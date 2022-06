Projet Porsche Colorado – Les prémices du Cayenne

Avec sa décision de développer un « véhicule sportif polyvalent », Porsche lance à son bureau d’études et à son patron de l’époque, Harm Lagaay, des défis majeurs. C’était la première fois dans l’histoire de l’entreprise qu’au lieu d’une voiture de sport à deux portes, une étude pour un SUV était requis. Le nom de code était « Colorado ». C’était, en quelque sorte, l’exact opposé d’une configuration d’une voiture de sport : une grande voiture à toit haut avec quatre portes et de la place pour cinq personnes et tous leurs bagages. De plus, le Porsche Cayenne avait besoin d’une garde au sol beaucoup plus grande qu’une voiture de sport classique, car elle devait également compter parmi les meilleures en conduite hors route. En interne, le Cayenne est connu sous la lettre de code E pour Enduro, le premier Cayenne étant nommé E1 et le modèle actuel étant le E3.

« Bien sûr, ce n’était pas du tout facile d’exprimer l’identité de la marque Porsche dans une voiture qui n’avait absolument rien à voir avec les modèles existants fabriqués par notre société. », a déclaré Harm Lagaay après la fin des travaux. Le designer a passé une année entière sur les seuls phares. Ce n’était pas seulement qu’ils devaient intégrer les feux de croisement et de route et le feu de virage tout en préservant les lignes claires de la carrosserie du Cayenne – ceux-ci faisaient partie des composants qui garantissaient l’identité de la marque.

Aujourd’hui encore, tout amateur de voitures peut reconnaître le visage de la Porsche 911 de la génération 996 à l’avant du premier Cayenne. Cette impression était renforcée par ce qu’on appelle la topographie de la partie avant. Le point culminant des ailes et des phares est au-dessus de celui du capot. C’est une caractéristique distinctive pour une Porsche, car ces contours sont une référence visuelle claire au design de l’emblématique 911. Cependant, il était nettement plus difficile de réaliser ce design spécifique dans le Cayenne, avec son gros moteur V8 sous le capot.

Le produit Porsche est devenu une marque

Une autre caractéristique du capot de style 911 est son effilement visible vers l’avant. Les designers voulaient également l’adopter pour le Cayenne, mais les ingénieurs ont d’abord proposé un capot moteur carré. Cela faciliterait l’accès au filtre à air et aux phares. Les designers ont prévalu sur ce point, mais ils ont également travaillé avec l’équipe d’ingénierie de la voiture sur des zones qui n’étaient pas visibles. Par exemple, ils ont travaillé ensemble pour trouver une disposition optimisée du filtre à air.

Michael Mauer était également ravi que Porsche soit disposée à investir autant dans la conception et la construction dans le cadre du projet de développement « Colorado » nommé en interne. En 2004, il succède à Harm Lagaay au poste de designer en chef : « Pour moi, le Cayenne est une question fondamentale. Quel que soit le type de concept de véhicule qui aurait été utilisé pour améliorer les gammes de voitures de sport 911 et Boxster, l’étape vers la troisième Porsche a fait du produit une marque. Et le design a donné à la voiture, dont les proportions l’éloignent le plus possible de la voiture de sport, une identité Porsche qui transcende le nom de la marque. »

Cela reste évident aujourd’hui dans l’épaulement distinctif à l’arrière du Cayenne E1 – dans lequel Ferdinand Alexander Porsche a joué un rôle de conception important – ainsi que les surfaces lisses de la carrosserie et l’omission d’une calandre traditionnelle entre les phares. Ces caractéristiques classiques de Porsche ont également réduit l’importance des prises d’air relativement grandes dans le tablier avant. Un moteur monté à l’avant nécessite de l’air pour la combustion et le refroidissement. Et les clients Porsche étaient déjà habitués aux entrées d’air avant des voitures de sport. Dans ce cas, cependant, ils sont responsables du refroidissement des freins.

Les portes étaient le plus grand défi de conception

Mauer décrit le profil latéral de la voiture comme le défi de conception le plus difficile. Le Cayenne a été créé avec le Volkswagen Touareg, c’est pourquoi les pare-brise et les quatre portes des deux SUV sont identiques. « Il est facile de sous-estimer à quel point les portes définissent le côté d’une voiture. Derrière la porte arrière, nous avons peut-être un autre mètre, et seulement un peu plus à l’avant, donc il n’y a pas beaucoup de place pour faire grand-chose. », explique Mauer, qui a d’abord travaillé sur le SUV Porsche lorsque le lifting E1 est apparu en 2007.

« Avec l’E1 II, nous avons donné à l’ensemble de la voiture plus de netteté visuelle et de définition. », se souvient-il. Cependant, le problème de la porte était toujours là, ainsi que la difficulté de concevoir un arrière de style fastback – un arrière qui se rétrécirait en diagonale vers l’arrière comme une voiture de sport. Chez Porsche, c’est ce qu’on appelle la « flyline ». Cependant, si les portes ne peuvent pas être changées pour empêcher la ligne de toit de tomber, il reste peu d’espace à l’arrière pour créer une ligne de mouche que le client reconnaît comme un trait caractéristique. Les options qui restaient pour résoudre ce problème étaient un design plus incliné des vitres latérales rigides derrière les portes arrière et l’ajout d’un becquet pour prolonger la ligne de toit.

Compromis à l’intérieur

Dans l’ensemble, même du point de vue d’aujourd’hui, le premier Cayenne avec sa clarté formelle et l’accent mis sur les éléments caractéristiques de Porsche est un membre cohérent de la gamme de modèles. L’intérieur de l’E1 a cependant été fortement influencé par Volkswagen. « L’intérieur peut difficilement nier sa parenté avec le Touareg. », a déclare Markus Auerbach, responsable du style de design d’intérieur chez Porsche. Porsche a fait des compromis, par exemple, sur la conception habituelle à cinq tubes de la marque pour le groupe d’instruments. Alors que cinq anneaux entrelacés sont visibles devant le volant, le compte-tours n’est pas positionné au milieu comme c’est l’habitude chez Porsche, mais plutôt à gauche.

Pour obtenir l’arrangement Porsche habituel, il aurait été nécessaire de développer un nouveau groupe d’instruments – un investissement imprévu pour le Cayenne de première génération. Cependant, Porsche a tout de même pu inclure un certain nombre d’éléments caractéristiques : son propre volant à trois branches, des poignées sur la console centrale qui soulignent les superbes performances tout-terrain du SUV, et l’emplacement de la clé de contact que l’on retrouve au même endroit que dans toutes les Porsche – à gauche du volant.

Photos : Porsche