Volkswagen rend la recharge de véhicules électriques plus facile et plus pratique

Le Groupe Volkswagen lance une grande offensive de qualité en matière de recharge et d’énergie. Les marques Volkswagen, Cupra/Seat et ŠKODA proposent désormais des tarifs simples pour la recharge publique, permettant aux clients de recharger à des prix fixes au kilowattheure sur l’ensemble du réseau de recharge. Avec cette étape, l’entreprise crée une transparence optimale des coûts. Dans le même temps, le Groupe Volkswagen continue d’étendre son réseau de recharge européen : les conducteurs de voitures électriques peuvent désormais utiliser plus de 310 000 points de recharge dans toute l’Europe, dont environ 10 000 chargeurs rapides sur plus de 3 000 emplacements. Volkswagen prévoit également un programme de partenariat complet pour augmenter le confort dans les parcs de recharge.

« À l’ère de l’électricité, la recharge et l’énergie revêtent une importance stratégique capitale. Par exemple, pour de nombreux clients qui envisagent une voiture électrique, une option de recharge à domicile reste indispensable. Nous ne pouvons pas nous contenter de cette limitation. Avec NEW AUTO, nous avons donc pris ces enjeux en main et investissons nous-mêmes dans le confort, la qualité et l’extension du réseau de recharge pour le compte de nos clients. C’est un travail d’équipe fort entre nos marques de volume et le Groupe ! Notre objectif est de faire en sorte que tout le monde soit enthousiasmé par l’e-mobilité. », a déclaré Thomas Schmall, membre du conseil d’administration du groupe Volkswagen en charge de la technologie et PDG de Volkswagen Group Components.

Hildegard Wortmann, membre du conseil d’administration du Groupe Volkswagen en charge des ventes, a ajouté : « Dans le cadre de la stratégie NEW AUTO, nous travaillons en permanence avec les marques de notre groupe dans le but de devenir le leader du marché de l’e-mobilité. À cette fin, nous construisons une offre complète écosystème pour nos clients, qui inclut également le sujet clé de la recharge. Nous voulons leur offrir une expérience de recharge positive entièrement intégrée, confortable et complète qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. »



À l’avenir, les clients auront le choix entre trois tarifs de base, chacun avec des prix fixes par kilowattheure facturé. Les nouveaux tarifs s’appliquent aux clients de We Charge (Volkswagen), Powerpass (Škoda), Easy Charging (Seat/Cupra) et Elli et offrent des conditions optimales pour les chargeurs rapides Ionity, entre autres avantages. Volkswagen suit ainsi les souhaits de nos clients qui sont clairement favorables à des prix fixes transparents. Selon les pays, les prix peuvent être différents, mais suivent toujours la même logique. Elli, la marque maison, responsable de toutes les activités du Groupe Volkswagen autour de la thématique charge & énergie, est la colonne vertébrale de l’offre.

Plus de confort grâce au Plug&Charge et au programme « Selected Partner »

L’offensive qualité comprend également un programme « Selected Partner » en collaboration avec les exploitants de parcs de recharge. À l’avenir, des bornes de recharge particulièrement pratiques seront mises en évidence dans le système de navigation des voitures électriques et les conducteurs auront la possibilité de choisir d’y conduire. Les critères de qualité comprendront la fiabilité, la protection contre les intempéries et s’il existe une option de restauration. Cela signifie que les clients pourront cibler les bornes de recharge avec une offre de canopée et de café. Le programme devrait commencer plus tard cette année.

Autre volet de l’offensive qualité, la mise sur le marché de Plug&Charge. La fonction sera activée à partir du milieu de l’année via une mise à jour logicielle dans toutes les voitures électriques des marques de volume basées sur l’architecture MEB. Le véhicule s’identifie aux bornes de recharge correspondantes à l’aide de la norme ISO 15188 et démarre automatiquement le processus de recharge. Plug&Charge est pris en charge par IONITY, Aral/bp, E.ON et Iberdrola, entre autres. D’autres partenaires se préparent déjà à rejoindre l’offre.

« Nous voulons offrir à nos clients une expérience de recharge optimale et faire de la voiture électrique un premier choix de véhicule sans compromis. Pour cette raison, nous abordons avec insistance les questions de transparence des prix, d’expansion du réseau et de confort de recharge. Avec « Selected Partner », nous offrirons aux conducteurs de voitures électriques un aperçu rapide et clair des meilleures options de recharge sur leur itinéraire. Cela apportera une nouvelle dynamique de qualité à l’expansion du réseau de recharge. », a déclaré Elke Temme, PDG de Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) et Senior Vice President Charging & Energy Volkswagen Group Components.

NEW AUTO : Le plus grand engagement de l’industrie automobile

Avec NEW AUTO, le Groupe Volkswagen a fait de la recharge et de l’énergie son cœur de métier. Comme aucun autre constructeur automobile, l’entreprise investit dans le développement d’un réseau ouvert de recharge rapide dans le monde entier. D’ici 2025, environ 45 000 points de recharge haute puissance (HPC) sont prévus en Europe, en Chine et aux États-Unis avec des partenaires. La gamme de produits comprend également toute la gamme de solutions de recharge pour les particuliers et les entreprises – de la propre wallbox et de la borne de recharge rapide flexible de l’entreprise aux services de recharge et aux tarifs innovants et intelligents de l’électricité verte. Dans la prochaine étape, Volkswagen ancrera la voiture électrique en tant que banque d’alimentation mobile dans le système énergétique, créant ainsi une valeur ajoutée supplémentaire pour les clients de voitures électriques.

Photos : Volkswagen