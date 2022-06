VW Touareg “EDITION 20” – Une édition spéciale pour les 20 ans du Touareg

Volkswagen fête les 20 ans du Touareg en lançant le VW Touareg « EDITION 20 ». Cette édition spéciale a rejoint la famille de modèles SUV haut de gamme depuis mi-juin 2022 et dispose d’une gamme particulièrement étendue d’équipements exclusifs, notamment un design extérieur extrêmement expressif et un élégant pack cuir à l’intérieur. Depuis son lancement sur le marché en 2002, le SUV de luxe de la marque automobile de Wolfsburg est devenu un véritable succès. Plus d’un million d’unités de ce support technologique innovant ont été vendues dans le monde jusqu’à aujourd’hui. Le modèle en édition spéciale est disponible à la commande dès maintenant, à partir de 77 530 euros (pour le V6 TDI de 231 ch/170 kW).

Une édition anniversaire

Il y a 20 ans, Volkswagen franchissait un pas audacieux dans un nouveau segment avec l’élégant Touareg. Depuis lors, le SUV haut de gamme allemand s’est fermement établi sur les marchés respectifs et est devenu un succès exceptionnel. Plus d’un million d’unités ont été vendues à ce jour, un chiffre impressionnant dans le segment C des SUV. Des fonctionnalités optionnelles modernes telles que le Travel Assist et l’Innovision Cockpit avec écran 15″ du système d’infodivertissement (de série sur le Touareg « EDITION 20 ») garantissent un confort encore plus grand et une connectivité maximale. Des innovations technologiquement sophistiquées en matière de trains roulants, telles que la suspension pneumatique en option et la compensation de roulis, augmentent la dynamique du véhicule et rendent le Touareg beaucoup plus facile à manier que sa taille ne le laisse supposer.

Extérieur avec des accents visuels exclusifs. Les caractéristiques distinctives du nouveau modèle en édition spéciale comprennent la toute nouvelle peinture en bleu Meloe ainsi que les jantes Bogota polies à haute brillance de 20 pouces, qui ne sont disponibles que pour le modèle anniversaire. Le design extérieur expressif est complété par des vitres latérales et arrière assombries, des feux arrière à LED avec une teinte rouge cerise et un badge « EDITION 20 » sur le montant B. Les passages de roue et le diffuseur ont en outre une finition de peinture noire brillante.

Équipement cuir de série et détails

L’exclusivité du VW Touareg « EDITION 20 » se poursuit dans l’habitacle ultra-moderne. En montant dans le véhicule, le conducteur et ses occupants sont accueillis par des garnitures de bas de caisse éclairées avec le logo « EDITION 20 ». Des sièges en cuir Savona noir de haute qualité avec des coutures en losange distinctives et des coutures de couleur contrastante Ceramique, un beige clair, soulignent l’impression générale extrêmement élégante. Le caractère sportif est souligné par des accents rouges : des coutures doubles parfaitement assorties (passepoil) en céramique/rouge se trouvent sur le tableau de bord, le volant et les côtés intérieurs des portes. Le levier sélecteur gainé de cuir de la boîte de vitesses automatique porte le logo « EDITION 20 ».

4 motorisations avec une puissance supérieure

Le nouveau Volkswagen Touareg « EDITION 20 » est proposé avec quatre variantes de moteurs :

– 3.0 V6 TDI de 231 ch (170 kW) avec 500 Nm de couple,

– 3.0 V6 TDI de 286 ch (210 kW) avec un couple de 600 Nm,

– 3.0 V6 TSI de 340 ch (250 kW) avec un couple de 450 Nm,

– 3.0 V6 TSI hybride rechargeable avec une puissance système de 381 ch (280 kW) et un couple de 600 Nm.

Les quatre moteurs transmettent leur puissance à une boîte de vitesses à huit rapports avec système de traction intégrale. Cela permet de tracter des remorques freinées d’un poids allant jusqu’à 3,5 tonnes.

Véhicule technologique et recordman depuis 20 ans

Lors de sa présentation en 2002, le VW Touareg surprenait avec un moteur V10 TDI de 5,0 litres et un couple impressionnant à l’époque de 750 Nm. Le « Race Touareg » de Volkswagen Motorsport a dominé le Rallye Dakar pendant trois années consécutives de 2009 à 2011. Plusieurs records du monde longue distance ont suivi, comme sur la route panaméricaine, où une distance allant jusqu’à 23 000 kilomètres a été parcourue en un peu moins de douze jours. En 2006, le Touareg sort de son hangar un Boeing 747 de 155 tonnes et s’adjuge ainsi un nouveau record du monde.

En 2005, le Touareg « Stanley », l’un des premiers véhicules réellement intelligents de l’histoire de l’automobile, remporte le DARPA Grand Challenge des véhicules autonomes organisé par l’American Defense Advanced Research Projects Agency. C’était l’un des quatre seuls véhicules parmi les 23 à avoir pris le départ de la course pour atteindre la ligne d’arrivée. Aujourd’hui, les clients de Volkswagen bénéficient de nombreuses années d’expérience dans le développement de systèmes tels que le Travel Assist et le Park Assist Plus en option avec capacité de stationnement à distance.

Photos : Volkswagen