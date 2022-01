Michelin développe un pneu sans air pour rouler sur la Lune

Michelin s’est lancé un nouveau défi en collaboration avec Northrop Grumman et AVL dans le cadre de l’appel d’offres Artemis de la NASA émis en novembre 2021 : développer et équiper un futur véhicule lunaire de pneumatiques sans air afin de rouler sur la Lune.

Le programme Artemis développé par la Nasa prévoit d’envoyer un homme et une femme sur la Lune en 2025. Les deux astronautes voyageront dans un nouveau véhicule lunaire, à la recherche d’un site propice à l’implantation d’une base. L’agence spatiale américaine NASA envisage de construire un camp de base dans cette zone, qui contiendra une grande quantité de glace d’eau.

La R&D de Michelin travaille sur la conception d’un pneu capable de résister aux conditions extrêmes du pôle Sud lunaire pour faciliter l’exploration de la surface lunaire et permettre une présence durable sur la Lune en 2025, et à terme sur Mars. Une maquette du futur véhicule lunaire LTV (Lunar Terrain Vehicle) développé par Northrop Grumman a été dévoilée au grand public pour la première fois lors du Consumer Electronic Show 2022 (CES) de Las Vegas.

Pour ce véhicule, Michelin a mis à profit son expérience acquise lors de précédentes collaborations avec la NASA et s’appuie sur son expertise dans les matériaux de haute technologie et sur le savoir-faire acquis dans le développement de solutions airless pour des applications extrêmes.

Dans les années 1990, le fabricant français de pneumatiques a développé et fourni les pneus de la navette spatiale américaines, indispensables pour qu’elle atterrisse correctement au retour de sa mission. Dans les années 2000, Michelin a de nouveau collaboré avec la NASA afin de développer la Lunar Wheel, afin d’équiper des véhicules d’exploration. C’est une roue sans air à la fois souple et robuste et increvable qui sert de base au développement du prototype prévu pour 2025

Photos – Vidéo : Michelin