/Apex Racing Team)

4. Jamie Fluke (GB/Apex Racing Team)

5. Jordan Caruso (Australie/Logitech G Altus Esports)

Classement par points après 7 courses sur 10

1. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 371 points

2. Kevin Eliis jr (GB/Apex Racing Team), 359 points

3. Sebastian Job (GB/Oracle Red Bull Racing Esports), 348 points

Photos : Porsche