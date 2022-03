WEC – Porsche envoie deux 911 Turbo S Safety car en tour du monde

Porsche continue de fournir au Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC des voitures de sécurité. Lorsque la saison 2022 débutera le week-end prochain à Sebring (USA), les nouvelles safety cars basées sur la Porsche 911 Turbo S typ 992 seront déployées pour la première fois. Le couypé de 650 ch (478 kW) passe de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes et atteint une vitesse de pointe de 330 km/h. Pour être utilisée comme voiture de sécurité dans le championnat FIA ​​WEC, la voiture de sport de Weissach a été équipée d’une technologie de données et de transmission ainsi que d’un système de signalisation lumineuse et de deux moniteurs supplémentaires dans le cockpit.

« Le grand élément LED sur le toit clignote en orange lorsque la voiture de sécurité est en marche. Si nécessaire, nous pouvons passer la section centrale au vert. », explique Adam Kot, responsable du fonctionnement et de l’entretien des voitures de sécurité chez Manthey, partenaire de Porsche. La couleur verte signifie que les voitures derrière peuvent dépasser jusqu’à ce que la voiture de tête de la course se soit glissée derrière la Porsche 911 Turbo S. Les commandes du grand système d’éclairage sur le toit et les feux clignotants à l’avant et à l’arrière de la voiture de sécurité ont été déplacé dans le coffre à bagages à l’avant. Pour gagner de la place, la liaison radio avec la direction de course, y compris l’alimentation électrique et l’électronique pour le système dit de triage, y est également logée. Ce système communique l’état des signaux de drapeau le long du circuit.

« Par rapport aux modèles routiers, de nouveaux interrupteurs ont été installés dans la console centrale, ainsi qu’un bouton radio rouge sur le volant, un arceau de sécurité et deux sièges baquets de course avec ceintures de sécurité à six points. », explique Adam Kot. La Porsche 911 Turbo S est également équipée d’une suspension spéciale configurée pour la piste de course. Les pilotes de safety cars pour la saison 2022 restent inchangés avec Pedro Couceiro et Yannick Dalmas. En 1994, le Français a remporté la victoire au classement général aux 24 Heures du Mans au volant d’une Porsche 962.

Les véhicules de sécurité, qui voyagent autour du monde dans des conteneurs avec les deux 911 RSR de l’équipe d’usine, fournissent d’autres services sur le circuit et lors des séances d’essais : chaque jour de l’événement WEC, les pilotes de la voiture de sécurité effectuent des tours pour vérifier le système de signalisation et la radio. « Les voitures ne parcourent pas beaucoup de kilomètres. En moyenne, les voitures parcourent environ 1 000 kilomètres par an. Nous n’avons pas grand-chose à faire en termes d’entretien : faire le plein, vérifier les pneus et les freins, c’est tout. », explique Adam Kot.

Deux nouvelles voitures de sécurité parées de la livrée noire et rouge familière participeront à toutes les courses du WEC en 2022. Des règles particulières s’appliquent uniquement aux 24 Heures du Mans en raison du circuit particulièrement long de 13,623 kilomètres : là, des voitures de sécurité sont déployées en même temps. Pour cet événement, qui marque le point culminant du Championnat du Monde d’Endurance en juin, Manthey prépare trois Porsche 911 Turbo S supplémentaires. « Nous sommes ravis qu’à partir de cette année, nous allons assister à l’action de la 911 Turbo S extrêmement puissante et rapide lors des incidents sur la piste. », a déclaré Alexander Stehlig, Directeur Porsche Motorsport FIA WEC. Les nouveaux véhicules de l’ACO seront livrés en France dans les prochaines semaines. Leur première sortie dans la Sarthe est prévue les 16/17 avril lors des 24 heures moto 2022.

Photos : Porsche