Premières photos et détails du gros SUV Audi Q6 destiné à la Chine

Le nouveau très gros SUV de la marque aux quatre anneaux – l’Audi Q6 – se dévoile sans camouflage en Chine. Ce SUV à 3 rangées de sièges a été développé exclusivement par la joint-venture SAIC Audi pour ce marché local sur base de la plateforme MQB Evo du Groupe Volkswagen.

Équivalent en terme de taille au VW Atlas (fabriqué et disponible aux États-Unis) et au VW Teramont pour la Chine, la nouvelle Audi Q6 à 7 places se dévoile en détail et en photos sur le site Web de l’office chinois de la propriété intellectuelle.

Extérieurement, la SAIC Audi Q6 adopte un nouveau design, inspiré du Qilin, une créature de la mythologie chinoise. Deux déclinaisons seront proposées : une version classique avec de nombreux éléments argentés et chromés et une version sportive avec des éléments noirs apportant plus de sportivité.

En termes de taille de carrosserie, l’Audi Q6 mesure 5,099 m de long, 2,014 m de large et 1,784 m de haut.

Ce gros SUV surpassant l’Audi Q7 offre une configuration intérieure de 7 places via 3 rangées et une future autre configuration à 6 places via 6 sièges séparés. Les dernières technologies de la marque d’Ingolstadt sont présentes à bord et notamment les deux grands écrans servant à l’info-divertissement et à la climatisation.

Du côté de la motorisation, point de moteur électrique (différent du futur Audi Q6 e-tron attendu en Europe) ou hybride mais un 4 cylindres 2.0 TFSI fabriqué par Audi Hungaria et décliné en deux niveaux de puissance : 228 ch en version Q6 40 TFSI et 262 ch en version Q6 45 TFSI. Un moteur 6 cylindres pourrait être proposé dans le futur. La transmission intégrale quattro à 4 roues motrices est de série.

L’Audi Q6 devrait être dévoilée d’ici quelques semaines au salon Auto China 2022 qui se déroulera à Pékin du 21 au 30 avril.

Photos : DR