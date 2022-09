En 2022, le constructeur automobile bavarois a célébré les 50 ans de ses modèles sportifs M. Depuis 1972, BMW M GmbH fait rêver les amateurs d’automobiles sportives avec des modèles ayant marqué leurs époques comme la BMW 3.0 CSL et encore à ce jour avec notamment les M3, M4 et M5. Afin de rendre hommage à ce cinquantenaire, l’éditeur allemand Delius Klasing a publié un superbe livre retraçant l’histoire des modèles M et mettant en avant quelques propriétaires de tous types de modèles à travers le monde.

Un livre sur l’histoire des modèles M de BMW

Déjà à l’époque, la BMW 3.0 CSL incarnait toutes les vertus qui sont encore associées au département sportif bavarois aujourd’hui : une construction légère cohérente, des performances supérieures et un look saisissant. Avec ce principe, les berlines M3 et M5 ont été des pionnières dans toute une catégorie de véhicules et sont toujours la norme et la référence pour les berlines sportives.

Avec le livre « BMW M Love » (disponible en anglais ou en allemand) de 240 pages, l’éditeur allemand Delius Klasing a réalisé un ouvrage luxueux présentant de manière ludique un contenu riche et extravagant accompagné de sublimes images afin de marquer le 50ème anniversaire des véhicules M conçus par BMW, qu’ils soient de série, des Art Cars ou des concept cars parfois méconnus.

Grâce au soutien officiel de BMW M GmbH, la société en charge des modèles sportifs de la marque à l’hélice, ce livre collector a pu voir le jour afin de raconter l’histoire de modèles ayant marqué différentes générations.

Les voitures portant le badge M ont toujours su se faire remarquer à travers des succès de course spectaculaires notamment aux 24 Heures du Mans, des prototypes inattendus et des campagnes : les Art Cars ont servi de toile à des artistes de renommée mondiale, dont Andy Warhol, Roy Lichtenstein et Jeff Koons.

Le livre illustré raconte toute l’histoire des BMW avec le « M » significatif en 50 histoires émotionnelles et décrit le chemin de la fondation à nos jours. Dans ce livre richement conçu et de haute qualité, les lecteurs et les fans de BMW M redécouvrent les icônes du modèle et peuvent revivre les succès de course les plus impressionnants. De plus, les propriétaires de modèles M évoquent l’amour porté à leur voiture et présentent fièrement leurs trésors, qu’ils soient en Europe ou au Japon.

L’un des chapitres marquant concerne les prototypes parfois surprenant comme la M3 Pick-up.

Avis

En cette année anniversaire, Delius Klasing a fait fort en publiant ce livre impressionnant comportant de nombreuses idées exclusives, des interviews et des photographies spectaculaires. Il s’adresse avant tout aux fans, aux pilotes BMW M et à tous les passionnés de belles mécaniques et carrosseries.

Ce livre en anglais ou en allemand invite le lecteur à explorer l’histoire passionnante de la branche M du constructeur automobile de Munich, 1972 à 2022.

Alors que beaucoup de gens connaissent les M3 et les M5, d’autres modèles sont également présentés de mis en valeur sans noyer le lecteur dans trop d’informations.

Lancé à l’été 2022, le livre est déjà épuisé chez l’éditeur, rencontrant un grand succès à travers le monde. Il s’agit d’un livre à se procurer rapidement et à garder précieusement. Le livre « BMW M Love » est encore disponible en anglais ou en allemand dans certaines libraires et notamment sur amazon :

Caractéristiques

240 pages

332 photos en couleur et en noir & blanc

Dimensions : 29,7 x 29,5 x 2,8 cm

Langues : allemand ou anglais

Publication : 2022

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-667-12375-6 / 978-3-667-12534-7

Prix : 50 euros

