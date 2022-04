Restauration complète de la toute première Bentley Série T

Après des décennies de stockage et d’absence sur les routes, la toute première Bentley Série T (T-Series) est ramenée à la vie après le début d’une restauration complète. Le V8 à poussoir de 6¼ litres a été démarré pour la première fois depuis au moins 15 ans, et le moteur et la boîte de vitesses se sont avérés en bon état malgré leur repos prolongé. Après un projet de restauration qui devrait durer au moins 18 mois et qui remettra la voiture dans un état exceptionnel, elle sera ajoutée à la collection Bentley Heritage qui, ensemble, décrivent les 103 années d’histoire du constructeur automobile britannique.



Une restauration poussée

La plus ancienne Bentley Série T a été fabriquée le 28 septembre 1965. Propriété de Bentley Motors et destinée à des travaux d’essai dans le monde entier, la Série T a été finie en peinture extérieure gris Shell et complétée par un intérieur en cuir bleu.

La Série T a été initialement annoncée et présentée pour la première fois au Mondial de l’Automobile de Paris le 5 octobre 1965 et était très différente de son prédécesseur, la Type S. Notamment, la Série T a été la première Bentley à utiliser une méthode de construction unitaire, utilisant une monocoque à la place de la technique de châssis et de carrosserie séparée de chaque Bentley avant elle.

Le V8 6¼ litres de 225 ch a été initialement conçu et introduit en 1959 dans la Bentley S2. À l’époque, le moteur atteignait la puissance spécifique en poids la plus élevée de toutes les voitures de série au monde de 1,2 kg/ch. Le moteur était considéré comme sur-conçu à l’époque, mais sa force inhérente, sa fiabilité et son potentiel de développement l’ont conduit à devenir le moteur principal de Bentley pour les 50 prochaines années. Au moment où le moteur a été retiré en 2019, il délivrait plus du double de puissance et trois fois le couple d’origine tout en produisant 99% d’émissions en moins.

En octobre 2016, un groupe d’apprentis a commencé le processus de rajeunissement de la Série T VIN 001 (SBH 1001). En commençant par le retrait des garnitures et le reconditionnement de la carrosserie en blanc, la Série T a commencé son voyage pour retourner au service actif. Après les préparatifs initiaux, le travail a été suspendu tandis que l’introduction de la gamme de produits actuelle et les futures activités d’électrification sont devenues une priorité – mais avec une attention renouvelée sur le développement de la collection Heritage, la voiture est maintenant sur la bonne voie pour faire son retour.

L’histoire de la Bentley Série T

En 1958, les travaux commencent à concevoir la première Bentley monocoque. Bentley était connue pour ses carrosseries carrossées reposant sur un châssis séparé, mais les attentes et les exigences des clients évoluaient à une époque où le commerce de la carrosserie déclinait également. Les clients voulaient que leurs Bentley soient plus petites à l’extérieur tout en conservant l’espace, le luxe et le confort auxquels ils s’attendaient.

En 1962, John Blatchley – célèbre pour le style de la Type R Continental – avait achevé un nouveau design extérieur pour une carrosserie monocoque en acier et en aluminium. La conception a amélioré l’espace passager de la S3 précédente, mais avec la voiture globale maintenant 18 cm plus courte, 13 cm plus basse et 9 cm plus étroite. L’espace global de l(habitacle a été augmenté et un coffre plus grand a fourni plus de capacité pour les bagages.

En utilisant le moteur V8 fraîchement développé, sept prototypes ont entrepris des tests importants, y compris des courses d’endurance de plus de 160 934 km. Les innovations de conception comprenaient des sous-châssis séparés pour transporter le moteur et la transmission, la suspension, la direction et les ensembles d’essieu arrière, avec des supports de sous-châssis en caoutchouc «Vibrashock» développés pour isoler le bruit et les vibrations de la route.

La Série T avait un châssis avancé avec suspension indépendante sur les quatre roues avec contrôle automatique de la hauteur en fonction de la charge. La pression de la suspension à nivellement automatique provenait du système de freinage hydraulique en triple qui avait des freins à disque sur les quatre roues. La suspension comprenait des doubles triangles et des ressorts hélicoïdaux à l’avant et des bras semi-traînants à l’arrière.

La Bentley Serie T a été saluée comme un exemple clair d’ingénierie révolutionnaire étant donné qu’elle était la première Bentley à s’éloigner d’une construction de châssis séparée, et sa construction relativement légère a donné des performances impressionnantes pour une berline à quatre portes en 1965, avec une vitesse maximale de 185 km/h et 0-100 km/h réalisé en 10,9 secondes.

1 868 exemplaires de la Bentley Série T de première génération ont été produits, avec un prix catalogue hors taxes de 5 425 £ et la majorité étant des berlines standard à quatre portes. Une version à deux portes a été créée en 1966, et un an plus tard, une version cabriolet a été lancée, bien que les chiffres de production soient restés bas à seulement 41 voitures. Une voiture de deuxième génération, connue sous le nom de T2, a été lancée en 1977 et est restée en production jusqu’en 1980.

