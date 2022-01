Porsche Taycan Sport Turismo : un break sportif 100% électrique

Avec le Taycan Sport Turismo, Porsche dévoile une nouvelle déclinaison de sa sportive électrique. Il s’agit de la troisième variante de carrosserie de la gamme après le Taycan berline et le Taycan Cross Turismo. La nouvelle variante est destinée à celles et ceux qui veulent allier la polyvalence au quotidien du Taycan Cross Turismo à la dynamique de conduite de la berline sportive. Le premier modèle à arriver dans le réseau français sera le Taycan GTS Sport Turismo, à la fin du mois de février 2022. Il sera suivi des autres modèles Sport Turismo seulement trois semaines plus tard, à la mi-mars. Par ailleurs, le Porsche Taycan Sport Turismo peut être équipé en option d’un toit panoramique à occultation variable (Sunshine Control) doté d’une fonction électrique d’anti-éblouissement.

Une troisième variante de carrosserie

« Avec le lancement de la troisième variante de carrosserie de la gamme, le Taycan Sport Turismo, notre offre de sportives électriques s’enrichit d’un modèle polyvalent, habitable et dynamique. Je suis convaincu que ce nouveau modèle s’inscrira dans la continuité du succès rencontré par le Taycan. Avec ses cinq versions, la nouvelle gamme Sport Turismo constitue une offre équilibrée et variée, de l’agilité remarquable du modèle propulsion à la formidable puissance du modèle Turbo S, apte à susciter l’engouement de nos clients. », a déclaré Kevin Giek, responsable de la gamme Taycan.

Le Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo atteint le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 s et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h. Quant à la version 4S Sport Turismo, elle offre une autonomie maximale de 498 km (cycle WLTP), la plus élevée de la gamme Taycan Sport Turismo. À l’instar des autres modèles de la dernière génération Taycan, les variantes Sport Turismo à transmission intégrale se distinguent par l’efficience de leur motorisation et bénéficient d’une gestion thermique et de fonctions de recharge optimisées.

Les deux batteries proposées permettent de passer de 5 % à 80 % de niveau de charge en 22 minutes et 30 secondes. Par ailleurs, il suffit de seulement 5 minutes de recharge pour bénéficier de 100 km d’autonomie supplémentaire.

Fonctionnalité et richesse des détails pratiques

Le Porsche Taycan Sport Turismo emprunte un certain nombre d’éléments de conception au Taycan Cross Turismo : silhouette dynamique, ligne de toit infléchie vers l’arrière et habitabilité accrue. Toutefois, contrairement à cette variante, le Taycan Sport Turismo n’est équipé d’aucun élément dédié au tout-terrain. Il se décline également dans une version à propulsion.

La hauteur sous pavillon du nouveau modèle s’accroît de 45 mm à l’arrière et de 9 mm à l’avant par rapport à celle de la berline sportive. Le hayon grand format offre quant à lui un accès confortable au coffre : l’ouverture est bien plus longue (801 mm contre 434 mm) et plus haute (543 mm contre 330 mm) que sur la berline.

Le volume du coffre arrière dépend des équipements du modèle. Avec le pack Audio Plus, le coffre offre un volume de rangement maximal de 446 l (berline : 407 l). Il est de 405 l sur les deux versions Turbo, dotées de série du système audio BOSE Surround. En rabattant les sièges arrière (configuration 60:40), le volume du coffre peut être porté à 1 212 l (1 171 l sur les modèles Turbo avec système audio BOSE Surround). Le nouveau modèle bénéficie également d’un coffre avant (frunk) de 84 l.

Toit panoramique avec Sunshine Control : vitrage opaque ou transparent, sur simple commande tactile

Le nouveau toit panoramique à occultation variable est doté d’une fonction électrique d’anti-éblouissement qui permet de contrôler l’opacité du vitrage. La grande surface vitrée est divisée en neuf segments pouvant être commandés individuellement, ce qui permet d’opacifier la paroi en verre du toit (passage de clair à opaque) sur la totalité de la surface vitrée ou uniquement sur certaines parties. Même quand le toit est entièrement opaque, l’habitacle reste baigné de lumière.

Outre les réglages « Clair » et « Opaque », le toit est également doté des réglages prédéfinis « Intermédiaire » (segments fins dépolis) et « Lumineux » (segments épais dépolis). En outre, il bénéficie d’une fonction à effet volet roulant dynamique : il suffit au conducteur de faire glisser son doigt sur l’icône représentant le toit sur l’écran tactile pour actionner les segments les uns après les autres.

Assistance parking à distance et intégration d’Android Auto

Le Porsche Taycan Sport Turismo est à la pointe de la technologie en matière de confort, de sécurité et d’infodivertissement. Grâce à la fonction optionnelle Assistance parking à distance, le conducteur peut commander les manœuvres de stationnement sans s’installer derrière le volant. Une commande automatique est également disponible pour les manœuvres de stationnement dans les places en bataille, pour les créneaux et pour les places dans les parkings. Le système détecte automatiquement les emplacements libres et les mesure au moyen de capteurs à ultrasons et d’une caméra.

En plus d’Apple Car Play, le Porsche Communication Management (PCM) est désormais compatible avec l’interface Android Auto depuis la mise à jour de l’année dernière. Ainsi, à l’instar des smartphones iPhone, les appareils utilisant Android, le système d’exploitation de Google, sont désormais supportés par le PCM.

Par ailleurs, l’assistant vocal Voice Pilot bénéficie d’une compréhension encore plus fine de la prononciation naturelle. Quant au système de navigation, il calcule les itinéraires plus rapidement, privilégie les sources en ligne pour repérer les points d’intérêts (POI), et affiche les informations correspondantes de manière plus claire. Enfin, le Planificateur de recharge a été optimisé afin de prévoir davantage d’arrêts dans des stations de recharge rapide et d’éviter les escales courtes. En outre, l’utilisateur peut désormais filtrer l’affichage des stations de recharge en fonction de leur niveau de puissance.

Disponibilité et prix

Cinq modèles seront disponibles au printemps 2022 :

Taycan Sport Turismo : jusqu’à 300 kW (408 ch), propulsion ; disponible en option avec la batterie Performance Plus, dotée d’une puissance allant jusqu’à 350 kW (476 ch) ; à partir de 89 324 euros.

: jusqu’à 300 kW (408 ch), propulsion ; disponible en option avec la batterie Performance Plus, dotée d’une puissance allant jusqu’à 350 kW (476 ch) ; à partir de 89 324 euros. Taycan 4S Sport Turismo : jusqu’à 390 kW (530 ch), à transmission intégrale ; disponible en option avec la batterie Performance Plus, dotée d’une puissance allant jusqu’à 420 kW1 (571 ch) ; à partir de 110 374 euros.

: jusqu’à 390 kW (530 ch), à transmission intégrale ; disponible en option avec la batterie Performance Plus, dotée d’une puissance allant jusqu’à 420 kW1 (571 ch) ; à partir de 110 374 euros. Taycan GTS Sport Turismo : jusqu’à 440 kW (598 ch), à transmission intégrale ; à partir de 136 619 euros.

: jusqu’à 440 kW (598 ch), à transmission intégrale ; à partir de 136 619 euros. Taycan Turbo Sport Turismo : jusqu’à 500 kW (680 ch), à transmission intégrale ; à partir de 157 294 euros.

: jusqu’à 500 kW (680 ch), à transmission intégrale ; à partir de 157 294 euros. Taycan Turbo S Sport Turismo : 560 kW (761 ch), à transmission intégrale ; à partir de 190 894 euros.

Photos : Porsche