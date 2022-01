Porsche va ouvrir son 10ème Porsche Experience Center à Toronto

Misant sur l’enthousiasme suscité par la récente ouverture des sites de Franciacorta et de Tokyo, Porsche Canada annonce l’ouverture de son premier Porsche Experience Center (PEC) à Toronto. Dixième au monde et troisième du genre en Amérique du Nord après ceux d’Atlanta et de Los Angeles, le futur Porsche Experience Center Toronto sera situé sur un site de 20 acres dans la zone « Durham Live » à Pickering, en Ontario, qui comprend pour l’instant un casino et inclura une salle de concert, plus de 37 000 m² carrés d’espace de vente et un hôtel de luxe comptant plus de 300 chambres. Le PEC Toronto devrait ouvrir ses portes d’ici 2024.

Un 10ème PEC à Toronto

« Porsche ne construit pas seulement des voitures. Porsche incarne aussi l’exclusivité et la promesse de vivre une expérience unique; depuis l’ouverture du premier Centre à Silverstone, en 2008, nos Porsche Experience Center honorent cette promesse avec brio. Nulle part ailleurs dans l’industrie automobile il est possible de découvrir de cette façon l’essence même de nos voitures. Je suis très heureux de pouvoir annoncer que le 10ème Centre du genre sera érigé à Toronto, la ville à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord et qui regroupe une communauté toujours plus grande de fervents Porsche. », a déclaré Detlev von Platen, membre du Directoire de Porsche AG, en charge des ventes et du marketing.

« Les Canadiens n’auront plus à quitter le pays pour visiter un Porsche Experience Center. Les clients et les passionnés de la marque pourront vivre des expériences enrichissantes et pratiques, à même la région du Grand Toronto. Dans un rayon de 500 km et à moins d’une heure de vol vivent près de 100 millions de personnes. », a déclaré Marc Ouayoun, PDG de Porsche Canada.

Première version « urbaine » du concept mondial, le PEC Toronto sera un parc de la marque et une importante destination touristique où les visiteurs pourront découvrir la dynamique des véhicules, les technologies embarquées et les émotions qu’ils suscitent sous la direction des instructeurs Porsche et dans le cadre de divers modules de conduite. Ouvert toute l’année, le PEC se situera à moins de 30 minutes en voiture du centre-ville de Toronto. Cette destination touristique nationale et internationale comprendra un circuit de conduite de plus de 2 kilomètres conçu par la société Tilke Engineering pour mettre en valeur les prouesses technologiques des voitures de sport Porsche à deux et quatre portes, sur le terrain de jeu idéal. C’est ainsi que les clients et les passionés de la marque, propriétaires ou non, pourront vivre l’expérience Porsche.

Les visiteurs du PEC Toronto pourront aussi admirer la collection de voitures actuelles et historiques, prendre une pause au café et visiter la boutique Porsche. « Pour bonifier l’expérience, les passionnés Porsche qui visiteront le PEC pourront aussi profiter des attraits du quartier des divertissements Durham Live où se côtoient jeu, culture, vie nocturne, gastronomie et aventures. », a déclaré Steve Apostolopoulos, directeur associé et président de Pickering Developments, propriétaires du quartier Durham Live.

Développement durable

Conformément à l’engagement mondial de Porsche de décarboner l’ensemble de la chaîne de valeur de ses véhicules, il est prévu que le Porsche Experience Center Toronto comprenne une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, étendant ainsi le programme Porsche Destination Charging. De plus, une grande importance est accordée au respect de l’environnement en ce qui concerne la conception, la construction et l’exploitation du PEC. La société de conception, d’architecture, d’ingénierie et de planification HOK conçoit le bâtiment et intègre des technologies innovantes axées sur le développement durable. La société est reconnue pour d’importants projets, comme le Terminal B de l’aéroport La Guardia en 2021, le musée Dali à St. Petersburg, en Floride, ainsi que le siège social de Porsche Cars North America à Atlanta, en Géorgie.

