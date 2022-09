Siegfried Schmidtner nommé nouveau directeur de l’usine Audi à Ingolstadt

Siegfried Schmidtner, actuellement responsable de l’ingénierie produit, prendra la tête de l’usine Audi d’Ingolstadt à partir du 1er décembre 2022. Il succèdera à Achim Heinfling, qui prend sa retraite après plus de 30 ans au sein de la marque aux quatre anneaux.

Siegfried Schmidtner est actuellement responsable de l’ingénierie des produits dans les divisions Production et Développement technique. À ce titre, il est responsable, entre autres, de la conception de produits prêts pour la production et de la construction de prototypes et de véhicules de présérie. « Avec son expertise complète dans les chaînes de processus et les montées en puissance de la production, Siegfried Schmidtner a joué un rôle clé dans le lancement réussi de diverses séries de modèles. En tant que directeur d’usine, il conduira le site dans la nouvelle ère des modèles tout électriques. », a déclaré Gerd Walker, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge de la production et de la logistique. Ingolstadt doit devenir le modèle de la transformation du réseau de production international d’Audi.

Après des études d’ingénierie mécanique à l’Université technique de Munich, Schmidtner a obtenu son doctorat dans le domaine de la conception de produits et de la planification de la chaîne de processus. En 1998, il rejoint Audi à la planification de la production. Il a ensuite occupé divers postes de direction, dirigé la production sur le site d’Ingolstadt et supervisé les premières montées en puissance des Audi A3 et Q2. Après la gestion de projet pour la plateforme prémium électrique PPE (Premium Platform Electric) et les modèles Audi A4, A5 et Q5, Schmidtner était en charge des fonctions clés de la division Audi Production, en mettant l’accent sur la stratégie de production, la numérisation et la transformation.

Dans son nouveau rôle, Schmidtner reprendra le travail de l’actuel directeur de l’usine d’Ingolstadt, Achim Heinfling, à partir de décembre 2022. « Achim Heinfling a tracé avec succès le cap de la transformation d’Audi à Ingolstadt. Sa richesse d’expérience et son empathie ont conduit la stratégie de développement durable et l’électrification du site avec de futurs projets tels que l’usine de fabrication de batteries et le IN Campus. Ce faisant, il a toujours donné la priorité aux salariés, en particulier pendant les périodes difficiles de la pandémie. », a ajouté Gerd Walker, louant les réalisations du directeur de l’usine.

Heinfling revient sur plus de 30 ans avec le groupe Audi. Après ses études en génie mécanique, l’ingénieur diplômé a commencé sa carrière à Ingolstadt en 1990. Il a occupé divers postes de direction, notamment dans la planification et la production de moteurs et de châssis. À ce titre, Heinfling a joué un rôle clé dans l’expansion du site Audi de Győr en la plus grande usine de fabrication de moteurs au monde. D’octobre 2017 à octobre 2019, en tant que président du conseil d’administration d’AUDI HUNGARIA Zrt. Heinfling a supervisé la production de moteurs et de véhicules ainsi que toutes les fonctions connexes sur le site de Győr.

Photos : Audi